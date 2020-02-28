«От нас зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»

В КХЛ завершился регулярный чемпионат. Уже в воскресенье стартует плей-офф. Одним из лидеров по итогам кругового первенства стал петербургский СКА, занявший второе место в Западной конференции. Этот сезон для коллектива из Северной столицы начался непросто. Летом у него сменился главный тренер: место Ильи Воробьева занял помогавший ему Алексей Кудашов.

Также сменилось несколько ключевых игроков. В НХЛ уехали Никита Гусев, Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков и Николай Прохоркин, в родной «Автомобилист» вернулся Павел Дацюк. Пришедшие новички далеко не в полном составе усилили петербуржцев. Одним из лидеров стал нападающий Владимир Ткачев, перешедший из «Салавата Юлаева».

Вместе с Андреем Кузьменко он с 14 голами поделил второе место в списке снайперов команды в регулярке, уступив лишь одну шайбу Йори Лехтеря. А в споре бомбардиров СКА он стал лучшим, набрав по системе «гол+пас» 42 очка. В ходе сезона 24-летний хоккеист вызывался в сборную России на этап Евротура и провел первые матчи за национальную команду.

В первом раунде плей-офф СКА предстоит играть с подольским «Витязем». Регулярный чемпионат СКА закончил мощной выездной победой над своим главным конкурентом — ЦСКА — со счетом 4:1. После игры Владимир Ткачев дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал эту победу и оценил игру своей команды в регулярном чемпионате.

— В последние годы СКА тяжело даются армейские дерби против ЦСКА. За счет чего сейчас удалось добиться столь убедительной победы?

— В принципе мы хорошо сыграли всей командой. Где-то вратарь (Александр Самонов. — «Известия») потащил. Главное, что сумели должным образом настроиться и максимально выполняли установку тренеров. Каждый игрок сыграл на пределе своих возможностей — за счет этого и победили. По-другому такую команду, как ЦСКА, не обыграешь.

— Характер игр с ЦСКА в финале Западной конференции будет такой же?

— Надо еще дойти до него (улыбается). Не будем загадывать. Надеюсь, мы туда доберемся и покажем себя с лучшей стороны. Надо добираться и играть. Всё зависит от нас.

— Что можете сказать о своем сопернике по первому раунду?

— Главное, как мы будем играть. От нас зависит, как сложится серия. Конечно, будет непросто. Это плей-офф, и все хорошо настраиваются друг на друга. Но мы можем и должны проходить дальше. У СКА цель только одна — выиграть трофей. Так что надо побеждать любого соперника.

— Как оцените качество игры СКА в регулярном чемпионате?

— Нормально оценю. Раз в конце одержали 12 побед подряд, значит, всё положительно.

— У СКА была очень тяжелая первая половина сезона, когда проиграли множество матчей не самым сильным соперникам. Что изменилось сейчас, когда обыгрываете всех подряд?

— Мы не особо что-то меняли. Лишь небольшие перестроения в игре совершили. Скорее, просто все игроки привыкли друг к другу и к требованиям тренеров, поэтому ближе к концу регулярного чемпионата играли всё лучше и лучше. За счет этого и выдали 12-матчевую серию побед на финише. Главное, перенести все лучшие моменты этих встреч на плей-офф, не растерять тот ход, что набрали. Тогда всё получится. Пока у нас удачно получается играть.