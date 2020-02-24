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Звездная сборная по футболу обыграла команду России на Кубке Легенд

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Воскресный финальный матч сборной звезд и российской команды закончился победой гостей Кубка Легенд на малой арене «Лужников» в Москве. Россияне проиграли на турнире впервые за 12 лет, сообщило 23 февраля агентство «РИА Новости».

Звездная команда футболистов победила команду России со счетом 6:5, однако из-за скандала с арбитром чуть не покинула поле, где проходил турнир.

Сообщается, что во второй тайм бывший израильский футболист Йосси Бенаюн получил по ногам от российского футболиста, однако судья Александра Пономарева не назначила штрафной, из-за чего зарубежный игрок жестко высказал судье за эпизод, на который она не обратила внимание. Он получил красную карточку и был удален с поля. Через несколько минут после выхода Йосси на поле арбитр снова его отправила на скамейку запасных, заменив другим игроком.

Игра продолжилась до момента, пока судья снова не показала красную карточку футболисту Йону-Арне Риисе за ругательства в адрес Пономаревой после зарегистрированного фола, когда спортсмены случайно повалили россиянина на углу площадки. После второго удаления команда звезд решила покинуть поле.

Через 10 минут соперники российской сборной вернулись на поле из-за отмены решения арбитра и продолжили матч до его конца. Когда истекло последнее добавочное время на табло, Егор Титов забил гол в ворота соперника и сравнял счет 6:6. Иностранцы отказались бить пенальти и решили отдать победу России. После совещания судей результат Титова был отменен, а сборная звезд была объявлена победителем игр.

Среди россиян мячи забили Константин Головской, Дмитрий Аленичев и Денис Колодин (хет-трик). В составе гостевой команды в ворота соперника попали Кристиан Дзаккардо, Андрей Воронин, Хавьер Савиола и Ивица Олич (дубль).

Кубок Легенд проводится с 2009 года. В нем участвуют шесть сборный команд, которые выступают в формате «пять полевых игроков плюс голкипер» в два тайма по 20 минут каждый.

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