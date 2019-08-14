Заокеанский рубеж: группа хоккеистов из России дебютирует в НХЛ

Каждый новый сезон НХЛ, как правило, открывает для североамериканских болельщиков новых талантливых российских хоккеистов, уезжающих за океан попробовать свои силы в сильнейшей лиге. Не станет исключением и предстоящий чемпионат. В «Нью-Йорк Рейнджерс» собралась целая «колония» россиян. К Артемию Панарину, Павлу Бучневичу, Александру Георгиеву и Владиславу Наместникову, уже несколько лет выступающим в НХЛ, добавились Игорь Шестёркин, Виталий Кравцов и Егор Рыков.

Один из сильнейших нападающих КХЛ последних лет Илья Михеев уехал в «Торонто Мейпл Лифс». Там же выступит серебряный призtр молодtжного чемпионата мира – 2016 Егор Коршков. В «Калгари Флеймз» оказался защитник Александр Елесин, а также вратарь Артём Загидулин. Нападающий Андрей Чибисов отправился в «Виннипег Джетс».

Нью-Йоркский десант

Лучший новичок позапрошлого сезона КХЛ Виталий Кравцов был выбран на драфте НХЛ-2018 «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером. С тех пор 19-летний хоккеист не скрывал, что после окончания контракта с «Трактором» намерен попробовать себя за океаном. В Челябинске правый крайний нападающий отличился весной 2018 года, когда стал лучшим бомбардиром плей-офф и помог своему клубу неожиданно дойти до финала Восточной конференции. А минувшей зимой Кравцов стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, отыграв весь турнир на непривычной для него позиции центрфорварда. В мае хоккеист подписал с «Рейнджерс» контракт новичка.

Игорь Шестёркин был выбран «Рейнджерс» на драфте в 2014 году в четвертом раунде под общим 118-м номером. С тех пор он выиграл два Кубка Гагарина в составе СКА, две бронзы чемпионата мира и золото Олимпиады-2018 в составе сборной России. Правда, во всех этих турнирах вратарь был запасным, но в последние годы он постепенно стал получать место первого номера и в клубе, и в национальной команде. Чтобы покорить Манхэттен, Шестёркину придется выиграть конкуренцию у знаменитого шведа, олимпийского чемпиона – 2006 и чемпиона мира – 2017 Хенрика Лундквиста, а также у своего соотечественника Александра Георгиева, который в прошлом сезоне начал гораздо чаще занимать в воротах место своего 37-летнего скандинавского конкурента, а на недавнем чемпионате мира в Словакии провёл два матча за сборную России и в обоих случаях признавался лучшим игроком.

Защитник Егор Рыков — обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА и двукратный призер молодёжного чемпионата мира (серебро-2016, бронза-2017). Минувший сезон он провел в «Сочи», а сейчас начнёт выступление за океаном со второго по значимости чемпионата — Американской хоккейной лиги (АХЛ). Там 22-летний хоккеист будет играть за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс».

— С учетом того что в клубе уже полтора года идет перестройка и омоложение состава, шансы у ребят будут, — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Немчинов. — Понятно, что никому не гарантировано игровое время, но клуб ведь не зря вел того же Кравцова с момента прошлогоднего драфта и очень хотел заполучить его именно этим летом, а также подписал Шестёркина при наличии двух хороших вратарей. Полагаю, проблем с адаптацией у обоих не будет. Тем более когда рядом есть уже обжившиеся в США Панарин, Бучневич, Наместников и Георгиев. А остальное зависит уже от самих новичков. То же самое касается и Рыкова, которого в случае качественного выступления в АХЛ могут уже по ходу сезона поднять в главную команду.

До канадской границы

В последние годы Илья Михеев был не только лидером омского «Авангарда», с которым в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Гагарина. На 24-летнего нападающего обращал внимание и штаб сборной России. В ее составе он играл на чемпионате мира – 2018 в Копенгагене, отметившись голом в ворота Канады в четвертьфинале (4:5 ОТ). В последний год Илья был лидером национальной команды на этапах Евротура, и на недавний ЧМ в Братиславе он не попал лишь из-за переизбытка игроков НХЛ в обойме «красной машины». В мае он подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс». Аналогичный договор заключил и 23-летний форвард Егор Коршков, серебряный призер молодежного чемпионата мира-2016 и лидер ярославского «Локомотива» последних лет.

— Хоккей в крови у подавляющего большинства жителей Торонто, — рассказал «Известиям» выступавший за «Мейпл Лифс» в сезоне-2003/04 Максим Кондратьев. — Люди очень хорошо разбираются в нашем виде спорта, играют в него круглый год, поэтому очень требовательны к главной команде. Любая ошибка может вызвать волну критики. Поэтому новичку, особенно иностранному, будет там сложно, но очень интересно. Наверняка менеджеры «Торонто» не просто так приглашают хоккеистов, поэтому окажут поддержку в быту, а тренеры дадут шанс проявить себя.

Александр Елесин в последние два года был одним из лидеров ярославского «Локомотива», а с весны 2018-го защитник регулярно вызывался в сборную России на этапы Евротура. Это помогло ему заключить в мае контракт новичка с «Калгари Флеймз». Туда же отправился вратарь магнитогорского «Металлурга» Артем Загидулин, проведший несколько ярких матчей в прошлом сезоне, но не имевший реальных шансов полностью вытеснить легенду «Магнитки», олимпийского чемпиона-2018 и MVP КХЛ сезона-2016/17 Василия Кошечкина. В другой канадский клуб — «Виннипег Джетс» — поехал нападающий Андрей Чибисов, к своим 26 годам отметившийся выступлениями за «Ак Барс» и «Магнитку».

— Пока лишь про Елесина можно сказать, что на него сразу будут делать серьезную ставку, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский. — Он не один год был лидером «Локомотива», а также зарекомендовал себя в сборной на Евротурах. Очевидно, что в «Калгари» внимательно за ним следили. Загидулин и Чибисов — это больше подписания на перспективу. Возможно, оба вообще значительное время пробудут в фарм-клубах. Но при должном отношении к делу и качестве игры им обязательно дадут шанс. В конце концов, тому же Загидулину надо было однозначно оставаться в «Магнитке» только в том случае, если бы уходил Кошечкин и под Артема расчищалось место основного вратаря. Но если Василий продолжает выступать, значит, в клубе он однозначный первый номер. Поэтому Загидулин ничего не теряет, рискнув поехать за океан.

Также первый полноценный сезон в НХЛ начнут олимпийские чемпионы – 2018 нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков. Первый весной подписал контракт новичка с «Вегас Голден Найтс» и провёл в команде несколько тренировок, но не сыграл ни одного матча. В июле 27-летний форвард заключил двухлетний контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». А Гавриков в апреле подписал двухлетнее соглашение с «Коламбус Блю Джекетс» и даже успел дебютировать за него в Кубке Стэнли. В новом сезоне 23-летний защитник также будет играть в клубе из штата Огайо. Кроме того, действующий финалист Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» подписал контракт новичка с бронзовым призёром последнего молодежного чемпионата мира нападающим Павлом Шэном.