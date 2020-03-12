«Очень трудно играть без зрителей»

Запрет на проведение в Москве массовых мероприятий, в которых участвует более 5 тыс. человек, усложнит организацию матча «Спартак»–«Динамо» — шестого в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча пройдет в четверг, 12 марта, на домашней арене красно-белых на Автозаводской улице. Еще до решения мэрии об ограничениях из-за коронавируса «Спартак» сумел продать все билеты на этот матч. Вместимость стадиона составляет 12 680 зрителей. И пока неизвестно, по какому принципу будут делить болельщиков, заплативших за билеты, на тех, кого пропустят на трибуны, а кого нет.

Сейчас счет в серии 3:2 в пользу «Динамо». Команды побеждают исключительно в домашних встречах. Первые две прошли на стадионе бело-голубых в Петровском парке. Там подопечные Владимира Крикунова выиграли 5:1 и 4:3. Три шайбы забросил шведский нападающий Андре Петерссон, причем во втором случае его гол оказался победным. На Автозаводской в третьем матче «Спартак» победил в овертайме 5:4, а в четвертом — 3:2 в основное время.

Наконец, в пятой игре, которая снова состоялась на арене в Петровском парке, «Динамо» взяло верх 4:1. Тот же Петерссон записал на свой счет голевой пас в эпизоде с первым голом Вадима Шипачева. Всего же на счету 29-летнего форварда в этом плей-офф четыре гола. Еще сутки назад наряду с Шипачевым он считался лучшим снайпером Кубка Гагарина не только в клубе, но и во всей лиге. Лишь по итогам матча против «Авангарда» обоих динамовцев опередил форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен.

После пятой игры со «Спартаком» Андре Петерссон дал интервью «Известиям». Он прокомментировал ситуацию с ограничением доступа зрителей на матчи из-за коронавируса, а также рассказал о шансах завершить серию с красно-белыми по итогам ближайшего матча.

— Как оцените прошедший пятый матч? За счет чего «Динамо» удалось победить?

— Это была очень неплохая игра. Серия равных команд, и пятый матч не стал исключением. Он шел до первого гола. Его могли пропустить мы, но нам помогло то, что наш голкипер Александр Еременко отлично провел эту встречу и спасал «Динамо» во многих непростых моментах. И на этом фоне мы заиграли хорошо, особенно когда забросили первую шайбу. Нам стало проще, и «Динамо» начало действовать лучше. «Спартак» же был вынужден более активно атаковать, чтобы отыграться. Мы качественно играли на контратаках и смогли остановить соперника, даже когда он в конце матча оказывал на нас особенно серьезное давление.

— За счет чего вам удается показывать высокую результативность в серии?

— Я не знаю. Думаю, дело в том, что это плей-офф. В нем любой игрок действует на пределе своих возможностей. Но у всех это проявляется по-разному, не всегда результативно. Кто-то ошибается, а кому-то удается забивать. Думаю, в моем случае просто играет роль фактор удачи. А также это большая заслуга моих партнеров по «Динамо». Когда играешь в одном звене с такими мастерами, как Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин, трудно обходиться без заброшенных шайб (улыбается).

— Почему у «Динамо» так по-разному складываются матчи дома и в гостях?

— Думаю, дело в напряжении этой серии. Встречаются два равных и принципиальных соперника. Команды играют очень плотно и жестко, создают примерно одинаковое количество моментов, и здесь важную роль играет реализация. Она зависит от психологии. А на психологию влияет атмосфера на трибунах, которая различается на нашей и спартаковской аренах. На своей арене мы чувствуем поддержку болельщиков и поэтому добиваемся небольшого превосходства в мелочах.

— В этом смысле вам поможет то, что шестой матч на домашней арене «Спартака» пройдет при полупустых трибунах из-за решения мэрии Москвы ограничить число участников мероприятий из-за угрозы коронавируса?

— Я вообще не могу представить, как обе команды будут играть в такой обстановке.

— Как вы относитесь к этому решению города?

— Я пока не до конца понимаю сложившуюся ситуацию и как будет организован матч. Знаю только, что Москва — не первый город, где такое происходит. Трудно оценивать, насколько угроза коронавируса реальна. Но если руководство города сочло необходимым принять подобные меры, значит, это имеет под собой основания. В любом случае здоровье людей — это главное.

— Вы в своей карьере при пустых трибунах играли только предсезонные матчи?

— Да, только в тренировочном лагере или в контрольных матчах на сборах сталкивался с этим. Возможно, еще в детстве и юности подобное случалось. Но никогда такого не было на уровне официальных матчей — ни в Швеции, ни в Канаде, ни в России. Очень трудно играть без зрителей.