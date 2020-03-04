Прямой эфир
Сюжет:

В МВФ назвали вспышку коронавируса серьезной угрозой для мировой экономики

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Daisuke Asauchi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Об этом в среду, 4 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Комплект на оба ваших дома: с коронавирусом будут бороться, как с чумой
Регионы России начали подготовку к распространению инфекции

Она отметила, что в МВФ прогнозируют падение роста мирового ВВП в этом году, причем одной из причин считается именно коронавирус, передает ТАСС.

Также Георгиева добавила, что фонд готов выделить в экстренном порядке $50 млрд, чтобы поддержать страны с низким уровнем дохода и страны с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ помощи МВФ.

Ранее, 25 февраля, в МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Отмечалось, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий SARS-CoV-2 и следует подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

Ранее, 18 февраля, Минэкономразвития России начало разрабатывать план мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса на отечественную экономику.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-19. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По последним данным, количество заболевших достигло 94 244, умерли 3220, выздоровели 51 193.

В ВОЗ предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве решили дезинфицировать вагоны метро из-за коронавируса
Генсек ОПЕК научил Новака здороваться ногами для защиты от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020