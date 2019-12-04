ПоСКАкали за «Ак Барсом»: петербургские армейцы вышли в лидеры Запада

Матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и казанским «Ак Барсом» еще несколько недель назад считался бы рядовым на фоне московского дерби ЦСКА и «Динамо» — обе игры пройдут в среду. Но ноябрьская восьмиматчевая победная серия клуба из Северной столицы приблизила его к лидировавшим в Западной конференции московским армейцам. А одержанная в понедельник выездная победа над красно-синими (4:2) вывела СКА в лидеры Запада и сделала подопечных Алексея Кудашова главными преследователями возглавляющего таблицу Востока и всего регулярного чемпионата «Ак Барса».

Чтобы догнать казанцев, питерцам надо обязательно побеждать дома в очной встрече. Между тем ЦСКА пока уступает СКА лишь по набранным очкам, но не по потерянным. Поэтому подопечные Игоря Никитина сделают всё, чтобы продолжить гонку за своим главным конкурентом. Но их соперник — московское «Динамо» — также в группе лидеров: команда Владимира Крикунова идет третьей на Западе и в случае успеха в сегодняшнем дерби может вплотную приблизиться к ЦСКА и СКА.

ЦСКА–СКА

Петербургские армейцы подошли к третьему в сезоне матчу с красно-синими после восьми побед подряд. ЦСКА же во второй половине осени демонстрировал не лучшие результаты. Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон безоговорочным лидером регулярного чемпионата, проиграв лишь три из стартовых 20 встреч. Но в конце октября московские армейцы начали резко просаживаться.

Перед матчем против СКА из 12 игр ЦСКА проиграл семь, а в середине ноября потерпел четыре поражение подряд, чего с красно-синими не случалось с декабря 2011 года, когда клуб еще не имел такого большого бюджета, как сейчас. Тем не менее в пользу московских армейцев была их удачная серия встреч со своим заклятым соперником. ЦСКА два сезона подряд выбивал СКА из Кубка Гагарина в финале конференции, а в регулярном чемпионате выиграл все четыре очные встречи в прошлом розыгрыше и две — в нынешнем.

В матче 2 декабря хозяева были сильнее в первые два периода, по итогам которых вели 2:1. Но в начале третьей двадцатиминутки Антон Белов восстановил равновесие, а в конце основного времени победную шайбу забросил нападающий СКА Александр Барабанов, сделавший хет-трик в этой встрече.

— Мы вели в счете и даже при 2:2 могли дожать соперника, но разница между нами в том, что СКА третий гол забил, а нам это не удалось, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Алексей Марченко. — Мы даже не вспоминали о победной серии в играх с питерцами в регулярке и настраивались на них максимально серьезно. Знаем, что это очень хорошая команда с сильными исполнителями. К сожалению, не смогли довести до конца начатое, хотя дважды вели в счёте. Но сейчас в КХЛ каждый может обыграть каждого, поэтому ни в одном матче нельзя быть заранее уверенным в победе. У СКА хорошо сыграл вратарь Самонов, а в атаке провел отличный матч Барабанов. Так получилось, что он вышел и забил три гола.

Армейское дерби посетили два генеральных менеджера клубов НХЛ — Билл Герин из «Миннесоты Уайлд» и Марк Бержевен из «Монреаль Канадиенс». Не секрет, что «Миннесота» владеет правами на главную звезду ЦСКА Кирилла Капризова, у которого ближайшим летом заканчивается контракт с армейцами. А «Монреаль» в прошлом году задрафтовал защитника красно-синих Александра Романова. Но эксперты не исключают, что теперь могут обратить внимание и на главного героя встречи Александра Барабанова.

— Менеджерам из НХЛ надо теперь внимательно присмотреться к Барабанову, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Впрочем, уровень Александра не первый год известен широкой публике. Он уже выигрывал медали чемпионата мира, побеждал на Олимпиаде, стабильно показывал хороший хоккей в клубе и сборной. Может быть, только в нынешнем сезоне выступает за СКА хуже, чем обычно. Но игрой против ЦСКА он показал свой высокий уровень. Главное, чтобы в дальнейшем он не опускался ниже заданной планки.

СКА – «Ак Барс»

Еще в октябре казалось, что СКА угодил в беспросветный кризис. Команда Кудашова, так же как и сейчас ЦСКА, била рекорды по неудачным сериям. Она проиграла пять матчей подряд, а в одном из отрезков одержала всего одну победу в восьми играх. Затем пошли натужные выигрыши по буллитам над аутсайдерами Запада «Северсталью» (2:1), рижским «Динамо» (4:3), а также переживавшим серьёзный спад «Витязем» (3:2). После перерыва на Евротур СКА выдал победную серию, но в основном она получилась за счёт успехов с сильно уступающими в классе командами. И лишь победа над ЦСКА показала, что петербургский коллектив начинает возрождаться.

Проверить это можно будет на фоне «Ак Барса», который при новом главном тренере Дмитрии Квартальнове демонстрирует бодрый хоккей и уверенно лидирует в регулярном чемпионате. Из 33 матчей казанцы проиграли лишь семь.

— Сейчас у «Ак Барса» собралась сильная команда, которая выглядит в этом сезоне очень хорошо — ее результаты говорят сами за себя, — сказал «Известиям» нападающий СКА Ярно Коскиранта. — Нам будет очень непросто, но мы нашли свою игру, преодолели негативный отрезок и сейчас много побеждаем, а удачный матч с ЦСКА только добавляет команде уверенности. Поэтому подходим к встрече с «Ак Барсом» с позитивным настроем и намерены добиться успеха.

ЦСКА–«Динамо»

В своем последнем матче «Ак Барс» обыграл дома московское «Динамо» (5:2), но общего впечатления от выступлений бело-голубых это не меняет. Они уверенно идут третьими на Западе. До перерыва на Кубок Первого канала команде Владимира Крикунова предстоит сыграть три матча, в двух из которых они сойдутся с ЦСКА и СКА. В случае успеха бело-голубые почти догонят оба армейских коллектива. Главная надежда динамовцев — два лучших бомбардира нынешнего регулярного чемпионата. Вадим Шипачев занимает первое место в таблице сильнейших по системе «гол+пас» с 37 очками (9+28), а вторым идет его партнер по звену Дмитрий Яшкин — 33 балла (14+19). Их тройка с Даниилом Тарасовым сейчас одна из сильнейших в лиге.

— Безусловно, выделяется первое звено «Динамо», которое очень результативно играет, — отметил Алексей Марченко. — Посмотрим, насколько нам будет сложно с ним справиться. В этом сезоне бело-голубые здорово играют, набирают ход. Да, проиграли последний матч, но в общем и целом команда показывает хороший хоккей. В принципе все матчи с ними достаточно тяжелые. Надо хорошо подготовиться к этой встрече и обязательно выиграть.

По итогам 33 матчей лидирующий в «регулярке» «Ак Барс» набрал 53 очка. У СКА в 35 встречах — 48 баллов. На счету ЦСКА после 33 игр 47 очков, а у «Динамо» — 43 после 34 матчей.