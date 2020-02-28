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Кокорин заявил о желании вернуться в сборную и сыграть на ЧЕ по футболу

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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Российский нападающий Александр Кокорин, недавно перешедший на правах аренды до конца сезона из петербургского футбольного «Зенита» в «Сочи», собирается пробиться в состав сборной России и сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС.

«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу. <…> Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», — заявил Кокорин.

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Он отметил, что его хорошо приняли в новом клубе и, несмотря на то что было немного времени на подготовку к началу второй половины сезона, никаких проблем во взаимоотношениях с новыми партнерами у него не возникло.

«Ребят многих знаю, со многими играл, приняли прекрасно меня, никаких проблем у меня с этим нет», — добавил форвард.

17 февраля «Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» до конца сезона. Этому трансферу предшествовали длительные, противоречивые и скандальные переговоры, в которых каждая из сторон не давала абсолютных подтверждений информации об этой сделке.

Так, еще 21 января «Сочи» на своем официальном сайте сообщил об аренде игрока до конца этого сезона, однако сам форвард вскоре уехал с питерцами на сбор в Доху, где вывел команду на контрольный матч в качестве капитана. И только спустя три недели в Сети появились первые фотографии Кокорина в форме «Сочи».

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом Кириллом и бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также его другом экс-футболистом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были задержаны, а потом арестованы. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Кокорины и Мамаев вышел на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре.

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