Хороший, плохой, злой: чем закончился ЧМ-2020 для наших биатлонистов

Сборная России заняла четвертое место в общем зачете чемпионата мира – 2020 по биатлону, завоевав одно золото и одну бронзу. Обе медали в итальянском Антхольце принес лидер мужской сборной Александр Логинов. Также россиянин считался одним из фаворитов масс-старта, но решил сняться с заключительной гонки ЧМ-2020 из-за скандала с обысками. Женская сборная России покидает турнир без медалей. Все спортсменки, кроме Екатерины Юрловой-Перхт, вряд ли могут занести итальянские старты себе в актив. Итог: решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) отказаться от услуг старшего тренера женской команды Виталия Норицына по окончании сезона.

Тяжелая победа

Золотой финиш Александра Логинова на ЧМ-2020 в спринте стал историческим для нашей сборной. Последний раз мы увозили золото с ЧМ в 2017 году, победив в эстафете (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин). Последняя же медаль в личной гонке ЧМ была датирована 2015 годом — Екатерина Юрлова-Перхт оказалась сильнейшей в индивидуалке. Мужчины не завоевывали золото с 2008 года, когда в спринте победу одержал Максим Чудов.

— Саша Логинов отработал этот ЧМ на пятерку, — отметил Максим Чудов в разговоре с «Известиями». — Долгожданная победа в личной гонке, очень хорошая физическая форма, хотя, если помните, весь сезон его беспокоили локоть и боли в спине. Жаль, что Саша не смог победить в гонке преследования, хотя был очень близок к успеху. Но в любом случае две медали делают его героем. Жаль, что всё закончилось скандалом с полицией и обыском перед эстафетой. Конечно, это повлияло на настроение Саши и всей нашей сборной. Поэтому в последних гонках очень тяжело было рассчитывать на медали.

Субботний обыск в номере у Александра Логинова и проживавшего с ним Евгения Гараничева, а также у личного тренера лидера нашей сборной Александра Касперовича был связан с тем, что последний прошел на трассу по чужой аккредитации. Но, конечно, Международный союз биатлонистов (IBU) в своем заявлении в местную полицию упомянул и дисквалификацию российского биатлониста за допинг в 2013 году.

Хороший, плохой, злой Александр Логинов (Россия) на огневом рубеже эстафеты среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Понятно, что Александр Касперович хотел находиться рядом со своим подопечным на главном старте года, но было заранее известно: никто из личных наставников не получит аккредитацию. СБР выдали на команду всего 20 заветных бейджей, и все они были распределены: восемь штук достались сервис-бригаде, семь — тренерскому штабу, две — массажистам, по одной — врачу, аналитику и оружейнику. Это постоянный персонал, и заменить кого-то было невозможно.

Президент СБР Владимир Драчев объяснил, что Касперович приехал в Италию как турист и мог взаимодействовать с Логиновым только в отеле. Сам тренер извинился за свой поступок, но важный день уже был испорчен. Обыск в шесть утра, изъятие компьютеров и мобильных телефонов не прибавили энтузиазма лучшему биатлонисту России.

— Понятно, что мы находимся под пристальным вниманием со стороны IBU и им нужен только повод, — рассказал «Известиям» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Касперович дал этот повод, пройдя на трассу с чужой аккредитацией, хотя с его опытом он должен был понимать, что лучше этого не делать. Для всех это еще один урок.

Мужская сборная России в субботу заняла четвертое место в эстафете, но борьбы за медали в этот раз не получилось. Франция, Норвегия и Германия распределили медали между собой уже во второй половине дистанции. Все остальные отстали очень серьезно. Логинов бежал последний этап и принес нам важные очки в Кубке наций, опередив других конкурентов на своем этапе. Все восприняли это как хороший знак, но на следующий день стало понятно — Логинов снимается с масс-старта.

Более того, биатлонист заявил, что стал задумываться о завершении карьеры, так как устал от постоянного давления со стороны соперников и IBU из-за прошлой допинговой истории.

— Жаль, что в нашей мужской сборной нет человека, сопоставимого по уровню с Александром Логиновым, — сказал «Известиям» чемпион мира Антон Шипулин. — Увы, но в Антхольце никто не смог проявить себя, хотя сезон здорово начинал Матвей Елисеев. Поэтому заявление Логинова о возможном завершении карьеры слышать очень печально. Надеюсь, он сказал это на эмоциях после неприятного инцидента с обыском и постепенно отойдет. Он провел отличный чемпионат мира и может гордиться собой.

Кроме Логинова в масс-старт (топ-30) смогли отобраться только Матвей Елисеев и Никита Поршнев, но после эстафеты они выглядели очень усталыми. Поршнев завершил гонку 26-м, Елисеев — 28-м.

Пропасть за Юрловой

Увы, в женской сборной ситуация еще сложнее, чем в мужской. В команде есть лидер — 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт. Чемпионка мира – 2015 в этот раз не смогла взять медаль ЧМ, но очень качественно провела индивидуальную гонку (13-я), пасьют (12-я) и масс-старт (6-я). Результаты же остальных спортсменок и выступление нашей команды в эстафете (8-е место) хочется поскорее забыть. Чего стоит только тот факт, что в масс-старт (топ-30) попала всего одна наша биатлонистка.

Глава СБР не стал выбирать выражений: сразу после заключительной гонки Владимир Драчев заявил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын покинет свой пост по окончании сезона.

Норицын возглавил сборную перед началом прошлого сезона, и под его руководством команда впервые за четыре года выиграла личную медаль на ЧМ, впервые за семь лет завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира и стала пятой в общем зачете Кубка наций. Это дало возможность получить максимальную квоту на сезон-2019/20 — восемь биатлонисток в заявке и шесть в личных гонках. Правда, позже нас лишили этой возможности из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев у Маргариты Васильевой (получила дисквалификацию на 1,5 года).

Хороший, плохой, злой Биатлонистки на огневом рубеже на чемпионате мира – 2020 Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Контракт с Норицыным продлили, но этот сезон складывается для команды не лучшим образом, а ЧМ можно смело назвать провальным.

— ЧМ в Антхольце тяжело сложился для всей нашей сборной и женской команды в частности, — пояснил «Известиям» четырехкратный чемпион мира Николай Круглов. — Были допущены просчеты в подготовке к турниру, и все это признали. Я думаю, что тренеры учтут эти ошибки к следующему ЧМ. Он тоже пройдет в высокогорье в Поклюке. Поэтому по горячим следам я бы не стал делать каких-то заявлений на эмоциях относительно того же Норицына. Давайте дождемся окончания сезона и заседания тренерского совета.

Рекорд Марты

ЧМ в Антхольце завершился триумфом норвежских биатлонистов. Они завоевали 11 медалей, шесть из которых — золотые. На втором месте Франция — восемь медалей (три золота), на третьем расположились хозяева турнира — четыре медали (две высшего достоинства). У мужчин сложно выделить одного лидера, учитывая, что все личные гонки выиграли разные спортсмены: Александр Логинов (спринт), Эмильен Жаклен (гонка преследования), Мартен Фуркад (индивидуальная гонка) и Йоханнес Бе (масс-старт).

А вот у женщин солировала Марта Ульсбю-Ройселанн. 29-летняя норвежка оказывалась в топ-3 на всех гонках, в которых принимала участие, выиграв золотые награды в спринте, масс-старте, смешанной и женской эстафетах, а также в сингл-миксте. Кроме того, Ульсбю-Ройселанн взяла бронзовые медали в гонке преследования и индивидуальной гонке. Норвежка стала первой биатлонисткой в истории, завоевавшей семь медалей в семи стартах ЧМ.

До Марты получить награды во всех гонках мирового первенства удавалось ее соотечественнице Туре Бергер в 2015-м, француженке Мари Дорен Абер в 2016-м и немке Лауре Дальмайер в 2017-м. Но все они завоевали по шесть медалей за турнир, так как сингл-микст был включен в программу чемпионатов мира только в 2019 году.