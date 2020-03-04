В МВФ назвали вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Об этом в среду, 4 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она отметила, что в МВФ прогнозируют падение роста мирового ВВП в этом году, причем одной из причин считается именно коронавирус, передает ТАСС.

Также Георгиева добавила, что фонд готов выделить в экстренном порядке $50 млрд, чтобы поддержать страны с низким уровнем дохода и страны с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ помощи МВФ.

Ранее, 25 февраля, в МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Отмечалось, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2 и следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Ранее, 18 февраля, Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на отечественную экономику.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-19. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По последним данным, количество заболевших достигло 94 244, умерли 3220, выздоровели 51 193.

В ВОЗ предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.