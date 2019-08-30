«В НХЛ может преуспеть любая команда»

Среди клиентов одного из самых влиятельных хоккейных агентов, Дэна Мильштейна, довольно много российских игроков, которых он смог трудоустроить в НХЛ. В этом году работающий с ним Иван Барбашёв выиграл Кубок Стэнли с «Сент-Луис Блюз», а Илья Михеев и Егор Коршков перешли в «Торонто Мэйпл Лифс». В интервью «Известиям» Дэн Мильштейн рассказал о том, с чем могут столкнуться новички НХЛ после переезда за океан, и поделился мнением о том, за счет каких качеств Барбашёв сумел добиться успеха.

— В конце прошлого года, когда «Сент-Луис» находился на последнем месте в «регулярке», в СМИ ходили слухи, что менеджмент «Блюз» начнет перестройку состава, в частности обменяет Владимира Тарасенко. В отношении Ивана Барбашёва была вероятность обмена?

— По большому счету пресса всегда ищет жареные факты. И то, о чем вы говорите, не исключение. На самом деле никто не знает, что происходит в голове генерального менеджера. В ситуации с Ваней шансы на то, что его обменяют, были практически равны нулю. Поэтому мы на эту тему даже не говорили. Была нормальная рабочая обстановка. Естественно, мы с генеральным менеджером «Сент-Луиса» Дагом Армстронгом постоянно были на связи. Но угроз обмена Ивана не существовало. Еще раз повторюсь: всё, что вы читаете, не всегда совпадает с реальностью.

— Как «Сент-Луис» смог с последнего места в «регулярке» дойти до плей-офф, а затем и победить в нем?

— В этом и есть прелесть НХЛ. У любой команды есть шансы попасть в плей-офф и преуспеть там. Точно так же кто угодно может досрочно завершить сезон. К примеру, несколько лет назад клиент нашего агентства Слава Войнов выступал за «Лос-Анджелес Кингз». Команда зашла в плей-офф с 16-го места и выиграла Кубок Стэнли (сезон-2011/12. — «Известия»). Что-то похожее случилось с «Сент-Луисом». К сожалению для других команд, которые равномерно прошли большую часть сезона, в плей-офф у них произошли спады. Если вы помните, ни один из победителей дивизионов регулярного чемпионата не прошел дальше первого раунда. А год назад новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» с первого раза дошел до финала Кубка Стэнли.

— «Лос-Анджелес», выиграв первый Кубок Стэнли, поменял главного тренера в середине сезона, примерно в те же сроки, что и «Сент-Луис». В итоге «Кингз» под началом Дэррила Саттера через два года вновь выиграли главный трофей НХЛ. «Блюз» с Крейгом Беруби могут повторить это достижение?

— Можно еще вспомнить современный «Питтсбург». У него также в декабре поменялся главный тренер (Майк Салливан возглавил «Пингвинов» в декабре 2015 года. — «Известия»), и клуб закончил тот сезон победой в Кубке Стэнли, а через год снова выиграл его. Так что всё возможно, но не могу сказать, как в той или иной ситуации пойдут дела у тренера и команды. На это влияет стечение обстоятельств. Например, игра вратаря. Когда-то в 2003 году юный по тренерским меркам Майк Бэбкок вместе с «Анахаймом» и великолепным Жаном-Себастьяном Жигером в воротах дошли до финала, где только в седьмом матче проиграли «Нью-Джерси». И ведь та команда тоже прошла в плей-офф с одного из последних мест, а затем в первом раунде «вынесла» «Детройт», который сезоном ранее с Никласом Лидстрёмом, Стивом Айзерманом, Сергеем Фёдоровым, Домиником Гашеком, Крисом Челиосом и Павлом Дацюком выиграл Президентский кубок (приз победителю регулярного чемпионата НХЛ. — «Известия») и Кубок Стэнли. И после этого плавно шла к новому триумфу, но проиграла в четырех матчах серию «Анахайму». Поэтому всё возможно. Мне бы хотелось, чтобы костяк «Сент-Луиса» сохранился на несколько лет, но мне некорректно что-то советовать генеральному менеджеру и главному тренеру. Этот вопрос в их компетенции.

— Какие основные качества помогли Ивану Барбашёву пробиться из низов североамериканского хоккея и добиться победы в Кубке Стэнли?

— Меня как-то просили описать Ваню. В принципе это история Гадкого утенка. Мальчик в 16 лет едет за границу, в Канаду, не говоря ни на английском, ни на французском языках. Проходит через трудности «юниорки», добирается до НХЛ. Оттуда едет обратно в АХЛ. Там в ноябре 2017 года его не ставили в основе фарм-клуба «Сент-Луиса» «Чикаго Вулвз». А ровно через полтора года он становится обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв — очень трудолюбивый парень. В отличие от некоторых других хоккеистов он в течение лета отдыхает всего две недели. Остальное время вкалывает на тренировках и всегда учится чему-то новому, чтобы каждый день прогрессировать.

— Иван говорил, что хочет подняться выше третьего и четвертого звеньев. У него есть шансы?

— Вы знаете, я желаю Ване удачи. Он хороший и мастеровитый хоккеист, однозначно способный играть в топ-6. Но комментировать, в каком звене Барбашёв будет выступать, мне бы не хотелось, — это решать тренеру.

— В последнее время многие статусные российские хоккеисты уровня Егора Яковлева, Богдана Киселевича, Игоря Ожиганова уезжали в НХЛ, но уже через год возвращались. Вас разочаровывает, что наши хоккеисты не готовы до последнего цепляться за шанс в сильнейшей лиге мира?

— Нет. На самом деле необходимо быть предельно честным перед своими клиентами. И заранее, за год до их возможного переезда в Северную Америку, общаться с ними, объяснять ситуацию. В истории с Игорем Ожигановым надо отметить, что еще в середине прошлого сезона, 4 января, «Торонто» предложил ему односторонний контракт на очень хороших условиях. Посоветовавшись со своей семьей, Игорь решил не оставаться в Канаде. Он — русский человек. И сказал: «Что бы мне ни предложили, я не буду здесь оставаться. Доиграю сезон и возвращаюсь в Россию». В тот момент клуб обменял из «Лос-Анджелеса» защитника Джейка Маззина, но всё равно предлагал Ожиганову остаться. Но он решил возвращаться. У Егора Яковлева тоже свои причины перехода в «Металлург». Если помните, хоть он и провел часть чемпионата в фарм-клубе, заканчивал сезон в НХЛ. Не было ситуации, когда его закрыли в АХЛ, выкинули ключ и забыли про парня.

— То есть клуб не хотел расставаться с Яковлевым?

— У него в принципе был неплохой сезон. Но знаете, чем раньше по возрасту ты приезжаешь в Северную Америку, тем лучше. В этот момент ты один, неженатый, у тебя нет детей. И ты готов больше работать, учиться. Тебе легче перестроиться, выучить английский, а при необходимости и французский. Чем моложе хоккеист в момент отъезда в НХЛ, тем проще ему адаптироваться в новой реальности. А когда мы становимся старше, у нас появляется семья. Да и сам возраст поджимает. Это мы с вами — агент и журналист — можем работать столько, сколько захотим, до самой старости. У спортсменов карьера недолгая. Поэтому надо выбирать, где ты можешь за относительно недолгий срок обеспечить себя на всю жизнь.

— Илья Михеев и Егор Коршков уезжают в «Торонто». Говорят, что там такое давление общественности на игроков, какого нет больше нигде. Они смогут выдержать?

— Если тебе важно мнение других людей, надо сидеть дома или заниматься другой деятельностью, а не играть в хоккей. В любой точке Северной Америки всегда много прессы, освещающей наш вид спорта. И чем лучше ты как игрок, тем больше про тебя говорят и пишут. В «Торонто» за последние несколько лет у меня было 5–6 клиентов. Сейчас туда поехали Михеев и Коршков. Да, в Торонто люди более фанатичные в отношении хоккея. К Никите Зайцеву домой приходила уборщица и обсуждала с ним вчерашнюю игру, спрашивала, будут ли его обменивать. Так что определенное давление есть. Но, повторюсь, за хорошую игру в хоккей в таких условиях тебе и платят большие деньги.

— Руководство «Торонто» и главный тренер Майк Бэбкок приезжали в Москву к Игорю Ожиганову за год до его отъезда в НХЛ. С Ильей Михеевым был столь же плотный контакт?

— Майк Бэбкок неоднократно приезжал к Михееву, в том числе недавно был в Москве. И много обсуждал с Ильей возможность совместной работы. Как и с Егором Коршковым. Хотя у него ситуация отличная от той, что у Михеева, поскольку Егор задрафтован «Торонто». Поэтому не только генеральный менеджер с главным тренером приезжали к нему в Россию, но и сам Коршков несколько лет назад летал в Канаду. А по ходу прошлого сезона его родители летали в Торонто на разведку, посмотреть, какая там жизнь. Поэтому у наших ребят шансы заиграть в этом клубе есть. Тем более Майк Бэбкок отличается от многих коллег заинтересованностью в поисках талантов.

— Кто из выбранных в драфте-2019 россиян способен в скором времени закрепиться на уровне НХЛ?

— Из наших клиентов в нынешнем году восемь человек задрафтовались, из них шесть — россияне. Но хочу напомнить, что Никита Зайцев вообще не был выбран на драфте. Павла Дацюка выбрали в его третий, последний год под 171-м номером. То есть ему сказали «нет» 657 раз, прежде чем его взял «Детройт». Поэтому драфт — это праздник для родителей хоккеиста, его бабушек и дедушек. А для самого игрока это первый день в профессиональной карьере, поэтому ничего не могу предсказать. Свежезадрафтованные ребята — это чистая страница, и только они могут на ней написать свою историю.

— Как оцените вероятность локаута в НХЛ через год и шансы на то, что лига отпустит своих игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине?

— На данный момент шансы, что будет локаут, небольшие. У нас осталось более 13 месяцев. Лига зарабатывает достаточно большие деньги, чтобы закрыть данный вопрос. НХЛ — это миллиардный бизнес. Поэтому есть большая надежда, что получится договориться. Нам совместно с хоккеистами и профсоюзом не нравятся многие пункты в коллективном соглашении. Но и у владельцев клубов есть вещи, которые они хотят изменить. Есть еще больше года, чтобы договориться. И я надеюсь, что, в частности, получится договориться о том, чтобы сборная России поехала на Олимпиаду вместе со своими ребятами из НХЛ.