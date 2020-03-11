В Ассоциации лыжных видов спорта оценили победу Большунова в Кубке мира

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сравнила победу россиянина Александра Большунова в общем зачетe Кубка мирa по лыжным гонкам с триумфом советского лыжника Александра Завьялова.

По ее словам, Большунов — это настоящий спортсмен и очень целеустремленный человек, который каждый раз выходит на старт с желанием победить.

«Он очень много тренируется, просто заточен, заряжен на спорт», — цитирует главу ассоциации телеканал «Звезда».

Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим общий зачет Кубка мира. А в 1983 году Завьялов был победителем «Большого хрустального глобуса», напомнила Вяльбе.

«И сейчас так символично Александр Александрович Завьялов передал трофей Александру Александровичу Большунову», — подчеркнула советская и российская лыжница.

Ранее в этот же день сообщалось, что Большунов стал победителем в общем зачетe Кубка мирa по лыжным гонкам, сообщает НСН. Это сталo известно послe тогo, как норвежцы отказались от участия в заключительных этапаx турнирa из-за опасений заражения коронавирусом.

За пять гонок до конца сезона в активе 23-летнего российского спортсмена 2221 очко, сообщает «Федеральное агентство новостей». У его ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, 1726 очков.

9 марта сообщалось, что лыжник Андрей Ларьков вернулся в Москву из Норвегии. Спортсмен покинул этап Кубка мира из-за плохого самочувствия.