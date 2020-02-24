В КХЛ подходит к концу регулярный чемпионат. Каждой из команд осталось провести по одной–две игры. Но в обеих конференциях еще известны не все участники плей-офф. На Западе последнюю путевку разыгрывают ХК «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

В субботу они встретились на домашней арене южан. Победа хозяев со счетом 1:0 в овертайме оставила конкурентов в пограничном состоянии. С одной стороны, набрав два очка, «Сочи» сохранил шансы догнать волжан. С другой — не сумев победить в основное время и дав сопернику заработать одно очко за счет поражения в овертайме, подопечные Александра Андриевского поставили себя в зависимость от результатов других команд.

Во вторник «Сочи» играет на выезде в Череповце против «Северстали» предпоследний матч регулярки. «Торпедо» в этот же день предстоит провести дома с «Йокеритом» последнюю встречу. Если подопечные Дэвида Немировски победят, то автоматически обеспечат себе выход в плей-офф. Сейчас «Сочи» отстает от волжан на три очка, но имеет матч в запасе. Победа над «Северсталью» вкупе с поражением «Торпедо» от финнов даст южанам шансы на успех. Правда, для этого в четверг им надо будет в последнем матче обыгрывать на выезде лидера регулярного чемпионата — московский ЦСКА, что будет крайне непросто.

После игры с «Торпедо» интервью «Известиям» дал один из лидеров «Сочи», защитник Юрий Александров. Он прокомментировал сложившийся турнирный расклад и объяснил, почему его команда оказалась в таком положении.

— Какие эмоции после игры с «Торпедо» перевешивают? Радость, что победили и сохранили шансы на плей-офф? Или разочарование, что дали сопернику заработать очко, и теперь зависите не только от себя, но и от «Йокерита»?

— Мы в гонке. Но с каждой игрой шансы уменьшаются. С «Торпедо» мы еще очко отдали. Поэтому всё должно сложиться, чтобы мы вышли в плей-офф. И, как вы правильно заметили, не от нас всё зависит. Точнее, от нас, но не до конца. Будем смотреть, как станет развиваться ситуация. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы выйти в плей-офф. Сами где-то виноваты, что потеряли очки в ходе чемпионата, особенно на старте и в середине. Но, к сожалению, имеем что имеем.

— С чем связана нулевая ничья в основное время?

— Считаю, что моментов в этом матче было достаточно. Но никто не хотел уступать, поскольку мы с «Торпедо» соседи по турнирной таблице. В этой встрече многое решалось. Отсюда и такой счет.

— Была установка во что бы то ни стало забить? Или важнее было не раскрываться и не пропустить случайную контратаку?

— Никакой установки бежать всем в атаку не было. Старались играть в свою игру. Но бывает, что матчи заканчиваются со счетом 0:0. Не только в этот раз, но и по ходу чемпионатов много игр было с нулями. И не только у нас. Просто в матче с «Торпедо» так сложилось, что счет был открыт только в овертайме.

— Последний матч вам предстоит с ЦСКА, для которого эта встреча не имеет турнирного значения. Но год назад в такой же ситуации армейцы обыграли рижское «Динамо», не пустив его в плей-офф. Вы осознаете, что нельзя будет рассчитывать на расслабленность лидера?

— Конечно, мы это осознаем. Естественно, понимаем, что за соперник ЦСКА. Тем более перед плей-офф они не будут расслабляться. Вот они в пятницу неплохо действовали, много шайб забили (ЦСКА со счетом 8:1 разгромил дома минское «Динамо» — «Известия»). Поэтому не питаем иллюзий.

— Даже с учетом неудачной первой половины сезона у «Сочи» было немало шансов подняться в зону плей-офф и не зависеть от того, как будет играть «Торпедо». Но в нескольких матчах после Нового года вы потеряли очки на ровном месте при неплохой игре.

— Были такие моменты. Но это случается каждый сезон. Что тут сказать… Жить прошлым не стоит. Мы могли набрать больше очков — это факт. На сегодняшний день ситуация такая. Поэтому исходим из того, что есть.

— С чем связываете провал первой половины сезона?

— Не могу сказать, что был какой-то провал. Была небольшая серия неудачных игр после довольно хорошей предсезонки. Сложно назвать причины. Это было достаточно давно. Была серия неудачных матчей, но в каждой игре имелись свои нюансы. В первую очередь, не реализовывали моменты. Но какой-то одной причины нет, так что даже говорить не могу.

— «Сочи» не первый год играет в условиях задержек зарплат. Понятно, что команда уже привыкла: в итоге руководство расплачивается до конца, и в прошлые сезоны это не мешало выходить в плей-офф. Но на этот раз нет ощущения, что это могло повлиять на моральное состояние игроков?

— Нет-нет, это никак не влияет. Мы знали ситуацию, нам всё объяснили. Всё было прозрачно, и мы заранее понимали, как и когда будет решен вопрос. Поэтому никакого отношения к финансам наши результаты не имеют.

— Своей личной игрой в этом сезоне довольны?

— Мы еще играем. Я даже не буду оценивать. Чемпионат не закончился, впереди две игры. Дай Бог, после них пройдем в плей-офф. Сейчас не хочу оценивать себя и команду. Работа не закончена.