Прямой эфир

Дзюба получил травму в матче «Зенита» с минским «Динамо»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На заключительном контрольном матче сборов в Турции нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба получил травму. Это произошло во время товарищеского турнира с минской командой «Динамо», рассказал в субботу, 22 февраля, главный тренер команды Сергей Семак в интервью на официальном сайте «Зенита».

По его словам, футболист получил травму в первом тайме в результате борьбы за мяч. Семак отмечает, что Дзюбу толкнули, однако он продолжил играть. В начале второго тайма форвард попросил замену из-за дискомфорта в ноге.

Игрока отправили на медицинское освидетельствование. Тренер выразил надежду, что травма окажется несерьезной.

Товарищеский матч «Зенита» и белорусского «Динамо» закончился вничью, со счетом 1:1.

21 февраля сообщалось, что 23-летний российский футболист ФК «Рубин» Дмитрий Тарасов сломал ногу во время тренировки в Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Игрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020