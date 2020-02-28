Состоялась жеребьевка футбольных матчей 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка футбольных матчей 1/8 финала Лиги Европы прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что участие в этой случайной выборке приняли только 15 команд, так как ответный матч «Зальцбурга» и «Айнтрахта» был перенесен из-за штормового предупреждения. Команды сыграют вечером 28 февраля.

В итоге пары определились следующим образом: «Истанбул» (Турция) – «Копенгаген» (Дания) / «Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия) / «Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия) / «Вольфсбург» (Германия) – «Шахтер» (Украина) / «Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания) / «Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия) / «Айнтрахт» (Германия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.

По данным сайта Sport24, букмекеры считают фаворитами розыгрыша этого сезона Лиги Европы «Интер» и «Манчестер Юнайтед», на третьем месте по котировкам идет «Севилья», затем следуют «Вулверхэмптон», «Байер» и «Хетафе».