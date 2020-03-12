Этап Гран-при «Формулы-1» перенесен из-за коронавируса

Первый этап гран-при «Формулы-1» в Австралии, который должен был состояться в ближайшие выходные, перенесен из-за распространения коронавируса. Об этом Би-би-си сообщили два источника в оргкомитете в четверг, 12 марта.

По неофициальным данным, у одного из членов команды McLaren тест на коронавирус оказался положительным. Эту информацию пока не подтвердили в федерации «Формулы-1», ни в правительстве Австралии, отмечает издание.

Ранее 12 марта стало известно об отмене двух этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Соревнования должны были пройти в России и Норвегии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.