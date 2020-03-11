Вяльбе поздравила Большунова и критично отозвалась о лыжниках из Норвегии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала показательным отказ сборной Норвегии от выступления на североамериканских этапах Кубка мира. Представители этой команды решили не ехать в США и Канаду из-за угрозы заражения коронавирусом. Вместе с тем лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо потерял даже теоретический шанс обойти Александра Большунова в общем зачете — и россиянин досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус».

«Мне кажется, такое решение должна была принимать не отдельная команда, а Международная федерация лыжных видов спорта. Всё-таки опасность реально есть. Но в федерации посчитали, что пока ехать можно. А норвежцы, мне кажется, просто не умеют проигрывать. Поняли, что ловить нечего. Чего тогда ехать?» — сказала Вяльбе в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Вяльбе подчеркнула, что не видит смысла для сборной России отказываться от стартов в Северной Америке. «Предлагаете теперь взять билеты и вернуться обратно? Что за глупости», — сказала она. Глава федерации напомнила, что лыжники на этих этапах могут выиграть призовые деньги и улучшить свое положение в общем зачете в конце сезона-2019/20 — и за это «нужно биться». В то же время она не забывает, что «хотя главное, конечно, не заболеть, а то конец сезона, с этим всегда есть проблемы».

По словам Вяльбе, после сообщения об отказе норвежцев и досрочной победы Большунова в Кубке мира она не испытала «особо никаких» эмоций — «просто радость». «И так ведь уже было понятно, что Саня выиграет общий зачет», — заметила глава федерации о борьбе мужчин в Кубке мира, в котором россиянин опережает Клебо почти на 500 очков.

Вяльбе также заметила, что выиграть Кубок мира «реально гораздо круче», чем золото чемпионата мира. «Нужно выстрелить не один раз, а быть на вершине весь сезон», — заметила она и напомнила, что почти каждая гонка этой зимы проходила в серьезной борьбе. «Конкуренция у мужиков очень-очень серьезная», — подчеркнула глава федерации.

Вдобавок Вяльбе назвала Большунова главным героем зимы и большим примером для многих, в том числе для партнеров по команде. «Он прекрасный спортсмен и настоящий мужик», — охарактеризовала лыжника глава федерации. Она сообщила, что отправила лидеру сборной в Северную Америку поздравление, в котором поблагодарила «за трудолюбие и стремление». В своем сообщении Вяльбе также призвала Большунова поблагодарить своих родителей, «ведь они приложили много для этих успехов».

23-летний Большунов стал первым российским лыжником, который выиграл общий зачет сезона Кубка мира. В советской истории подобное удавалось лишь двум спортсменам — Александру Завьялову (в 1981 и 1983 годах) и Владимиру Смирнову (в сезоне-1990/91, позже повторил успех в сборной Казахстана).