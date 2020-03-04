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Школьник с коронавирусом посетил футбольный матч в Израиле

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Фото: TASS/Zuma
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В Израиле инфицированный коронавирусом школьник 24 февраля посетил футбольный матч на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве. Власти приняли решение об изоляции 77 человек, сидевших вокруг него. Об этом в среду, 4 марта, сообщает газета «Едиот ахронот»

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Как сообщает издание, все болельщики, помещенные на карантин, наблюдали за игрой из восьмого сектора, рассчитанного на 5,4 тыс. зрителей.

Зараженный школьник вернулся из Италии в конце февраля и в период с 23 по 26 февраля не только несколько раз бывал в одном из магазинов игрушек города Ор-Йегуда, но и посещал школу, где учился. Газета также сообщает, что всех учеников заведения — около 1150 человек отправили домой на двухнедельный карантин. В изоляции также оказались учителя и технический персонал школы.

На 4 марта, по данным издания, в Израиле коронавирус нового типа выявлен у 15 человек. Все граждане страны, возвращающиеся из Италии, должны находиться в двухнедельной изоляции.

Вспышка пневмонии неизвестного типа, вызванная новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. За пару месяцев инфекция распространилась на территории других стран. По данным ВОЗ на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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