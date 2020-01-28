Комличенко в горле: ЦСКА, «Локо» и «Рубин» упустили форварда сборной

Одна из главный трансферных эпопей российского футбола завершилась. Форвард национальной команды Николай Комличенко перешел в московское «Динамо» из чешской «Млады Болеслав». За 24-летнего нападающего, который большую часть карьеры провел за рубежом, развернулась серьезная борьба среди российских топ-клубов, но бело-голубые оказались убедительнее остальных.

Комличенко пошел по нетипичному пути для российского футболиста. Не получив игровой практики в родном «Краснодаре» на уровне РПЛ, он уехал в не самую топовую европейскую лигу, где и доказал свою состоятельность. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром (29 голов), нападающим и легионером чемпионата Чехии.

— Для Комличенко переход в «Динамо» — это шаг вперед в карьере, — сказал «Известиям» известный чешский тренер Властимил Петржела. — Буду продолжать следить за ним. В Чехии он много забивал, но во время матчей его было не видно. Мне бы хотелось, чтобы он действовал побыстрее. Сложно прогнозировать результативность форварда в «Динамо», но он точно не будет забивать столько, сколько забивал. Уровень лиг совершенно разный.

Вокруг нападающего уже не первое трансферное окно ходило много разговоров. Слухи связывали его имя с возможным продолжением карьеры в более статусных европейских клубах. А летом 2019 года он был одной ногой в московском ЦСКА. Клубы вели переговоры до самого закрытия периода дозаявок, но в последний момент переход сорвался. Этой зимой армейцы подписали молодого белорусского форварда Илью Шкурина (20 лет).

О конкретном интересе к Комличенко рассказывали и в других командах. Например, совсем недавно спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский признался, что клуб заинтересован в игроке. СМИ также писали о предметном интересе к Комличенко со стороны главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Однако в итоге расторопнее и убедительнее всех оказались руководители столичного «Динамо».

— Ожидал, что Комличенко переберется в Россию, — заявил «Известиям» легендарный чешский футболист Иржи Ярошик. — Мне кажется, ему хотелось вернуться на родину, чтобы доказать всем свою состоятельность и показать, каким хорошим футболистом он стал. Думаю, переезд в «Динамо» — хороший выбор. Комличенко забивал много голов в чемпионате Чехии, выступая при этом в команде среднего уровня. Интересно, как теперь будет развиваться его карьера.

По данным авторитетного портала transfermarkt, бело-голубые заплатили за форварда €3,5 млн его бывшему клубу «Младе Болеслав». При этом чешская команда купила форварда у «Краснодара» всего за €400 тыс. Правда, «горожане» вписали в соглашение пункт о проценте с последующей продажи и теперь заработают еще около €1,4 млн (30%). В прошлом году нападающий впервые получил приглашение в ряды национальной команды. Комличенко был вызван на летний сбор, но дебютировал за сборную лишь в октябре в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0). А дебютный гол в футболке национальной команды забил в ноябрьской игре против Сан-Марино (5:0).

Покупка Комличенко оказалась не единственной и не первой для столичного «Динамо» в период зимнего трансферного окна. Ранее бело-голубые приобрели у «Краснодара» 22-летнего полузащитника Дмитрия Скопинцева за €4,3 млн (transfermarkt). При этом можно вспомнить, что хавбек является воспитанником столичного клуба и с 2011 по 2014 год уже был в его составе.

— Когда Скопинцев на правах аренды выступал за «Балтику» в 2017 году, «Ростов» готов был отпустить его за €500 тыс., — рассказал «Известиям» футбольный агент Дмитрий Селюк. — Я предлагал Дмитрия некоторым клубам, но ни у кого он не вызвал интерес. В итоге в 2019 году его продали более чем за €4 млн в «Краснодар», а теперь примерно за столько же его купило «Динамо». Это правда, и вы можете спросить об этом у самого Скопинцева. Мне кажется, Дмитрий будет полезен для бело-голубых. Московскому клубу по стилю он подходит больше, чем «Краснодару».

Трансферное окно в чемпионате России открыто вплоть до 21 февраля. Любопытно, что клубы уже успели заключить более 50 различных сделок. Но большинство из них пока не особо статусные. Напомним, матчи РПЛ возобновятся 28 февраля.