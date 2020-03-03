Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона B Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла 3 марта в Амстердаме, сообщает издание Football London.

В группе 1 лиги А сыграют сборные Польши, Боснии и Герцеговины, Италии и Нидерландов, в группе 2 — сборные Исландии, Дании, Бельгии и Англии, в группе 3 — сборные Хорватии, Швеции, Франции и Португалии, в группе 4 — команды Германии, Украины, Испании и Швейцарии.

Лига наций УЕФА — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА раз в два года. В текущем сезоне матчи турнира стартуют в начале сентября и завершатся в середине ноября 2020 года. Финальные матчи состоятся летом 2021 года.

Розыгрыш Лиги наций – 2020/21 связан с отборочным циклом к чемпионату мира по футболу – 2022.