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Полет Гусева: обмен в «Нью-Джерси» дает россиянину шанс на прорыв

Переход в ряды «Дьяволов» оказался выгоден для карьеры лидера сборной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Обмен из «Вегаса» в «Нью-Джерси» оказался наиболее оптимальным вариантом продолжения карьеры для нападающего сборной России Никиты Гусева. По мнению экспертов, 27-летний хоккеист не только выиграл в финансовом плане, получив в вдвое больше, чем ему готов был предложить клуб из Невады, но и попал в подходящую по стилю игры команду. Никита Гусев подписал с «Нью-Джерси Девилз» двухлетний контракт на $9 млн.

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— Думаю, агенты нашли для Никиты наиболее оптимальный вариант, — поделился с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-2000 в составе «Нью-Джерси» Сергей Немчинов. — В бытовом плане сложностей не будет — всё, как и в других городах. В последние два года в клубе полностью поменялось руководство. В команде сейчас собираются интересные талантливые нападающие. Взять хотя бы новичков — швейцарца Нико Хишира и первого номера последнего драфта американца Джека Хьюза. Ребята очень техничные, и с ними Гусеву будет крайне интересно играть. На мой взгляд, вокруг этой атакующей группы начнут строить тот хоккей, который любит Никита. Даже в прошлом сезоне «Нью-Джерси» показывал отрезками комбинационный хоккей, а сейчас их состав усиливается, клуб подписывает игроков. Полагаю, сейчас от «Девилз» можно ждать сюрпризов.

Ещё одной крупной сделкой с участием россиян стало заключение с вратарем Андреем Василевским нового соглашения с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Контракт подписан на восемь лет и начнет действовать со следующего года. По нему 25-летний голкипер будет зарабатывать в среднем $9,5 млн за сезон.

— Новый контракт и его условия — закономерная оценка клубом игры, которую Василевский показывает на протяжении всех сезонов в НХЛ, — заявил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский. — Его достижения слишком очевидны — как на уровне сборной, так и в клубе. Был блестящий сезон в регулярном чемпионате, который не омрачил даже неожиданный вылет «Тампы» в первом раунде плей-офф. Как мы видим, это не остановило североамериканскую хоккейную общественность, вручившую Андрею по итогам сезона «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона НХЛ. — «Известия»). Ну и все видели, что он показал в сборной на последнем чемпионате мира, героически отыграв матч за третье место против Чехии (3:2Б) и принеся команде бронзу.

Потолок жмет

Судьба в НХЛ главного героя финала Олимпиады-2018 Никиты Гусева была одной из главных интриг нынешнего межсезонья за океаном. Подготовка к отъезду 27-летнего форварда в НХЛ началась сразу после 9 апреля, когда СКА проиграл седьмой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина против ЦСКА и завершил сезон. 14 апреля «Вегас» объявил о подписании с Гусевым однолетнего контракта новичка. Через два дня хоккеист провел со своей командой первую тренировку. Тогда клуб еще продолжал выступать в Кубке Стэнли, однако тренерский штаб не рискнул сразу включать в заявку только перешедшего в его ряды игрока.

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24 апреля «Вегас» проиграл в седьмом матче второго раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» (4:5 ОТ) и вылетел из турнира. В результате Гусев не успел сыграть ни одной встречи за коллектив из Невады. А летом начались сложности с заключением полноценного соглашения. По данным некоторых СМИ, хоккеист хотел контракт на сумму $4 млн в год, тогда как «Вегас» предлагал не более $2 млн. Да и ради этих денег руководству «Голден Найтс» пришлось бы обменивать часть игроков, так как до достижения потолка зарплат клубу оставался $1 млн.

— Желание Гусева иметь более крупный контракт закономерно, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Он один из лидеров сборной России и СКА последних лет, герой Олимпиады. У нас любят говорить, что Игры в Корее — не тот уровень, чтобы сразу получать хорошие условия в НХЛ. Но ведь после них «Лос-Анджелес» подписал Илью Ковальчука (на $6,25 млн в год. — «Известия») с примерно теми же результатами в сборной и СКА на тот момент. Притом что Никита моложе Ильи. А вспомните, сколько тот же «Вегас» положил Вадиму Шипачеву ($4,5 млн. — «Известия»), на которого, как очень быстро выяснилось, не так уж и рассчитывал. На этом фоне запросы Гусева еще довольно скромные.

При этом «Вегас» не желал просто так обменивать Гусева, добиваясь для себя как можно более выгодных условий. Переговоры застопорились, и еще на прошлой неделе агент россиянина Юрий Николаев заявил, что после определенного дедлайна будет вынужден пойти на переговоры со СКА, которому в КХЛ принадлежат права на хоккеиста. Но в итоге обмен в «Джерси» позволил форварду удержаться в НХЛ — уже ближайшей осенью он дебютирует в сильнейшей лиге мира. Взамен «Вегас» получил два дополнительных «драфт-пика» — право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ 2021 года.

— Никита получил то, что хотел в плане денег, — добавил Сергей Немчинов. — Но проблема «Вегаса» заключалась не только в этом. Часто бывает, что при таких переходах дело не только в потолке зарплат, а в подходе клуба к формированию состава. Если игрок нужен клубу, то он будет проповедовать немножко другой стиль. А «Вегас» играет попроще, поэтому для Гусева даже лучше, что он попал в «Нью-Джерси», который будет показывать более комбинационный хоккей.

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Российская экспансия

Основной вратарь сборной России на последнем ЧМ Андрей Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года и в прошедшем сезоне стал одним из героев регулярного чемпионата НХЛ, где клуб одержал рекордное количество побед и с огромным отрывом выиграл Президентский кубок (приз победителю «регулярки»). Действующий контракт голкипера с «молниями» истекает через год, поэтому руководство клуба заранее подсуетилось и сделало своему лидеру щедрое предложение.

За восемь сезонов Василевский заработает $76 млн. Годовой оклад уроженца Уфы всего на полмиллиона уступает заработку другого звездного российского вратаря Сергея Бобровского. Этим летом он перешел во «Флориду Пантерз» и заключил контракт на $10 млн за сезон. Правда, срок соглашения на год меньше, чем у его коллеги из «Тампы». Так что суммарный гарантированный заработок Сергея будет меньше — $70 млн.

— Василевский и Бобровский — вратари топ-уровня, уже не один год доказывающие свой класс в НХЛ, — сказал «Известиям» голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист. — Оба — лидеры в своих клубах и одни из лучших в своем деле. Думаю, для любого нападающего игра против Андрея и Сергея — настоящая головная боль.

Новый сезон в НХЛ стартует 3 октября. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Сент-Луис Блюз».

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