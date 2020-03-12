Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина отменили из-за COVID-19

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин, которые должны были пройти в России и Норвегии, отменены из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Соревнования у мужчин должны были пройти в норвежских городах Тронхейм 12 марта и Викерсунн с 13 по 15 марта, у женщин — в российских городах Нижний Тагил 13–15 марта и Чайковский 18–20 марта, сказано на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в четверг, 12 марта.

В сообщении отмечается, что здоровье и благополучие участников и зрителей соревнований находятся для организаторов на первом плане.

10 марта стало известно, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля, перенесли на июнь из-за коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4,6 тыс. человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.