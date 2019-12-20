Спортивные выходные с «Известиями»

Профессиональный бокс. Денис Лебедев – Табисо Мчуну

Вторая половина нынешнего года оказалась достаточно успешной для российских представителей профессионального бокса. Свои титульные бои выиграли Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Теперь очередь за Денисом Лебедевым. В субботу он проведет поединок за титул чемпиона мира по версии WBC Silver. Соперник — южноафриканец Табисо Мчуну. Это первая схватка с участием 40-летнего россиянина с ноября 2018 года. И теперь бывший обладатель чемпионских поясов по версиям WBA и IBF попытается вернуться в обойму лучших боксеров в первом тяжелом весе. Также в рамках вечера в Красноярске в аналогичной категории россиянин Дмитрий Кудряшов выйдет на ринг против чеха Вацлава Пейсара.

21 декабря, 18:00. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина (Красноярск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард»–«Салават Юлаев», «Витязь»–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе «Авангард»–«Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» после тяжелого «зеленого дерби» против казанского «Ак Барса» (1:2) снова сыграет с одним из своих конкурентов в лидирующей группе Восточной конференции КХЛ. Клуб из Башкирии долго шел третьим, но после серии поражений уступает эту строчку казахстанскому «Барысу». Чтобы вернуть позиции, уфимцам надо в субботу обыгрывать на выезде идущий вторым в таблице Востока «Авангард». Другой яркий матч выходных — встреча в Подольске между местным «Витязем» и московским ЦСКА. У действующего обладателя Кубка Гагарина в последнее время был спад, но армейцы верят, что после паузы на Евротур начнут играть с новыми силами. «Витязь» же пока не может пережить обмен одного из своих лидеров, Миро Аалтонена, — в начале этой недели подмосковный коллектив проиграл со счетом 0:6 московскому «Спартаку».

21 декабря, 17:30. Ледовая арена имени Юрия Ляпкина (Балашиха). 22 декабря, 17:00. Арена «Витязь» (Подольск). Прямые трансляции на КХЛ HD и КХЛ ТВ

Биатлон. Кубок мира

Фото: РИА Новости/Денис Костюченко Александр Логинов на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Успех женской сборной России в эстафете на предыдущем этапе Кубка мира в Хохфильцене позволяет рассчитывать на хорошее выступление наших биатлонисток и в ближайшие дни. Серебро завоевал наш квартет в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт. Также в Австрии Миронова стала третьей в спринте — в этой же дисциплине в пятницу пройдут соревнования и на этапе КМ во французском Анси. А в субботу состоятся гонки преследования, и там есть шансы на подиум у наших мужчин. В первую очередь речь об Александре Логинове, завоевавшем серебро в пасьюте в Хохфильцене.

20 декабря, 16:15, спринт, женщины. 21 декабря, гонки преследования: 15:00, мужчины; 17:00, женщины. 22 декабря, масс-старты: 14:10, женщины; 16:15, мужчины. Горнолыжный курорт Ле-Гран-Борнан (Анси, Франция). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport 1

Баскетбол. Евролига. «Химки»–«Жальгирис»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Баскетболисты команды «Химки»

Подмосковный клуб достаточно уверенно идет в первой восьмерке регулярного чемпионата, у него есть шансы на участие в весеннем четвертьфинале главного европейского клубного баскетбольного турнира. Но для большей надежности химчанам необходимо побеждать «Жальгирис». Литовский клуб традиционно считается принципиальным соперником для российских команд. Но сейчас у коллектива из Вильнюса дела не очень ладятся. Он застрял внизу таблицы и делит последнее место с петербургским «Зенитом». Для прибалтийской команды встреча в Подмосковье — один из последних шансов исправить положение. Поэтому она будет биться изо всех сил, и «Химкам» придется крайне непросто.

20 декабря, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Кубок мира

Фото: ТАСС/imago images/CARL SANDIN Александр Большунов

Нынешний сезон у лыжников уже в самом разгаре. В течение первых четырех этапов Кубка мира мужская сборная России завоевала четыре медали — два золота и два серебра. В минувшие выходные в Давосе успеха добился Сергей Устюгов, ставший вторым в интервальном старте. Однако в этот уикенд он не выступит в словенской Планице. Там же не будет и лидера общего зачета Кубка мира норвежца Йоханнеса Клебо. Это дает шанс подобраться к нему поближе сильнейшему российскому лыжнику последних двух лет Александру Большунову, расположившемуся сейчас на третьей строчке. У женщин этап в Словении пропустит обладательница желтой майки лидера — норвежка Тереза Йохауг. В ее отсутствие одним из претендентов на успех станет россиянка Наталья Непряева.

21 декабря, 15:20, спринт. 22 декабря, 13:00, командный спринт. Planica Underground center (Планица, Словения). Прямые трансляции на Первом канале и Eurosport 2