Армия болельщиков: СКА и ЦСКА сыграют на 70-тысячной арене «Зенита»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА может обновить рекорд посещаемости лиги. Это произойдет благодаря тому, что он, как и недавняя встреча сборной России против Финляндии, пройдет на большой футбольной арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Год назад проведение в формате «Зимней классики» двух матчей на домашней арене футбольного клуба «Зенит» позволило Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) поставить рекорды посещаемости игр под своей эгидой. Тогда встреча Кубка Первого канала Россия–Финляндия (5:0) и матч регулярного чемпионата КХЛ СКА–ЦСКА (1:4) собрали наибольшее количество зрителей в истории нашей национальной команды и лиги.

Ушли под крышу

В декабре 2019 года местом проведения встреч с участием тех же коллективов снова стал футбольный стадион на Крестовском острове. В минувшее воскресенье в игре за тот же Кубок Первого канала Россия победила Финляндию (2:0) на глазах у 67,8 тыс. зрителей. При этом вмещавшая на тот момент 71,3 тыс. человек «Газпром Арена» не была заполнена до конца. Не удалось повторить результат прошлогоднего матча сборной, когда на стадионе не было ни одного свободного места. Тот показатель в 71,3 тыс. болельщиков стал высшим для национальных команд СССР и России.

Организаторы матча СКА рассчитывают, что 19 декабря на игре с ЦСКА стадион удастся заполнить до отказа. По информации «Известий», к середине дня среды в продаже осталось только 500 билетов. Прошлогодняя встреча двух армейских коллективов собрала 67,7 тыс. зрителей. Таким образом, был побит рекорд КХЛ. Предыдущий составлял 17,6 тыс. человек. Он был установлен в декабре 2017-го в Хельсинки, когда местный «Йокерит» и СКА играли под открытым небом.

Стоит отметить, что арена на Крестовском создает еще более комфортные условия, так как обладает выдвижной крышей на случай морозов и ливней. Нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев, будучи игроком СКА, участвовал в том матче с «Йокеритом», а в минувшее воскресенье выходил на арену в Петербурге против Финляндии в составе нашей национальной команды. После встречи он сравнил форматы.

— Я играл тот матч в Финляндии под открытым небом, но в Питере вообще всё круто сделано, — поделился Вадим Шипачев своим мнением с «Известиями». — Отлично, что здесь есть крыша, благодаря которой зрителям комфортно. Их пришло очень много — эмоции перехлестывали. Немного качество льда было мягковатое, но в остальном всё здорово.

Без мыслей о реванше

Год назад матч на Крестовском острове закончился убедительной победой ЦСКА. Подопечные Игоря Никитина вообще в последнее время не жалели своего главного конкурента. Красно-синие выбивали СКА из плей-офф два предыдущих сезона. В регулярном чемпионате московские армейцы выиграли у питерцев все четыре матча в прошлом сезоне, а в нынешнем брали верх в первых двух очных встречах, причем обе проходили в Северной столице.

Лишь 2 декабря в Москве СКА наконец прервал столь неудачную для себя серию. Подопечные Алексея Кудашова одержали победу со счетом 4:2.

— Всегда приятно играть на таких больших стадионах — как для болельщиков, так и для нас, игроков, — заявил «Известиям» защитник ЦСКА и сборной России Алексей Марченко. — Мы не зацикливаемся на поражении от СКА в очном матче и реванше. Но хотим выиграть, поэтому выйдем с максимальным настроем на успех, как и всегда. Надеюсь, снова трибуны будут полностью заполнены, как в прошлогодней встрече. Играть в такой атмосфере всегда интересно — эмоции от этого непередаваемые.

Эффект новичка

Петербуржцы одержали победу над ЦСКА в ходе их длинной победной серии, которой мало кто ждал после провального октября, когда СКА бил антирекорды по числу поражений на коротких отрезках. 17 декабря, в первой встрече после недельной паузы на Евротур, команда Кудашова выиграла 12-й матч подряд. Дома в овертайме была повержена череповецкая «Северсталь» (4:3), причем к третьему периоду хозяева уступали со счетом 0:3.

Эта встреча была дебютной для финского нападающего Миро Аалтонена. Лидер подольского «Витязя» был обменян в петербургский клуб на прошлой неделе. Взамен подмосковный коллектив получил права на шведского нападающего Понтуса Оберга, находящегося в системе клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», — сейчас он играет в фарм-клубе под названием «Торонто Марлис» в АХЛ. То есть, по сути, «Витязь» никем не усилился, потеряв одну из своих главных звезд. Это вызвало определенные вопросы у хоккейной общественности, а финские медиа прямо обвинили вице-президента СКА и ФХР Романа Ротенберга в использовании админресурса.

— Я не читаю СМИ — ни финские, ни российские, поэтому не могу ничего сказать, — сказал «Известиям» Миро Аалтонен. — О своем переходе в СКА узнал на прошлой неделе, как и все вы. Могу только поблагодарить «Витязь» за несколько отличных совместных сезонов, благодаря этому клубу я сумел заявить о себе. А теперь сделаю всё, чтобы оправдать доверие болельщиков, тренеров и менеджеров в Санкт-Петербурге.

Аалтонен сыграл за сборную Финляндии в воскресной игре против России и также оценил атмосферу на Крестовском острове.

— Обстановка была совершенно невероятная — непривычно играть при таком количестве зрителей, — отметил 26-летний форвард. — Ты по-другому реагируешь на шум зрителей, выходишь на лед с иными эмоциями. Рад, что спустя всего четыре дня испытаю всё это снова. Очень приятно здесь выступать. Уверен, что в матче КХЛ на этом же стадионе обстановка будет не хуже.

Напомним, в истории мирового хоккея прошлогодняя игра СКА–ЦСКА стала девятой по посещаемости. Мировой рекорд был установлен в США, когда матч студенческих команд «Вулверинз»–«Спартанс» (11 декабря 2010 года) и встречу регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мейпл Лифс» (1 января 2014 года) посетили по 104,1 тыс. человек. Обе игры прошли на открытой арене «Мичиган Стэдиум», предназначенной для встреч команд по американскому футболу.