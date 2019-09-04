«В НХЛ проще пробиться, когда ты уже заиграл в России»

В КХЛ проходит первая неделя нового сезона, а вчера стартовал регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Главный приз победителю плей-офф — Кубок Харламова — в двух последних розыгрышах МХЛ завоевывал ярославский «Локо». На правах победителя чемпионата он участвовал в крупном турнире на Молодежный Кубок мира, где выступали лучшие молодые коллективы из России, Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Чехии, Швеции и Австрии. Как и год назад, «железнодорожники» выиграли соревнование.

В день субботнего финала «Известия» пообщались с управляющим директором МХЛ, вице-президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Один из сильнейших российских нападающих 1990–2000-х годов поделился мнением о развитии молодежного хоккея в стране и причинах оттока талантливых игроков в Северную Америку.

— МХЛ открывает второе десятилетие в своей истории. Какие планы по развитию лиги?

— Конечно, необходима популяризация. Стараемся привлечь новых болельщиков, сейчас разрабатываем рекомендации для клубов. Прописываем, что должно быть на аренах МХЛ, чтобы на них приходили родители с детьми из соседних домов и школ. Буквально два года назад начали полностью транслировать все матчи лиги на YouTube-каналах. Кстати, эти трансляции удобны не только для болельщиков, но и для менеджеров клубов КХЛ. Мы каждый год пытаемся придумывать какие-то вещи, чтобы ребятам было интересно играть здесь, а не уезжать в раннем возрасте в Северную Америку. Я недавно разговаривал с руководителями Американской хоккейной лиги (АХЛ — вторая по значимости лига за океаном после НХЛ. — «Известия»). Они рассказывали, что у них на матчи ходит по 3–5 тыс. человек. Практически все арены полностью заполняются. Нам надо добиваться аналогичного интереса к молодежному хоккею.

— Какая в прошлом сезоне была средняя посещаемость матчей МХЛ?

— Она варьируется. На китайскую команду («ОЭРДЖИ-Юниор». — «Известия») почти никто не ходил, разве что по 100 человек. «Крылья Советов» собирали больше всех зрителей — в среднем по 1,7 тыс. за игру.

— «Локо» выиграл три Кубка Харламова из четырех последних. Не смущает такое доминирование в МХЛ?

— Я бы не назвал это доминированием. Весной они в финале обыграли «Авто» только по итогам седьмой игры. А в шестой вообще отскочили, проигрывая две шайбы за две минуты до конца. Но так получилось, что у них есть сильные хоккеисты, которые смогли спасти ту встречу и затем выиграть в овертайме. Если в Ярославле так управляют клубом, что постоянно вырастают хоккеисты уровня Григория Денисенко, Николая Коваленко, Ильи Коновалова, Кирилла Слепца и многих других, то почему бы им не быть первыми.

Также в свое время несколько раз побеждала «Красная Армия» из системы ЦСКА. А вот нижегородская «Чайка» выиграла Кубок Харламова в 2015 году, но в последние два сезона даже в плей-офф не выходит. Руководители должны следить за молодежью своих клубов. Некоторые из них вообще не обращают на нее внимание — им проще подписать контракт с каким-нибудь иностранцем или российским ветераном. А другие, как «Локомотив», растят своих и играют с ними в КХЛ. Кто-то потом уезжает в НХЛ, кто-то остается, кого-то продают — это бизнес. Но его может построить каждый, кто хочет развивать клуб. И то, что в МХЛ постоянно в топе «Локо», «Красная Армия», питерские «Динамо» и «СКА-1946», говорит о том, что там уделяют молодежи большое внимание.

— За счет чего Ярославль так работает, что не только побеждает в МХЛ, но его лидеры еще закрепляются в КХЛ и сборной?

— Там изначально заложен серьезный фундамент. Здорово работает школа, точнее, даже две (СДЮШОР «Локомотив» и СДЮШОР «Локомотив-2004»). Есть две команды МХЛ. Кто-то начинает с молодежной команды «Локо Юниор» в МХЛ-Б, а затем поднимается на уровень «Локо» в МХЛ-А. Кто-то начинает сразу с основной молодежной команды ярославцев. Система выстроена до мелочей. Мы видим, сколько ребят из «Локомотива» были выбраны на драфте НХЛ в этом году — десять. Поэтому у команды в МХЛ такие результаты. Конечно, плохо, что в КХЛ «железнодорожники» никак не дотянутся до Кубка Гагарина. Но здесь причиной может быть то, что молодые ребята довольно быстро уезжают за океан. Немножко поиграют в КХЛ за главную команду и отправляются в Северную Америку или переходят в другие российские команды. Не буду рассуждать о причинах — о них лучше спросить у руководства клуба. Но то, что в плане «молодежки» они лучшие, говорит о том, что выстроена вертикаль. Я много общался с людьми в «Локомотиве». Они делились опытом, рассказывали, что у них есть старшие тренеры в школах, которые следят за работой молодых специалистов с детьми, подсказывают им. Надеюсь, в скором времени другие клубы выстроят систему такого же уровня.

— Почему в последнее время наши игроки в раннем возрасте предпочитают уезжать в низшие лиги Северной Америки?

— У каждого игрока своя история. Есть советчики в лице агентов и родителей, которые не могут дождаться и как можно быстрее отправляют детей за океан. Сейчас мы в МХЛ совещаемся, думаем, как объяснить ребятам, что лучше не торопиться перебираться в Америку. Мне кажется, все равно в НХЛ проще пробиться, когда ты уже достиг высокого уровня в России. А некоторые ребята, уезжающие в юниорские лиги Канады и США, потом пропадают. Сейчас вспоминают, как Александр Радулов в 18 лет уехал в Квебек, там стал кумиром и пробился в НХЛ. А остальные куда делись? Много молодых уходят с хоккейной карты и оказываются никому не нужны.

— При этом существует мнение, что, наоборот, в молодости проще преуспеть за океаном, поскольку нет семьи, можно больше времени тратить на изучение языка и думать только о хоккее...

— Не всем дано заиграть в НХЛ. Кто-то ведь все равно уезжает туда в возрасте, когда уже добился успехов в России, поиграл за сборную. И таким людям удавалось зацепиться за шанс. А кто-то приезжает туда, и у него не получается. Все-таки в России и Северной Америке разный быт, разный стиль хоккея, размеры площадок. Некоторые хоккеисты могут не подойти тренеру. Когда я туда уехал, у меня тоже была непростая ситуация. В первый год в «Питтсбурге» мне давали играть, а второй и третий сезоны я вообще сидел на лавке. Потому что перед этим поменялся тренер, и новый меня не видел. Он мог дать мне место только в четвертом звене, а там ему нужны были бойцы, способные подраться, или обороняющиеся нападающие. В итоге просидел, но дождался своего шанса.

— Но вы все равно там продержались семь лет.

— Да, продержался семь лет, но все-таки у каждого хоккеиста разные ситуации. В НХЛ большая ротация игроков, и ты не знаешь, в какой момент подойдешь тренеру, а в какой — нет. Много труднопрогнозируемых факторов влияет там на твою карьеру. Так что нельзя делать выводы, в каком возрасте лучше уезжать. Кому-то стоит это делать в 21 год, кому-то позже. Совсем недавно мы видели, как Патрик Лайне отправился в НХЛ в 19 лет и сразу хорошо сыграл сезон. Что касается обременений семьями, то они должны, наоборот, помогать ребятам, чтобы те играли и зарабатывали деньги. Это ведь пойдет в плюс и самим парням, и их родным.

— На ваши решения о переходах влияло мнение жены?

— В НХЛ я уезжал абсолютно холостым человеком, так что нет. А в 2004 году, когда случился локаут, другого выбора не было. По окончании того сезона в Суперлиге имелось предложение вернуться в НХЛ, но уже на семейном совете приняли решение оставаться в Казани.

— Как президент ХК «Крылья Советов» вы еще пару лет назад говорили, что есть шанс поднять их в КХЛ. В последнее время таких заявлений не делаете. В ближайшие годы клуб может «вырасти» хотя бы до уровня ВХЛ?

— На самом деле да, этот процесс стоит в стопе. Поэтому сейчас я не делаю никаких заявлений на этот счет. Когда мы возрождали клуб и заявляли его в МХЛ, были планы, что он затем поднимется во взрослую лигу. Сначала у нас был спонсор, договор с которым подписали на пять лет. Мы проговаривали поэтапное развитие «Крыльев Советов». Он готов был вкладывать деньги, чтобы мы начали с МХЛ, а потом стали подниматься в ВХЛ. Про КХЛ уже не говорим, потому что и наш дворец спорта старый, и в самой лиге снижается количество российских команд. Здесь мы не можем быть конкурентами. Но в ВХЛ команда нужна и школе «Крыльев Советов», и району в Сетуни, где традиционно любят хоккей. Даже сейчас на матчи команды ходят болельщики. Но пока у нас нет того спонсора, с которым возрождали клуб. Два года назад он отказался продолжать финансирование. Мы нашли другого, но только для команды МХЛ. Сейчас имеющихся источников финансирования недостаточно для участия в ВХЛ. Сразу же перейдем туда, если найдем еще желающих помочь нам средствами. У нас уже есть готовая «дорожная карта», как «Крылья Советов» будут развиваться в этом случае — по инфраструктуре и взаимодействию команд в ВХЛ, МХЛ и школы.

— Для «Крыльев» будет принципиально остаться на своем историческом месте в Сетуни?

— Да. Тем более местный дворец соответствует уровню ВХЛ и МХЛ — есть достаточное число мест для зрителей, оборудована система видеогола. И остальные нормы регламента соблюдаются.

— Чего ждете от предстоящего сезона КХЛ?

— Будет интересно, тем более через год вступает в силу жесткий потолок зарплат. Клубы уже не занимаются массовой скупкой дорогостоящих хоккеистов и стараются собирать состав, чтобы он не выходил за определенные финансовые рамки. Подписывают игроков за разумные деньги. Что касается самой игры, то сейчас надо будет посмотреть по первым матчам, кто как готов. Есть традиционные фавориты в лице ЦСКА и СКА. Но мне также интересно понаблюдать за московским «Динамо», где Крикунов провел свою первую предсезонку после возвращения, и «Авангардом». Разумеется, буду следить за своей бывшей командой «Ак Барсом». Хочется увидеть, что там за лето построил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, как команда и особенно Данис Зарипов впишутся в его систему. В целом от каждого из клубов можно ждать чего-то нового.

— В «Ак Барсе» закончилась эпоха Зинэтулы Билялетдинова, одним из главных героев которой были вы. Как думаете, легендарный тренер еще покажет себя на уровне топ-клуба КХЛ?

— Трудно сказать. Когда Зинэтула Хайдарович уходил из «Ак Барса», он сказал, что хочет отдохнуть. Не знаю, отдохнул ли он уже настолько, чтобы вернуться в хоккей прямо сейчас. Но вновь заявить о себе в КХЛ он, конечно, может. Посмотрите, в каком возрасте сейчас Крикунов, а до сих пор трудится в «Динамо». Главное, чтобы Билялетдинов физически и психологически был готов работать. Люди ведь устают от хоккея. Как игроки, так и тренеры.