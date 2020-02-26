Не Большунова проблема: провал в Норвегии не пошатнул позиций лыжника

Прошедший в выходные финиш лыжной многодневки «Ски Тур» выдался неудачным для россиянина Александра Большунова. Это позволило его главному преследователю в общем зачёте Кубка мира Йоханнесу Клебо значительно сократить отставание. Однако наш спортсмен по-прежнему имеет серьезный задел в борьбе за «Большой Хрустальный глобус», и, по мнению экспертов, фиаско в Тронхейме не должно повлиять на его шансы стать первым почти за 30 лет отечественным обладателем заветного трофея.

Перед финальными этапами «Ски Тур» Большунов опережал Клебо на 486 очков. После того как в Норвегии 23-летний россиянин стал 12-м в спринте и седьмым в гонке преследования, его скандинавский ровесник сократил отставание до 417 баллов. До конца Кубка мира осталось восемь личных гонок в рамках четырех этапов.

— Трудно сказать, как повлияют эти два результата на Большунова — не могу влезть в его голову, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков. — Надеюсь, что не повлияют. Всё-таки задел у Александра большой. Чтобы его растерять, надо самому не выходить на трассу и чтобы Клебо постоянно стартовал. Но они оба идут в группе лидеров в каждой гонке. Поэтому проблем из-за этих неудач у Большунова возникнуть не должно. Но по очкам Йоханнес формально еще может его догнать, и этот момент Александру нельзя упускать из виду.

На «Ски Тур» прошло шесть стартов. Большунов оказался на пьедестале только в двух из них, выиграв серебро в гонке преследования в шведском Эстерсунде и золото в масс-старте в норвежском Мерокере. У Клебо было два золота и одно серебро. Александру особенно не удался спринт в предпоследний день «Ски Тур» в Тронхейме, когда из-за падения россиянин не попал в финал и оказался 12-м.

А в воскресной гонке преследования спутал планы внезапный снегопад, когда штаб сборной России не угадал со смазкой для лыж. Из-за этого Большунов и его соотечественники очень тяжело передвигались по трассе, и Александр стал седьмым, отстав от первого места на 1 минуту 40 секунд. Первые шесть позиций заняли норвежцы. Из-за неудачного выбора лыж многие критиковали сервис-бригаду команды.

— Я не видел, как происходила работа сервисменов, но от знакомых ребят, приближенных к команде, слышал, что сервис-группа абсолютно не виновата, — пояснил Александр Легков. — У нее были готовы лыжи на все варианты погоды. Поэтому критиковать сервис-бригаду неправильно. По тем слухам, что до меня дошли, они готовы были дать спортсменам нужный вариант лыж. Но выбрали другой вариант, и получилось как получилось.

При этом в тренерском штабе команды отметили, что не до конца просчитали погодные условия, рассчитывая, что снегопад прекратится уже по ходу гонки.

— К сожалению, мы не угадали с выбором лыж, — объяснил «Известиям» старший тренер сборной России и личный наставник Большунова Юрий Бородавко. — Погодные условия спутали нам карты, но такое часто бывает в нашем виде спорта, поэтому надо было просто правильно выбрать инвентарь. Было несколько вариантов лыж, в том числе на случай той погоды, которая установилась во время гонки преследования. Но был расчет на то, что снегопад окажется недолгим и заряд снега если не прекратится, то снизится во время гонки. Однако погода не менялась больше часа и продержалась весь старт. Так что выбранные лыжи в принципе не подходили в сложившейся ситуации.

Следующий этап Кубка мира пройдет в выходные в финском Лахти. Но там одной из гонок будет эстафета, так что лишь субботний интервальный старт классическим стилем повлияет на расклад в противостоянии Большунова и Клебо в борьбе за «Большой Хрустальный глобус», поскольку в общем зачете учитываются только результаты личных гонок.

— Конечно, обидно, когда ты после стольких побед занимаешь 12-е и 7-е места, — поделился с «Известиями» член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. — Особенно когда это привело к упущенной Большуновым победе в «Ски Тур», где он лидировал. Но главное, что Саша продолжает идти первым в Кубке мира и имеет хороший отрыв. Будем надеяться, что старты в Тронхейме были худшими для него в сезоне. Поскольку это произошло из-за неудачного выбора лыж, можно говорить, что Большунов по-прежнему в хорошей форме и готов отстоять своё лидерство по итогам мартовских этапов.

Александр Большунов может стать первым в российской истории победителем Кубка мира в мужских лыжных гонках. До него наши спортсмены добивались такого успеха еще под флагом СССР — дважды «Большой Хрустальный глобус» завоевывал Александр Завьялов (сезоны 1980/81 и 1982/83) и один раз Владимир Смирнов (1990/91).