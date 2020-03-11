Большунова глобус: как Россия выиграла первый лыжный Кубок мира

Решение Норвегии не отправлять своих лыжников на североамериканские этапы Кубка мира из-за угрозы коронавируса расчистило россиянину Александру Большунову дорогу к победе в общем зачете. Это будет первый «Большой хрустальный глобус» в истории отечественных лыжных гонок. Подобного успеха наши спортсмены добивались лишь в советские времена.

В ближайшие выходные на Кубке мира стартует «Спринт Тур». В субботу и воскресенье спринтерские гонки пройдут в канадском Квебеке, а во вторник, 17 марта, — в американском Миннеаполисе. Завершится же сезон в канадском Кэнморе, где 20 марта состоится масс-старт, а 21-го — гонка преследования. После отказа норвежцев отправиться за океан их лидер Йоханнес Клебо лишился последних шансов догнать Большунова в общем зачете.

— Александр добился выдающихся результатов, и совершенно не важно, как они были оформлены, — поделился с «Известиями» олимпийский чемпион – 2014 Александр Легков. — Не знаю, вспомнит ли кто-то через годы об отказе норвежцев ехать в Канаду и США, но, по-моему, очевидно, что это их проблемы. Любой здравомыслящий человек, внимательно следивший за Кубком мира, видел, какой отрыв создал Большунов перед заключительными этапами. И нет никаких сомнений, что он бы выиграл «Большой хрустальный глобус» и без отказа норвежцев. Поэтому надо просто порадоваться успеху нашего лыжника.

Коронавирус в помощь

Своей воскресной победой на марафоне в Осло 23-летний россиянин увеличил отрыв от своего скандинавского ровесника до 495 очков. Шансы Клебо отыграться были минимальными. Но они могли сохраниться, так как бег на короткие дистанции считается коронной дисциплиной для норвежца. Теперь интрига умерла сама собой.

— Могу сказать, что на мотивации Саши на оставшихся этапах эта победа никак не скажется, — отметил в разговоре с «Известиями» тренер Большунова Юрий Бородавко. — Он вообще всегда концентрируется на конкретной гонке и стремится победить в ней. Поэтому намерен выступать в Канаде и США в полную силу. Конечно, мы хотели бы чуть по-другому оформить победу, но что есть, то есть. На мой взгляд, норвежцы проявили неуважение к зрителям и другим сборным, но это уже их дело. В любом случае Александр заслужил этот выдающийся успех, вложив в него весь свой талант.

большунов Российский спортсмен Александр Большунов (справа) радуется победе на «Королевском марафоне», Норвегия Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld

До Большунова из наших лыжников дважды Кубок мира завоевывал Александр Завьялов — в 1981-м и 1983-м. В 1991 году «Большой хрустальный глобус» выиграл Владимир Смирнов. В 1994-м он повторил свой успех, но уже под флагом Казахстана.

— Победа Большунова в Кубке мира — одно из главных событий российского спорта 2020 года , — подчеркнул в беседе с «Известиями» бронзовый призер чемпионата мира – 2001, член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. — Особенно приятно, что этот трофей Александр завоевал в сезон, когда нет чемпионата мира или Олимпийских игр. То есть это действительно главный титул. И очевидно, что те же норвежцы очень хотели его выиграть, но Саша за счет стабильно успешного выступления наращивал отрыв от Клебо. Большунов обошелся без спадов, неудачно проведя лишь отдельные гонки, и не оставил шансов конкурентам. Поэтому очевидно, что отказ норвежцев ехать в Северную Америку никак не повлиял на этот триумф.

Долгая карьера

Большунов еще молод, поэтому, по мнению экспертов, в ближайшие годы он будет сохранять лидерские позиции и станет постоянным конкурентом звездных норвежцев во главе с Йоханнесом Клебо, выигравшим три золотые медали последних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхёнчхане.

— Уверен, Большунов на этом не остановится и в будущих сезонах постарается продолжить свое победное шествие, улучшая показатели, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион – 1988 Михаил Девятьяров. — Александр еще молод и способен долго выступать на самом высоком уровне. Это уникальный спортсмен, поражающий своей стабильностью. Надеюсь на дальнейшие его победные выступления. Как и на успехи других отечественных лыжников.

После победы Большунова в Кубке мира непокоренными останутся две вершины — золото Олимпиады и чемпионата мира. На Играх в Пхёнчхане он четырежды был в призерах, но не добрался до награды высшего достоинства. Тогда он взял три серебра — в эстафете, марафоне и командном спринте, а также бронзу в личном спринте. На прошлогоднем чемпионате мира в австрийском Зефельде россиянин четыре раза стал вторым — в скиатлоне, командном спринте, эстафете и марафоне. Шанс исправить это у него будет на ЧМ-2021 в немецком Оберстдорфе.

Большунов Норвежский спортсмен Симен Крюгер (2-е место), российский спортсмен Александр Большунов (1-е) и норвежский спортсмен Эмиль Иверсен (3-е) (слева направо) на церемонии награждения победителей «Королевского марафона», Осло Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld

Сложнее ситуация с Олимпиадой-2022 в Пекине, где нашим спортсменам могут не разрешить выступления под российским флагом из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если РФ не сможет выиграть апелляцию на это решение в Спортивном арбитражном суде, то порядок и критерии допуска россиян будут неясны. Ранее на Олимпиаду в Корее без объяснения причин не пустили нескольких наших спортсменов, не замеченных в употреблении допинга. В частности, пострадал сильнейший на тот момент российский лыжник Сергей Устюгов.

— Хочется верить, что нас допустят до пекинской Олимпиады, — добавил Михаил Девятьяров. — Необходимо добиться того, чтобы туда поехали наши спортсмены, включая Большунова, которому в 2022 году будет 25 лет — самый пик для лыжника. Не хочется повторения печальной истории Сергея Устюгова, который, будучи в отличной форме, не был приглашен на Игры-2018 из-за санкций против России. Понятно, что многим конкурирующим странам не хотелось бы выступлений наших спортсменов, особенно когда они добиваются побед и оставляют других без медалей. Но нужно сделать всё, чтобы наши парни и девчонки там были.

Александр Большунов стал лишь вторым за последние 12 лет лыжником, нарушившим гегемонию Норвегии в Кубке мира. Помимо него, «Большой хрустальный глобус» у скандинавов в этот период отбирал швейцарец Дарио Колонья (2009, 2011, 2012, 2015).