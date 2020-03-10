СКАтертью дорога: питерский клуб прошел во второй раунд плей-офф

Как и ожидалось, несколько противостояний в 1/8 финала Кубка Гагарина завершились в максимально короткие сроки. По итогам четырех матчей во второй раунд плей-офф КХЛ прошли три главных фаворита — ЦСКА, СКА и «Ак Барс». Проигравшие им «Торпедо», «Витязь» и «Нефтехимик» смогли оказать сопротивление лишь в отдельных матчах.

Вчера в следующую стадию по итогам пятого матча также прошел «Барыс». Сегодня к нему может присоединиться «Сибирь», если обыграет клуб «Автомобилист». А вот три серии уже точно растянулись как минимум до шести игр. Ничего неясно в противостоянии омского «Авангарда» с уфимским «Салаватом Юлаевым», хельсинкского «Йокерита» с ярославским «Локомотивом», а также в московском дерби «Динамо» и «Спартака».

СКА–«Витязь»

Эта пара изначально казалась самой предсказуемой в первом раунде. «Витязь» блестяще начал сезон, но серьезно сдал во второй половине регулярного чемпионата КХЛ. Команда с седьмого места в Западной конференции вышла в плей-офф. СКА, в свою очередь, в конце регулярки набрал хороший ход, одержав 12 побед подряд. Продолжили подопечные Алексея Кудашова победное шествие и в Кубке Гагарина, уверенно выиграв первые три матча.

В первой и третьей игре «Витязь» был разгромлен — 6:1 и 6:0. Во второй счет был внешне пристойным (4:3), но по ходу встречи питерцы вели (4:1) и лишь в конце чуть расслабились, дав сопернику сократить отставание до минимума. В итоге это не спасло подольский клуб. Но в четвертом матче он сумел на своей арене достойно проститься с сезоном, сыграв вничью (2:2) в основное время и проиграв лишь в третьем овертайме (2:3).

— Все шесть периодов четвертого матча мы играли на пределе своих возможностей, — поделился мнением с «Известиями» защитник «Витязя» Егор Воронков. — А в предыдущих встречах одну-две шайбы пропускаем, и руки начинают опускаться. Это недопустимо для нашей команды, поэтому в четвертой игре вышли с другим настроем. Не знаю, почему не получилось так сыграть в плей-офф против СКА раньше. Наверное, какой-то психологический момент.

ЦСКА–«Торпедо»

Действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель двух последних регулярных чемпионатов ЦСКА также был однозначным фаворитом противостояния с «Торпедо». Но существовала надежда, что нижегородцы, в последние два сезона являвшиеся грозой лидеров, окажут хоть какое-то сопротивление армейцам. В первых двух матчах в Москве это не очень получилось — красно-синие выиграли с одинаковым счетом 3:0.

Но в следующих двух встречах, проходивших в Нижнем Новгороде, дело дошло до овертаймов. Правда, в них в итоге верх всё равно взял ЦСКА — 2:1 и 3:2.

— Наша команда достойно выглядела во всех четырех матчах, даже московских, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный менеджер «Торпедо» Ян Голубовский. — Хотя, конечно, в плане результата две встречи в Нижнем Новгороде нам больше удались, но мы вообще дома играем лучше, чем на выезде. При этом во всех играх серии с ЦСКА «Торпедо» создало достаточно моментов, но подвела отличная игра вратаря армейцев. На мой взгляд, Илья Сорокин блестяще провел серию. Вообще соперничать с клубом, имеющим такой большой бюджет, непросто. Я благодарен всем игрокам и тренерскому штабу за то, что сыграли на пределе. За ту самоотдачу, которую показали наши ребята. И в целом спасибо команде за сезон. Большое спасибо болельщикам за поддержку, благодаря которой мы сможем выйти на новый уровень. Думаю, что с введением потолка зарплат в следующем чемпионате КХЛ шансов биться за победу в плей-офф с командами уровня ЦСКА будет гораздо больше.

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

Быстро разобрался со своим соперником и «Ак Барс». Хотя дерби команд из Татарстана выдалось непростым. В двух стартовых домашних матчах казанский клуб одержал разгромные победы (4:1 и 5:1). А вот в Нижнекамске счета были минимальные. Более того, в третьей встрече «Ак Барсу» удалось дожать команду «Нефтехимик» лишь в овертайме (3:2). В воскресенье трехкратный обладатель Кубка Гагарина оформил выход во второй раунд победой в четвертом матче со счетом 1:0.

— Класс команд слишком разный, что и продемонстрировала данная серия, — рассказал «Известиям» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — «Нефтехимик» играл достойно, старался что-то придумывать в атаке и даже мог зацепиться за пару матчей, но дисциплина, тактическая выучка и высокий уровень исполнителей «Ак Барса» сделали свое дело. Радует, что в обеих командах играет много молодежи. Если те же нижнекамцы ее сохранят, то в будущем можно ожидать дальнейший рост этого коллектива.

«Йокерит»–«Локомотив»

Стремительно прошедший регулярный чемпионат «Йокерит» и в плей-офф начал с места в карьер, трижды разгромив «Локомотив». У себя дома, в Хельсинки, в первых двух матчах подопечные Лаури Марьямяки буквально уничтожили «железнодорожников» — 6:0 и 5:1. В Ярославле финский коллектив продолжил победное шествие, обыграв соперника 3:0. Лишь в четвертом матче команда Майка Пелино сумела победить (4:3) и вернуть серию в Хельсинки и там — к удивлению многих — вновь взяла верх над «Йокеритом» (4:2). Теперь положение ярославцев не столь безнадежно, как в начале противостояния. В среду им играть дома с финнами шестой матч, по итогам которого счет в серии может сравняться.

«Динамо»–«Спартак»

Поначалу в московском дерби всё было в руках «Динамо». На своей домашней арене в Петровском парке подопечные Владимира Крикунова выиграли первые два матча (5:1 и 4:3). Однако переезд на стадион красно-белых на «Автозаводской» оказался для бело-голубых неудачным. В третьей игре они быстро повели 3:0, но уже к первому перерыву «Спартак» сократил разрыв в счете до минимума, а во втором периоде сравнял его. Правда, «Динамо» тут же снова вышло вперед, но продержаться до конца основного времени не смогло. В концовке третьего периода команда Олега Знарка вновь восстановила равновесие, а в овертайме забросила победную шайбу (5:4).

В воскресной четвертой встрече «Спартак» и вовсе разобрался с соперником в основное время — 3:2. Счет в серии стал равным — 2:2. Теперь соперников ждет еще минимум два матча: сегодня на домашнем льду «Динамо», в четверг — на арене «Спартака». Если в эти сроки победитель противостояния не определится, то решающая седьмая игра пройдет в субботу в Петровском парке.

— Противостояние идет очень жесткое — игроки обеих команд не жалеют себя, — заявил «Известиям» нападающий «Динамо» Андре Петерссон. — Мы ожидали, что будет сложно, но, к сожалению, некоторые ошибки не позволили нам удержать преимущество в серии, завоеванное по итогам первых двух матчей. Но главное — сохранить победный дух и показывать свой лучший хоккей. Тогда победы придут.

«Автомобилист»–«Сибирь»

Предполагалось, что это будет самая ровная пара в плей-офф. Тем неожиданнее стали две выездные победы «Сибири» на старте: 2:0 — в основное время и 1:0 — в овертайме. Закрепили свой успех новосибирцы дома по итогам третьей встречи, одолев клуб «Автомобилист» в дополнительное время (4:3). Всё шло к разгрому, но четвертый матч остался за уральским коллективом — 5:1. Теперь серия снова переехала в Екатеринбург — сегодня там пройдет пятая игра.

— В этой серии еще ничего непонятно. Уверен, «Автомобилист» сделает всё, чтобы зацепиться и сравнять счет в противостоянии, — подчеркнул «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Сибирь» в первых матчах продемонстрировала отличную организацию игры в обороне, здорово сыграл ее вратарь Харри Сятери, а в атаке отлично выступило звено легионеров. А вот легионеры «Автомобилиста» ничем особо не запомнились, да и голкипер Якуб Коварж не всегда выручает после травмы. Но четвертый матч показал, что уральский клуб рано списывать со счетов. Здорово сыграл Павел Дацюк, проснулись и другие ребята. Уверен, класс им позволяет отыграться в этой серии, хотя «Сибирь» и загнала их в угол.

«Авангард» – «Салават Юлаев»

Эта пара — одна из двух наиболее ярких. «Салават» был очень нестабилен на протяжении всего регулярного чемпионата, а «Авангард» провалил его завершающую часть. Но в плей-офф они пока выдают крайне зрелищные матчи. Омский клуб на домашнем льду в Балашихе разгромил команду «Салават Юлаев» в стартовом матче (5:2), но упустил победу во второй игре, позволив уфимцам сравнять счет за шесть секунд до конца основного времени, а затем победить в овертайме (3:2). Поймавший кураж клуб из Башкирии победил дома в третьей игре (6:3), но был разгромлен в четвертой (1:5).

Вчера команды снова встретились в Балашихе. По итогам этого матча в серии повел «Салават» (3:2). Теперь он может пройти во второй раунд по итогам шестой встречи, которая пройдет в среду в Уфе. Если же счет снова станет равным, решающая седьмая игра состоится в пятницу в Балашихе.

— Мы каждый матч боремся, стараемся за счет бойцовских качеств добиваться результата, и пока получается, — отметил «Известиям» генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. — Это противостояние с «Авангардом» отличается от прошлогоднего финала конференции (в 2019 году в финале Востока «Авангард» победил клуб «Салават Юлаев» в шести матчах. — «Известия»). Тогда это была уже третья серия в плей-офф, а сейчас первая. У нас имелись потери в составе и усталость. В этом году ситуация иная, поэтому пока бьемся и пытаемся добиться позитивного результата. В бойцовских качествах наших ребят мы не сомневались — сейчас они проявляют их и добиваются результата. Теперь главное — довести эту серию до победного конца.

«Барыс»–«Металлург»

«Металлург» перед сезоном собрал один из сильнейших составов, но долгое время находился вне зоны плей-офф. Это привело к масштабным перестановкам в руководстве и тренерском штабе. В итоге «Магнитка» с трудом удержалась в первой восьмерке Восточной конференции. В свою очередь, «Барыс» уверенно занял второе место и поэтому считался фаворитом серии.

И казахстанский клуб оправдал прогнозы. «Металлург» оказал сопротивление, провалив лишь первую игру в Нур-Султане (0:4). Вторую встречу в столице республики уральский клуб неожиданно выиграл (3:0). Казалось, у него появились шансы на успех в серии, но следующие две встречи в Магнитогорске «Барыс» выиграл. Сначала ему понадобился овертайм (2:1), а затем команда Андрея Скабелки уложилась в основное время (2:0). Наконец, в понедельник по итогам пятой встречи коллектив из Казахстана выиграл серию (5:2).

Второй раунд плей-офф стартует 17–18 марта. Уже известно, что ЦСКА, СКА и «Ак Барс» начнут свои серии дома.