«Паники по поводу коронавируса в Квебеке нет»

Ситуация с угрозой коронавируса повлияла и на североамериканские этапы Кубка мира по лыжным гонкам. До конца сезона планировалось провести три старта за океаном. На субботу, воскресенье и вторник были намечены три гонки в рамках «Спринт-тура». В выходные соревнования пройдут в Квебеке. А вторничный старт должен был состояться в американском Миннеаполисе, но в четверг Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила о его отмене. Квебекский этап пока устоял и, возможно, даже пройдет в присутствии зрителей. Пока такие же планы и в отношении заключительного этапа Кубка мира в канадском Кэнморе 20–22 марта.

Но часть лыжных команд уже отказалась выходить на трассу. Сборная Швеции объявила, что выступит в Квебеке, но не поедет в Кэнмор. А команда Норвегии во вторник вообще решила не лететь в Северную Америку. Это привело к тому, что россиянин Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира — первый в постсоветской истории отечественных мужских лыж.

Сейчас он и другие спортсмены сборной России уже находятся в Квебеке. В интервью «Известиям» тренер нашей команды Юрий Бородавко рассказал об обстановке в городе и прокомментировал победу своего подопечного Александра Большунова в Кубке мира.

— Сейчас Александр на пике формы? Или в будущем может еще прибавить?

— Зная Александра, могу быть уверенным, что он не станет останавливаться на достигнутом и продолжит развиваться и совершенствоваться. Поэтому будем надеяться, что он еще не один год будет выступать на подобном уровне, а может быть, еще выше. И долго будет радовать нас своими результатами.

— Большунов найдет мотивацию выступать в полную силу на заключительных этапах?

— Думаю, с мотивацией проблем нет. Неоднократно уже говорил: Александр всегда выходит на трассу, чтобы вести борьбу в той гонке, в которой он участвует в данный момент. Он получает удовольствие и радость от победы в конкретном старте. А что складывается в общем зачете или отдельных дистанционном и спринтерском зачетах — это второй вопрос.

— Как сейчас обстановка в Квебеке? В Канаде и США отменяют матчи NBA, ЧМ по фигурному катанию в Монреале, возможно, скоро приостановят регулярный чемпионат НХЛ…

— С НХЛ пока нет никаких движений. Мы тут всей делегацией уже два дня, в отеле часто смотрим по телевизору хоккейные матчи. И пока ни одна игра не прошла без зрителей. А в Квебеке обстановка нормальная. В отеле, где мы живем, также разместились другие сборные. Например, команды Швеции, Польши, Франции. Паники по поводу коронавируса здесь нет. Во многом идет политическое нагнетание ситуации. Здесь же, в Квебеке, на мой взгляд, всё спокойно и адекватно.

— Как отреагируете, если всё же будет решено проводить соревнования в Канаде без зрителей?

— Конечно, безопасность и здоровье людей — прежде всего. Поэтому, если руководители FIS и организаторы канадских этапов Кубка мира примут подобное решение, думаю, это будет правильно.

— Ваша сборная готова к тому, что может оказаться на карантине?

— А с какого перепугу мы должны попасть на него? Вы изучите вопрос, по какой причине другие команды и спортсмены оказывались в подобной ситуации. У нас нет такой тревоги, на карантин отправляют людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем.

— В сборной России ужесточились медицинские осмотры, когда по всей планете начал распространяться коронавирус?

— Да никаких мер не было. Всё шло и идет своим чередом, как и должно быть. У нас, в принципе, и раньше предельно внимательно относились к здоровью спортсменов и всех членов делегации. Поэтому что-то экстраординарное предпринимать нет необходимости.