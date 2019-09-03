«Все хотят каждый год что-то выигрывать»

В субботу ярославский «Локо» во второй раз подряд стал победителем молодежного Кубка мира по хоккею. Этот престижный международный турнир «железнодорожники» выиграли уже в третий раз за последние четыре года. Сейчас молодежная команда клубной системы ярославского «Локомотива» является безоговорочно сильнейшей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).

В 2016, 2018 и 2019 годах «Локо» завоевывал главный приз МХЛ — Кубок Харламова. Под руководством Дмитрия Красоткина в команде выросло множество хоккеистов, которые за последний год заявили о себе на уровне и КХЛ, и сборных России (национальной и молодежной) — речь о вратаре Илье Коновалове, нападающих Григории Денисенко, Кирилле Слепце, Николае Коваленко и защитнике Данииле Мисюле.

Четверо последних играли за «Локо» на прошедшем в Сочи Кубке мира. Там команда выступала без своего многолетнего главного тренера, так как Дмитрий Красоткин летом был переведен на повышение в штаб «Локомотива». Сменивший его Игорь Меляков сумел удачно дебютировать.

В субботнем финале в Сочи «Локо» обыграл со счетом 3:0 сборную канадской AJHL (Молодежная хоккейная лига провинции Альберта). Игра изобиловала немалым количеством драк. В одной из них участвовал лидер ярославцев нападающий Владислав Рыбаков. В интервью «Известиям» он поделился мнением об успехе команды, рассказал о потасовке с канадцами и шансах дебютировать в предстоящем сезоне за «Локомотив» в КХЛ.

— Была уверенность в победе на турнире?

— Не могу сказать, что были уверены в победе. Все команды выступали новыми составами. Поэтому мы не знали, как они играют и как сложатся события. Серьезно готовились ко всем встречам, а по ходу турнира уже стала проявляться большая уверенность в своих силах. Результатом этого стала итоговая победа в Сочи.

— В концовке финального матча вы даже успели подраться. Что там произошло?

— Просто уже началась откровенная грязь со стороны канадцев. А счет 3:0 в нашу пользу позволял выплеснуть эмоции. Это у меня получилось — я остался доволен (смеется). Хоккеист ведь должен уметь драться. Так и у меня всё и вышло — потолкался, повалялся.

— Чувствуется опыт КХЛ у Денисенко, Коваленко, Слепца и Мисюля?

— Ребята, безусловно, помогли. Молодые игроки из нашей команды стали к ним тянуться. Их огромный опыт внес существенный вклад в нашу победу.

— Звезды «Локо» не устраивают в команде дедовщину над остальными?

— Нет (улыбается). У нас все общаются на равных. В коллективе не должно быть никакой дедовщины.

— Насколько команда изменилась после ухода Дмитрия Красоткина?

— Не могу сказать, что что-то кардинально поменялось. Может быть, только тактика игры. А так внутри коллектива всё почти по-прежнему. Основной костяк команды ведь остался с прошлого сезона.

— Рассчитываете получить шанс в предстоящем сезоне КХЛ?

— Конечно, всё равно многим ребятам хочется попасть в первую команду. Я думаю, для этого надо много работать. И если ты будешь показывать хорошую взрослую игру, то у каждого будет шанс доказать свой уровень и завоевать место в составе на уровне КХЛ.

— А постоянными победами в Кубке Харламова и молодежном Кубке мира еще не пресытились?

— Побеждать всегда приятно. Каждый завоеванный кубок запоминается. Думаю, все хотят каждый год что-то выигрывать.