Доказательные выступления: чего ждать от российских биатлонистов на ЧЕ

Сборная России способна выиграть общий зачет чемпионата Европы по биатлону, который в этом году пройдет в Белоруссии с 26 февраля по 1 марта, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Несмотря на то что в Минске не выступят лидеры Кубка мира, российским болельщикам будет интересно понаблюдать за выступлением отечественных спортсменов. Матвей Елисеев постарается реабилитироваться за провал на чемпионате мира – 2020, Кристина Резцова — доказать тренерам первой сборной, что ее зря держали в резерве и не дали выступить в Антхольце-2020, а для Екатерины Глазыриной, отбывшей двухлетнюю дисквалификацию, это будет первый крупный старт после вынужденного перерыва . Особого внимания заслуживает и триумфатор последнего юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) Карим Халили.

Без отдыха

Сборная России традиционно сильно выступает на континентальном первенстве. Четыре года подряд (2014–2017) мы были недосягаемы для конкурентов и очень уверенно выигрывали общий зачет. Правда, в последние два года явного доминирования не было ни у одной сборной — в 2018 году мы уступили Франции

и Украине, завоевав лишь одно золото в восьми гонках, а на прошлом ЧЕ остались позади шведской команды во главе с олимпийской чемпионкой Ханной Оберг.

В этом году у нас есть шансы вновь вернуться на вершину. Во-первых, все сборные, кроме Украины, привезли в биатлонный центр «Раубичи» полурезервные составы, дав отдохнуть своим лидерам перед следующим этапом Кубка мира в Нове Место. Во-вторых, у нас подобрался очень мотивированный состав. Практически всем спортсменам, попавшим в заявку на ЧЕ, есть что доказывать в этом сезоне.

В первую очередь это касается Матвея Елисеева. 26-летний биатлонист здорово начал сезон, завоевал первый подиум в карьере на этапе Кубка мира, допустил всего два промаха на 60 выстрелов в личных гонках и в середине декабря был на шестом месте в общем зачете, рядом с Мартеном Фуркадом и Тарьей Бе. Тогда это связывали с тем, что в межсезонье биатлонист работал с олимпийской чемпионкой, стрелковым гуру Альбиной Ахатовой. Помогла и супруга Матвея Елисеева Анна, которая занялась коучингом и поддержала Матвея в психологическом плане. Увы, эффекта хватило только на несколько месяцев. К ЧМ-2020 Елисеев подошел разобранным. В итоге всего одна удачная гонка (12-е место в спринте) и провал в масс-старте.

— Поговаривают, что у Елисеева проблемы с дисциплиной, он не очень адекватно реагирует на требования тренеров, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион, экс-старший тренер мужской сборной Владимир Аликин. — Мне непонятна эта ситуация. Спортсмен провел 2–3 удачные гонки на Кубке мира и уже поймал звездную болезнь. Если он не изменит свое отношение к делу, то вряд ли станет вторым номером сборной после Логинова, как говорили о Матвее в последнее время. На ЧМ спортсмен не показал ничего выдающегося.

Доказательные выступления Кристина Резцова на огневом рубеже Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Не менее принципиальными старты ЧЕ будут и для 23-летней Кристины Резцовой. Дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой тоже резво начала сезон, поучаствовав в «серебряной» эстафете в Хохфильцене и трижды попав в топ-20 в личных гонках. Спортсменка вошла в состав сборной на ЧМ-2020, но так и не получила возможности выступить . Такому решению был удивлен даже президент СБР Владимир Драчев, он поставил это в вину старшему тренеру Виталию Норицыну, который покинет свой пост по итогам сезона.

— Естественно, Резцова должна выдать на ЧЕ свой максимум, доказать тренерскому штабу и всей биатлонной общественности, что наставники сборной сделали ошибку, не дав ей шанса на ЧМ-2020 в Антхольце, — рассказал «Известиям» заслуженный тренер России Александр Селифонов. — Она вполне могла

поучаствовать в эстафетах, возможно, в какой-то индивидуальной гонке. Поэтому ЧЕ даст многие ответы относительно состояния Кристины на данный момент. По своему потенциалу она способна бороться за самые высокие места.

Вернуться в обойму

Екатерина Глазырина уверенно вернулась в большой спорт после двухлетней дисквалификации. У россиянки не было положительных допинг-проб, но ее отстранили за упоминание в докладе эксперта WADA Ричарда Макларена и вердикте допинговой комиссии IBU. Многие думали, что после этого спортсменка завершит карьеру, но ей хватило сил преодолеть неурядицы и вновь начать выступать за сборную. Глазырина отлично проявила себя на Кубке IBU, выиграв несколько золотых медалей и уверенно расположившись на первом месте в общем зачете. 32-летнюю биатлонистку были готовы взять на ЧМ-2020, но помешала ее болезнь.

— ЧЕ в Минске вполне может стать звездным часом Глазыриной в этом сезоне, — считает Александр Селифонов. — Она опытная зрелая спортсменка, которая своим выступлением на Кубке IBU доказала, что заслуживает места в основе. Я не знаю, как она провела подготовку к ЧЕ, но если больших проблем не было, то она вполне может претендовать на подиум во всех гонках. Если говорить в целом, то мы вполне можем бороться за победу в общем зачете. Все соперники, приехавшие в Белоруссию, нам по силам.

Доказательные выступления Карим Халили Фото: СБР/biathlonrus.com

Достойных результатов можно ожидать и от Карима Халили, которого глава СБР считает одним из самых талантливых биатлонистов нового поколения. 21-летний спортсмен уже дебютировал в составе сборной России на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. С ходу ему не удалось показать высокие

достижения на взрослом уровне в индивидуальных гонках (лучший результат — 61-е место), зато он отлично пробежал первый этап в эстафете в Оберхофе и вполне мог остаться в составе сборной на этап в Поклюке, но тренеры решили, что ему нужно сосредоточиться на подготовке к ЮЧМ.

Это было правильное решение, учитывая, что в Швейцарии он пополнил свою коллекцию медалей на юниорском уровне золотом в эстафете, где бежал самый ответственный, заключительный этап, и серебром в гонке преследования, которая получилась самой яркой на всем турнире. В Раубичах Халили может закрепить впечатления от удачного сезона и полноценно войти в основу сборной.

— Сложно сказать, в какой форме Халили подходит к предстоящему ЧЕ, — пояснил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Его зачем-то выдернули на ЧМ-2020, пообещали участие в эстафете, но так и не дали такой возможности. Парень мог перегореть, он потерял ценное время. Если бы спортсмен готовился с личным тренером, то от него можно было бы ждать медалей уже в этом году.

Также за сборную России на ЧЕ выступят: Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова. Всего будет разыграно восемь комплектов медалей.