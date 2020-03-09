Лыжник Андрей Ларьков вернулся в Москву из Норвегии. Спортсмен покинул этап Кубка мира из-за плохого самочувствия. Сам лыжник считает, что это обычная простуда. 8 марта Ларьков не вышел на старт в Осло. Теперь он пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США. Андрей Ларьков — двукратный серебряный медалист чемпионатов мира в эстафете, а также призёр Олимпийских игр 2018 года.