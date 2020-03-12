Тренер Большунова рассказал о мотивации лыжника после победы в Кубке мира

Личный тренер лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко сообщил, что спортсмен спокойно воспринял новость о победе в общем зачете Кубка мира-2019/20 и теперь постарается решить более локальные задачи. Россиянин досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус», после того как сборная Норвегии отказалась от поездки на заключительные этапы сезона в Северной Америке. Причина решения соперника — угроза заболевания коронавирусной инфекцией.

«Какой-то большой радости в его глазах я не увидел. Он настоящий спортсмен и не раз это доказывал. Ему нравится конкуренция, и он всегда настроен биться с лучшими», — сказал Бородавко о реакции Большунова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Большунов мог оформить победу в Кубке мира в ближайшей гонке. Теоретическую возможность опередить россиянина имел лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Он уже заявил, что понимает решение своей команды отказаться от выступления в Северной Америке. По словам Бородавко, его спортсмен хотел доказать свое превосходство над Клебо на лыжне.

«Настрой был такой, чтобы выиграть «Глобус» в борьбе. Мы были готовы бороться до последнего этапа. Но всё получилось вот так вот — норвежцы не приехали. В этом есть не совсем приятные нотки. Мы ждали другого», — заметил тренер.

Теперь Большунов может побить рекорд норвежца Мартина Йонсруда Сундбю по числу очков, набранных в сезоне Кубка мира — 2634 балла в Кубке-2015/16. У россиянина сейчас 2221 очко, он может набрать еще максимум 550 (если все старты состоятся). Вдобавок лыжник способен при удачном раскладе обойти Клебо в зачете спринтерских гонок. Если ему это удастся, он завоют все три «Глобуса» этого Кубка мира. Ранее Большунов обеспечил себе итоговое первое место в зачете дистанционных гонок.

«Вчера мы изучили положение дел в Кубке мира. И знаете что? Александр открыл для себя, что, оказывается, еще можно побороться за «Малый глобус» в спринтерском зачете. Конечно, он хочет этого. Если норвежцы отказались сюда ехать и сами открыли эту дорожку, почему бы ей не воспользоваться?» — заметил Бородавко. При этом о рекорде Сундбю тренер предположил: «Не знаю, но, думаю, такими подсчетами Саша не интересуется».

Бородавко сказал, что не хочет рассуждать о настоящей причине отказа норвежцев от поездки — отставание от Большунова в общем зачете или угрозу заразиться коронавирусной инфекцией.

«Я не могу за них говорить, а додумывать не хочу, но это довольно неприятно», — заметил тренер. Он обратил внимание: все другие сборные приехали на североамериканские этапы, хотя в некоторых странах «ситуация похуже, чем в Норвегии». Бородавко подчеркнул, что все лыжники в одинаковой ситуации, но «только норвежцы приняли решение не ехать».

Также российский специалист сообщил, что в Квебеке перед стартом этапа Кубка мира «очень тихо и спокойно, на улицах немноголюдно». По его словам, все спортсмены живут в одной гостинице и питаются все вместе. «Каких-то проблем или повышенной настороженности я не вижу, всё в штатном режиме», — заключил Бородавко.

23-летний Большунов — первый лыжник в российской истории, который выиграл Кубок мира. Ранее это удавалось только двум советским спортсменам — Александру Завьялову (в 1981-м и 1983 годах) и Владимиру Смирнову (в сезоне-1990/91, позже повторил успех в сборной Казахстана).

Большунов — обладатель трех серебряных и одной бронзовой медали Олимпийских игр-2018 и четырех серебряных наград чемпионата мира-2019. В этом сезоне до Кубка мира россиянин выиграл престижную новогоднюю многодневку «Тур де Ски».