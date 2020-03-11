Прямой эфир

Вяльбе поздравила Большунова и критично отозвалась о лыжниках из Норвегии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала показательным отказ сборной Норвегии от выступления на североамериканских этапах Кубка мира. Представители этой команды решили не ехать в США и Канаду из-за угрозы заражения коронавирусом. Вместе с тем лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо потерял даже теоретический шанс обойти Александра Большунова в общем зачете — и россиянин досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус».

«Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а Международная федерация лыжных видов спорта. Всё-таки опасность реально есть. Но в федерации посчитали, что пока ехать можно. А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать?» — сказала Вяльбе в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Большунова глобус: как Россия выиграла первый лыжный Кубок мира
Подобного успеха наши спортсмены не добивались со времен СССР

Вяльбе подчеркнула, что не видит смысла для сборной России отказываться от стартов в Северной Америке. «Предлагаете теперь взять билеты и вернуться обратно? Что за глупости», — сказала она. Глава федерации напомнила, что лыжники на этих этапах могут выиграть призовые деньги и улучшить свое положение в общем зачете в конце сезона-2019/20 — и за это «нужно биться». В то же время она не забывает, что «хотя главное, конечно, не заболеть, а то конец сезона, с этим всегда есть проблемы».

По словам Вяльбе, после сообщения об отказе норвежцев и досрочной победы Большунова в Кубке мира она не испытала «особо никаких» эмоций — «просто радость». «И так ведь уже было понятно, что Саня выиграет общий зачет», — заметила глава федерации о борьбе мужчин в Кубке мира, в котором россиянин опережает Клебо почти на 500 очков.

Вяльбе также заметила, что выиграть Кубок мира «реально гораздо круче», чем золото чемпионата мира. «Нужно выстрелить не один раз, а быть на вершине весь сезон», — заметила она и напомнила, что почти каждая гонка этой зимы проходила в серьезной борьбе. «Конкуренция у мужиков очень-очень серьезная», — подчеркнула глава федерации.

Вдобавок Вяльбе назвала Большунова главным героем зимы и большим примером для многих, в том числе для партнеров по команде. «Он прекрасный спортсмен и настоящий мужик», — охарактеризовала лыжника глава федерации. Она сообщила, что отправила лидеру сборной в Северную Америку поздравление, в котором поблагодарила «за трудолюбие и стремление». В своем сообщении Вяльбе также призвала Большунова поблагодарить своих родителей, «ведь они приложили много для этих успехов».

23-летний Большунов стал первым российским лыжником, который выиграл общий зачет сезона Кубка мира. В советской истории подобное удавалось лишь двум спортсменам — Александру Завьялову (в 1981 и 1983 годах) и Владимиру Смирнову (в сезоне-1990/91, позже повторил успех в сборной Казахстана).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лыжник Большунов обвинил норвежца Крюгера в своем падении на спринте
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020