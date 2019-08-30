Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»–«Ростов», «Арсенал»–ЦСКА, «Спартак»–«Зенит»

Нынешний сезон РПЛ подходит к своему первому перерыву на игры национальных сборных. После восьмого тура клубы премьер-лиги будут отдыхать две недели. Возможно, к этому моменту определится основная группа лидеров. Пока всё до предела запутанно. Сразу пять команд — «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит» — делят первую строчку в таблице по набранным очкам. Всего на один балл от них отстают ЦСКА и «Арсенал». Именно двум последним командам предстоит встретиться в Туле в ближайшее воскресенье. Впрочем, два еще более статусных матча пройдут между командами внутри лидирующей группы. В субботу «Локомотив» примет на своем поле «Ростов», а в воскресенье состоится центральная игра тура, в которой сойдутся принципиальные соперники — «Спартак» и «Зенит».

31 августа, 16:30, стадион «РЖД Арена» (Москва). 1 сентября: 16:30, Центральный стадион «Арсенал» (Тула); 19:00, стадион «Открытие Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс. Александр Поветкин – Хьюи Фьюри

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Предстоящий вечер в Лондоне обещает стать одним из самых ярких событий года в профессиональном боксе. Главный бой — схватка украинца Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом. Они будут биться за титулы чемпионов мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе (до 61,2 кг). Но для российских зрителей ключевое событие — противостояние нашего Александра Поветкина и другого представителя Великобритании, Хьюи Фьюри. Россиянин свой последний бой проиграл Энтони Джошуа, и теперь он постарается реабилитироваться в бою с 24-летним оппонентом. В рамках этой схватки будет разыгран вакантный чемпионский пояс по версии WBA International, завоевание которого поможет 39-летнему россиянину вернуться в обойму лучших.

31 августа, 23:00. O2 Arena (Лондон, Великобритания). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА–«Авангард»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

12-й сезон КХЛ по традиции стартует матчем на Кубок Открытия, в котором встречаются победитель сезона и обладатель Кубка континента (выигравший регулярный чемпионат). В 2019 году впервые в истории лиги оба эти трофея завоевала одна команда — ЦСКА. Поэтому армейцы встретятся с финалистом плей-офф — омским «Авангардом». В апреле их решающая серия закончилась сухим разгромом «ястребов» (4:0). Теперь клуб, базирующийся в Балашихе, попытается взять частичный реванш в стартовой игре сезона.

1 сентября, 15:30. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ»

Баскетбол. Мужчины. Чемпионат мира. Россия–Нигерия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Наша команда за месяц до старта мирового первенства оказалась в крайне незавидном положении. Не смог восстановиться после травмы главный лидер сборной и настоящая звезда мирового баскетбола Тимофей Мозгов. Он не поможет команде в Китае. Вслед за ним выбыли такие ключевые игроки, как Алексей Швед, Дмитрий Хвостов и Джоэл Боломбой. В связи с этим России придется приложить немало усилий, чтобы преуспеть на турнире и как минимум добиться попадания на Олимпиаду 2020 года в Токио. Первый шаг на этом пути предстоит сделать уже в субботу, когда подопечные Сергея Базаревича начнут выступление на групповой стадии матчем против Нигерии.

31 августа, 11:30. Спортивный зал Уханя (Ухань, Китай). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Волейбол. Женщины. 1/8 финала. Россия–Бельгия

Фото: Всероссийская Федерация Волейбола/volley.ru

Наша женская сборная давно не выигрывала медали крупных турниров. И сейчас на чемпионате Европы она не входит в число фаворитов, но групповой этап подопечные Вадима Панкова провели достаточно уверенно, проиграв лишь Германии (2:3) и заняв второе место. Теперь нашей команде, как и еще 15 национальным сборным, предстоит участие в плей-офф. Он начнется с 1/8 финала, где Россия сыграет с Польшей/Италией/Бельгией.

1 сентября, 19:00. «Атлас Арена» (Лодзь, Польша). Прямая трансляция на «Матч Игра»

Теннис. Открытый чемпионат США. Третий и четвертый круги

Фото: TASS/AP/Sarah Stier Даниил Медведев

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» подошел к своему экватору. Именно в ближайшие три дня будут разыграны путевки в четвертьфинал. До третьего круга US Open уже дошли фавориты турнира, среди которых Новак Джокович, Роджер Федерер, Давид Гоффен у мужчин, а также Наоми Осака, Эшли Барти, Каролина Плишкова и Серена Уильямс у женщин. Не исключено, что конкуренцию им в борьбе за трофей составит кто-то из российских теннисистов. Особые надежды на нашу главную звезду Даниила Медведева, который вчера также прошёл в 1/16 финала.

30, 31 августа, 1 сентября. Национальный теннисный центр The USTA Billie Jean King (Нью-Йорк, США). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2