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Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Vidar Ruud
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло. Он преодолел дистанцию за 2 часа, 8 минут и 5,3 секунды. Благодаря этому результату россиянин упрочил лидерство в общем зачете турнира, а также одержал победу в зачете дистанционных гонок.

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Ближайший преследователь норвежец Симен Крюгер отстал от россиянина на 0,9 секунды, передает «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 8 марта. Третье место занял еще один норвежский спортсмен — Эмиль Иверсен.

Еще один россиянин — Илья Семиков занял 14-е место в гонке.

18 февраля Большунов заявил, что во время спринта на этапе «Ски Тура» в шведском Оре Крюгер намеренно упал перед ним, чтобы помешать занять призовое место. Норвежский спортсмен заявил, что злого умысла в его падении не было и это было несчастным случаем.

Перед той гонкой Большунов был лидером общего зачета Кубка мира. В результате падения он не квалифицировался в финал и остался в итоговой классификации спринтов на восьмом месте.

9 февраля Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин преодолел дистанцию в 15 км за 33 мин и 10,3 сек.

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