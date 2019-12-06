«Динамо» — машина: сможет ли непобежденный тренер остановить «Зенит»

В чемпионате России по футболу в выходные пройдут заключительные матчи перед уходом РПЛ на почти двухмесячный перерыв. В 19-м туре болельщиков ожидают сразу несколько ярких вывесок, от которых зависит, в каком настроении клубы отправятся на каникулы. Лидер национального первенства, петербургский «Зенит», примет у себя дома одну из лучших команд последнего месяца — московское «Динамо», которое не проигрывает семь матчей подряд. «Краснодар» и ЦСКА поборются между собой за место в тройке, а «Локомотив» постарается обыграть тульский «Арсенал», чтобы не отстать от первой строчки еще больше.

«Зенит»–«Динамо»

Пока конкуренты допускали осечки, питерцы выдали стабильный отрезок турнира. Это позволило «Зениту» уйти в отрыв, и сейчас уже мало кто сомневается в очередном золотом сезоне сине-бело-голубых. Но если «Динамо» в грядущем туре сумеет отобрать очки у фаворита, это явно добавит надежд преследователям и поможет вернуть интригу в чемпионат.

— С каждым соперником можно и нужно играть, — заявил «Известиям» защитник «Динамо» Владимир Рыков. — Мы с ребятами договорились, что идем от игры к игре. Будем готовиться к «Зениту» и постараемся сыграть на максимуме возможностей.

«Динамо» сейчас точно не выглядит мальчиком для битья. После смены главного тренера Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова команда резко улучшила показатели. Под руководством нового наставника бело-голубые остаются непобежденными на протяжении семи матчей и поднялись уже на шестое место в турнирной таблице. Продолжить позитивную серию они постараются и в игре с лидером, которому во вторник предстоит решающая встреча в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с лиссабонской «Бенфикой» и в случае успеха могут впервые с 2016 года выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира.

— Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступления на два фронта никак не повлияют на наш матч, — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Константин Рауш. — Своей игрой в чемпионате России его футболисты доказывают свою готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берет свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров (2:1 над «Ростовом» и «Локомотивом»).

«Арсенал»–«Локомотив»

Главному преследователю «Зенита» — московскому «Локомотиву» — сегодня надо не только болеть за «Динамо», но и не подкачать самому. «Железнодорожники» сыграют на выезде с тульским «Арсеналом», который в этом сезоне не блещет стабильными результатами, но регулярно создает трудности топ-клубам. Например, в прошлом туре команда Игоря Черевченко обыграла столичный ЦСКА (1:0).

— После победы над ЦСКА я сказал ребятам, что мы в отпуск еще не уходим. Впереди у нас «Локомотив», и мы должны хорошо сыграть для наших болельщиков и для себя, — рассказал «Известиям» президент «Арсенала» Гурам Аджоев. — Мне точно не кажется, что «железнодорожники» сейчас на спаде. У них в составе собраны очень хорошие игроки.

При этом в пяти последних матчах РПЛ у «Локо» лишь одна победа. А отставание от «Зенита» растет семимильными шагами. Сейчас питерцы опережают вице-чемпионов прошлого сезона уже на восемь очков. Туляки же горят желанием порадовать своих болельщиков перед уходом в отпуск.

— Будем настраиваться на «Локомотив» как на гранда, — заявил «Известиям» голкипер «Арсенала» Егор Шамов. — В целом для нас не имеет значения, против кого выходить на поле, всегда стараемся играть на победу. Тем более нам давно не удавалось выигрывать дома. Хочется порадовать болельщиков перед уходом на перерыв. Ничего сверхъестественного тут нет, будем готовиться к «Локо» так же, как и ко всем остальным соперникам.

«Краснодар»–ЦСКА

В этой встрече клубы решат, кто из них отпразднует Новый год в лидирующей тройке. «Быки» сейчас выше — у них 34 очка, а у армейцев на балл меньше. При этом возможная осечка «Локомотива» в Туле может открыть обеим командам выход на второе место. В ЦСКА серьезно готовятся к сложной битве.

— Впереди важный матч против «Краснодара», как, в принципе, и каждая игра для нас, — отметил в беседе с «Известиями» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Мы ожидаем хорошую игру от «быков», будет трудно. Но нам нужно показать себя с лучшей стороны и сделать всё, чтобы добыть победу.

«Спартак»–«Ростов»

Не менее яркий матч должен состояться и в столице: игры «Спартака» и «Ростова» часто получаются голевыми и весьма эмоциональными. Дончане немного сбавили под конец первой части сезона. Эксперты объясняют это вскрывшейся проблемой с финансированием. Для красно-белых же текущий сезон — просто катастрофа. Их отставание от лидера составляет уже 20 очков. Если команда Доменико Тедеско продолжит в том же духе, то очень скоро она рискует лишиться даже математических шансов на высокие места.

— «Спартак» проиграл в прошедшем туре «Зениту» (0:1) и теперь нужно, конечно, побеждать, — заявил «Известиям» культовый форвард столичного клуба Роман Павлюченко. — Все-таки перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали. Если они хотят этого, то нужно обыгрывать «Ростов». Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что всё непредсказуемо и очень интересно.

Также в 19-м туре РПЛ пройдут еще четыре матча: «Тамбов»–«Оренбург», «Ахмат»–«Уфа», «Крылья Советов»–«Урал» и «Сочи»–«Рубин».