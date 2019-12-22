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«Надеюсь, лучшие игры впереди»

Защитник «Спартака» Яков Рылов — о спасенном матче с «Сочи» и борьбе до конца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Хоккеисты «Спартака» в пятницу провели один из самых зрелищных матчей в сезоне, одержав победу в овертайме над «Сочи» (5:4). При этом красно-белые проигрывали 0:3 после двух первых периодов и 3:4 — за 3,5 минуты до конца основного времени. Четвертую шайбу, которая помогла отыграться, забросил защитник Яков Рылов.

В интервью «Известиям» он рассказал, за счет чего «Спартак» спас матч, и заявил о готовности дальше биться за победы.

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— Был особенный разбор полетов в раздевалке во втором перерыве, когда проигрывали «Сочи» со счетом 0:3?

— После второго периода мы сами пришли и поговорили в раздевалке. Потому что так играть, как первые 40 минут, нельзя. У нас два периода были моменты, но не было бросков. В третьем периоде хотели улучшить ситуацию, чтобы шайба больше доходила до чужих ворот, а мы больше бросали, атаковали и играли в зоне сочинцев. Это и получилось. На третий период мы вышли как на последний бой.

— А какие слова игроки и тренеры нашли после четвертой шайбы в ваши ворота, пропущенной сразу после того как вы отыгрались с 0:3? Казалось, что «Спартак» уже не оправится от такого удара, а в результате ваш гол случился уже через полторы минуты…

— Вообще, всё было молча. Мы понимали, что на третий период вышли биться. И четвертый гол в наши ворота пропустили, но мне кажется, он для нас ничего не значил. Потому что мы продолжали играть в ту игру, в которую играли весь третий период. И это принесло плоды в виде заброшенной четвертой шайбы в ворота соперника.

— Можно назвать этот третий период лучшим у «Спартака» в нынешнем сезоне?

— Надеюсь, лучшие игры впереди. Неплохо сыграли, бились до конца. И то, как мы вытащили матч с 0:3, дорогого стоит.

— Следите за турнирной таблицей? Держите в голове возможность побороться за третье место с «Йокеритом» и «Динамо»?

— Вы знаете, я в таблицу вообще не смотрю. Не могу сказать, что там творится. Мы выходим на каждую игру с тем настроем, чтобы выиграть. Это самое главное — взять нужные очки. А в таблицу посмотрим после последней встречи регулярного чемпионата. Будем смотреть, с кем нам играть в плей-офф.

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