«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» добился победы в первом матче 1/8 Лиги чемпионов в Мадриде против «Реала». Встреча закончилась со счетом 2:1.

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». У испанцев гол забил полузащитник Франсиско Суарес, гости ответили точным ударом Габриэла Жезуса и пенальти, который забил Кевин Де Брейне, пишет «Газета.ру».

В конце матча защитник «Реала» Серхио Рамос получил красную карточку и был удален с поля за фол «последней надежды». Ответный матч между командами назначен на 17 марта.

25 февраля сообщалось, что в Италии шесть футбольных матчей 26-го тура серии А пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса. В регионах, в которых активно распространяется коронавирус, введен запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681. Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек.

Ранее 25 февраля посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции.