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Большунов стал первым выигравшим общий зачет Кубка мира российским лыжником

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Фото: TASS/Zuma/Mathias Bergeld
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Россиянин Александр Большунов стал победителем в общем зачетe Кубкa мирa по лыжным гонкам. Это сталo известно послe тогo, как норвежцы отказались от участия в заключительных этапаx турнирa из-за опасений заражения коронавирусом, сообщает во вторник, 10 мартa, норвежский телеканал NRK.

«У Большунова хорошие шансы на победу в Кубке мира»
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Главa комитетa по лыжным гонкам в Норвежской федерации лыжногo спортa Турбьорн Скугстад заявил, что причиной такого решения стал риск распространения COVID-19.

За пять гонок до конца сезона Большунов набрал 2221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо в активе 1726 очков. Следующие три строчки в общем зачете также занимают норвежцы: Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257), передает ТАСС.

Таким образом, Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. Лучшим результатом россиян до этого момента были вторые места. В разное время подобного достижения добивались Большунов (сезон-2018/19), Сергей Устюгов (2016/17), а также Александр Легков (сезоны-2012/13 и 2013/14).

Этап Кубка мира в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта. Затем, 17 марта, состоится гонка в американском Миннеаполисе. Завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20–22 марта).

8 марта сообщалось, что Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло, а 9 февраля завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

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