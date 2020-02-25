«Весной Логинов может оттаять от этой истории и продолжить карьеру»

Россия заняла четвертое место в общем зачете чемпионата мира — 2020 по биатлону, завоевав по одной золотой и бронзовой медали. Обе награды в итальянском Антхольце принес лидер мужской сборной Александр Логинов. Также 28-летний россиянин считался одним из фаворитов масс-старта, но решил сняться с заключительной гонки ЧМ-2020 из-за скандала с полицейскими обысками. Женская сборная покидает турнир без медалей. Все спортсменки, кроме Екатерины Юрловой-Перхт, вряд ли могут занести эти старты себе в актив. Как итог — руководство Союза биатлонистов России (СБР) решило по окончании сезона отказаться от услуг старшего тренера женской команды Виталия Норицына.

Итоги ЧМ-2020 «Известия» попросили подвести трехкратного чемпиона мира, призера двух Олимпийских игр, члена правления СБР Ивана Черезова. Он рассказал о состоянии Логинова, проблемах со стрельбой и причинах доминирования Норвегии и Франции, которые заняли первое и второе место в общем зачете с огромным отрывом.

черезов Александр Логинов Фото: TASS/Hendrik Schmidt/dpa

— ЧМ-2020 стоит признать успешным для нашей сборной?

— Он оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, у нас давно не было золотых медалей в личных гонках, особенно у мужчин (до успеха Логинова победу на ЧМ последний раз одерживал Максим Чудов в 2008 году. — «Известия»). Поэтому первое место Логинова в спринте имеет важное значение для всего российского биатлона. Бронза в пасьюте — также отличный результат, хотя гонка шла так хорошо, что Саша вполне мог выигрывать второй раз подряд. Жаль, не сложилось на последнем огневом рубеже. В любом случае он герой, большой молодец, что так великолепно подготовился к решающему старту сезона. С другой стороны, этот ЧМ оставил неприятный осадок в связи с тем, что происходило вне гонок. Сначала история с оскорблениями Саши от ряда конкурентов, а потом этот полицейский рейд.

— В связи со всем происходящим Логинов признался, что задумывается о завершении карьеры. Как думаете, это было сказано на эмоциях, и Александр продолжит соревноваться, или мы вновь потеряем лидера команды? Как в прошлом сезоне Антона Шипулина...

— Сейчас сложно что-то сказать. Поставьте себя на его место. Вы одерживаете долгожданную победу, но вам не дают ею насладиться и начинают оскорблять со всех сторон, ставя твой успех под сомнение. Затем ты готовишься к эстафете, а к тебе в шесть утра приходят полицейские, обыскивают комнату, машину и забирают личный ноутбук и телефон. У любого в таком случае может накипеть и прорвать. К тому же прессинг в отношении Саши продолжается не первый год. Он невероятно сильный в плане характера, что так стойко переносит все эти нападки. Но всякому терпению может быть предел.

Пока рано говорить, что он закончит со спортом. Посмотрим, как Логинов пройдет оставшиеся гонки сезона. Весной Саша может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру. Это будет исключительно его решение, его выбор.

xthtpjd Александр Логинов Фото: TASS/ZUMA

— Другие биатлонисты нашей сборной не смогли показать и половину своего потенциала на ЧМ. Как вы думаете, с чем это может быть связанно?

— Мне сложно давать оценки. Я не нахожусь с командой и не понимаю, как шла подготовка, как работали тренеры. Могу лишь сказать, что многие объективно не справились со стрельбой. Мы могли быть функционально слабее соперников, но за счет точной стрельбы попадать в топ-10. Практически все конкуренты ошибались и давали неплохие шансы нашим ребятам подняться гораздо выше. Надо выжимать максимум из этого.

— Плохая стрельба привела и к провалам в эстафетах.

— Согласен. Ведь те, кто выигрывал медали в эстафетных гонках, уходили на штрафной круг. Поэтому всё было в наших руках, но мы не воспользовались своими шансами.

— Во время ЧМ-2020 президент СБР Владимир Драчев заявил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын доработает до конца сезона и покинет свой пост. Что вы думаете об этой отставке?

— Я узнал об этом из СМИ, но у меня нет оснований не доверять решению Владимира Драчева. Он много времени проводит с командой, посещает этапы Кубка мира. Со своей стороны я ничего комментировать не могу.

xthtpjd Иван Черезов на дистанции в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону 2013/14 в шведском Эстерсунде Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Как бы вы могли объяснить доминирование Норвегии и Франции в современном биатлоне?

— Я думаю, что это совокупность работы всей системы биатлона в данных странах, начиная от подготовки детей и заканчивая поддержкой молодых спортсменов при переходе в главную команду. В первую очередь говорю про то, каким образом выстраиваются функциональная, стрелковая и психологическая составляющие. Как происходят отборы. Посмотрите на Францию, которая выиграла мужскую эстафету. У них подобралась целая плеяда топ-биатлонистов, которые вышли на пик формы. Плюс у них есть еще мощный резерв. Тоже самое у Норвегии. В этой стране традиционно готовят по два–три лидера, что в мужскую, что в женскую команды. Нам надо более четко изучить их опыт успеха.