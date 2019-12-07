«Проблем с мотивацией у ЦСКА нет — всем надоело проигрывать»

В среду хоккеисты ЦСКА на последних минутах основного времени московского дерби вырвали победу у «Динамо» (2:1), а в воскресенье сыграют с их одноклубниками из Минска. После этого армейцы уйдут на паузу, связанную с Кубком Первого канала. После предыдущего перерыва на этап Евротура — Кубок Карьяла — дела красно-синих в КХЛ разладились.

Действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел поражение даже в армейском дерби со СКА (2:4), хотя уже давно не проигрывал питерцам в регулярном чемпионате. И даже после победы над динамовцами ЦСКА идет лишь вторым в Западной конференции. Кроме того, в начале ноября у красно-синих была серия из четырех поражений подряд. Такого с ними не случалось с декабря 2011 года, когда клуб еще не обладал настолько крупным бюджетом и сильным составом, как сейчас.

Сергей Калинин Хоккеист команды ЦСКА Сергей Калинин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Недавно подопечные Игоря Никитина усилились, приняв в свои ряды отыгравшего последние сезоны в НХЛ шведского нападающего Марио Кемпе. Ранее он несколько лет провел в КХЛ в составе подольского «Витязя» (2014–2017). Дебют 31-летнего форварда состоялся именно в игре с «Динамо», где он вышел в одном звене с Иваном Телегиным и Сергеем Калининым. После матча «Известия» пообщались с Калининым, который оценил дебют своего нового партнера по команде, прокомментировал победу над бело-голубыми и кризис последних недель у ЦСКА.

— Как Кемпе вписался в игру ЦСКА?

— Отлично вписался. Он молодец. Считаю, что была хорошая игра в его исполнении. Здорово сработал и в защите, и в нападении, понял тренерскую установку. Думаю, и тренеры, и мы, его партнеры, довольны выступлением Марио.

— Есть что-то особенное в его игре?

— Его стиль похож на наш. Хорошо катается, держит шайбу, лишний раз не отбрасывает ее, отлично видит площадку. Игрок высокого уровня.

— Сколько тренировок с ним провели?

— Мы с ним немного тренировались, но ему хватило, чтобы понять нашу систему и требования тренера.

— Уже прошел обряд его посвящения в команду?

— Посвящения? Пока нет. Просто нет времени для посвящения.

— С учетом того, что вы играли в НХЛ, языкового барьера нет?

— Насколько я понял, он знает русский язык. Во всяком случае, какие-то хоккейные фразы произносит и понимает. Видимо, со времен «Витязя» не забыл то, что тогда выучил. Так что совершенно спокойно общаемся.

Сергей Калинин Сергей Калинин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— На ЦСКА давил тот неудачный ноябрьский отрезок с большим количеством проигранных матчей?

— Старались абстрагироваться от этого и каждый день тренироваться, каждый день готовиться к следующей игре. Ситуация у нас не из простых, но рассчитываем всей командой из нее выйти. В матче с «Динамо» сделали хороший шаг в этом направлении. Хотя соперник очень непростой, надо отдать должное динамовцам, они здорово играли против нас, уровень этой команды крайне высокий, она хорошо готова физически. В итоге получился настоящий бой. Каждая из команд хотела победить, борьба шла на всех участках площадки. Хорошо, что мы забили важный гол в конце основного времени и победили.

— Красно-синие почти с начала прошлого сезона неизменно шли в лидерах турнирной таблицы. Отвыкли от роли догоняющих?

— Не знаю, как там остальные команды. Мы не смотрим в турнирную таблицу. По крайней мере, лично я не смотрю. Поэтому не знаю, кто на каком месте находится. Нам просто надо пройти сложившуюся ситуацию. И надеюсь, дальше будет только легче.

— По мнению некоторых экспертов и болельщиков, хоккеисты ЦСКА потеряли мотивацию из-за того, что два сезона подряд почти у всех выигрывали с запасом. Такое было?

— Может быть, но сейчас об этом говорить уже нет смысла. Случилось то, что случилось. Надо находить пути выхода из этой ситуации, стараться играть по заданию тренера и выполнять его установки, находя мотивацию для каждого матча. Думаю, сейчас проблем с мотивацией точно ни у кого в ЦСКА нет — всем надоело так часто проигрывать.