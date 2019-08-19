«День с Кубком Стэнли получился запоминающимся»

В прошедшие выходные главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли — в Москву привез нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Вместе с другим россиянином Владимиром Тарасенко 23-летний хоккеист стал одним из творцов сенсационного триумфа «блюзменов». Команда из штата Миссури провалила первую половину сезона, еще в начале января она находилась на последнем месте в регулярном чемпионате НХЛ. Но в итоге сделала рывок в зону плей-офф, который выиграла.

По правилам НХЛ каждый из игроков и тренеров победившей команды получает Кубок Стэнли в личное распоряжение на одни сутки. Очередь Барбашева подошла в минувшую субботу. Знаменитый трофей хоккеист сначала привез на домашнюю арену московского «Динамо», воспитанником которого он является, а вечером презентовал его на мероприятии, организованном представителями Федерации хоккея России (ФХР) в одном из московских ресторанов.

Там спортсмен и дал интервью «Известиям», в котором оценил прошедший сезон, ключевые события, приведшие к триумфу «Сент-Луиса», а также выразил желание сыграть за сборную России.

— За два месяца, прошедших с момента победы «Сент-Луиса», привыкли к статусу обладателя Кубка Стэнли?

— Если честно, особо не верится, что мы выиграли. Да, прошло уже два месяца, но, возможно, именно сегодня я особенно остро ощутил, что мы реально стали чемпионами, поскольку весь день возил с собой Кубок Стэнли. Очень хорошо провел время с семьей. Это был запоминающийся день.

— В начале января, когда «Сент-Луис» шел на последнем месте в регулярном чемпионате, кто-то в клубе предполагал, что сезон может закончиться настолько удачно?

— Мы всегда предполагали. С самого начала сезона у нас собралась хорошая команда. Но что-то не сложилось, пошло не так. До января были на последнем месте, а потом «Сент-Луис» стал играть гораздо лучше. Мы победили в 11 матчах подряд, и с того момента стали уверенно идти к успеху.

— Та серия была главным водоразделом между стартовым провалом и последующим триумфом?

— Думаю, да. Она была решающей. Перевернула ход событий во всём сезоне.

— Во время плей-офф какой момент был самым сложным для вашей команды?

— Выделить что-то одно непросто… Возможно, это седьмая игра с «Далласом» во втором раунде, когда мы выиграли, сыграв два овертайма. Ну и, конечно, седьмой матч с «Бостоном» в финале.

— Была паника, когда по ходу финала конференции с «Сан-Хосе» проиграли один из матчей из-за грубой судейской ошибки?

— Ну да, на такие моменты тяжело смотреть. Но наша команда об этом даже не думала. Разве что поначалу были раздражены тем голом, который нам забили после паса рукой. Но такое надо быстро отпускать и готовиться к следующей игре.

— Что привнес в жизнь команды Крейг Беруби, который начинал сезон ассистентом, а потом стал исполняющим обязанности главного тренера?

— Хороший вопрос. Точно ответить на него не могу. Просто это тот тренер, который доверяет всем нам. Со всеми игроками общается один на один. Это очень приятно. Крейг — реально хороший тренер.

— Характер тафгая проявляется в его работе?

— Да, конечно. И по нему видно — он очень здоровый внешне. Во время игры Крейг постоянно кричит на скамейке. А в остальном это очень добрый человек, но думаю, что с ним не стоит шутить.

— Как команда отреагировала то, что по ходу регулярного чемпионата основным вратарем стал не имевший опыта в НХЛ 25-летний Джордан Биннингтон?

— Думаю, Биннингтон это заслужил, потому что он долго работал, чтобы попасть в НХЛ. В этом году ему дали шанс, и он его использовал на все 100%. Джордан был одним из лучших игроков лиги в прошедшем сезоне. Когда я только начинал играть в системе «Сент-Луиса», провел два года с Биннингтоном в «Чикаго Вулвз» (в середине 2010-х годов фарм-клуб «Сент-Луиса». — «Известия»). Уже тогда было видно, что Джордан способен на многое. Потом в 2017 году меня подняли в «Блюз», а теперь свершилось то, что и Биннингтон заслуженно получил место в НХЛ.

— Вы еще ни разу не играли за национальную сборную России. В следующем году, если «Сент-Луис» не дойдет до решающих раундов, вас наверняка позовут на чемпионат мира. Готовы ехать в сборную?

— Да, конечно. У меня всегда было желание играть за сборную. Это такая гордость выступать за свою страну. Но в прошлом году у меня была травма, поэтому не смог сыграть за национальную команду. В этом году мы дошли до финала Кубка Стэнли, поэтому вопрос сам собой отпадал. Не знаю, что сказать по следующему году. Конечно, надеюсь снова дойти с «Сент-Луисом» до финала. Но, с другой стороны, давно хочется поиграть и за сборную.

— Вне льда дружите с вашими шведскими партнерами по звену Александром Стином и Оскаром Сундквистом?

— Я дружу со всеми в команде. И в целом все ребята у нас общаются друг с другом хорошо. В этом году реально собралась настолько дружная команда, что даже намека не было на плохие отношения между кем-то из партнеров. Мы играли одним коллективом, и у нас благодаря этому всё получалось.

— В КХЛ за московское «Динамо» сейчас играет немало ребят, выступавших с вами за ХК МВД. Со многими из того фарм-клуба бело-голубых поддерживаете отношения? Кто-то из них может в ближайшее время попасть в НХЛ?

— Я со всеми знаком — с Вовой Брюквиным, Андреем Алексеевым. Продолжаю общаться со многими парнями из того состава, но что-то в отношении их перспектив в НХЛ не могу сказать, поскольку пока они играют в КХЛ. Тут очень сложно предугадать, у кого может получиться карьера за океаном.

— Многим триумф «Сент-Луиса» кажется разовым всплеском, вызванным удачными переменами по ходу сезона. Каковы шансы, что «Блюз» будет продолжать оставаться в группе лидеров?

— Посмотрим, как всё сложится. Но у нас сохранился костяк, команда будет примерно та же самая. Так что есть хорошие шансы повторить успех.

— Для вас принципиально, чтобы НХЛ отпустила игроков своих клубов на Олимпиаду-2022 в Пекине?

— Честно говоря, даже не знаю. Нам пока ничего не говорили, какие там возможности. Реально сложно оценить шансы. Я хочу выиграть Олимпийские игры, как и все другие соревнования, в которых участвую, но не знаю, получится ли это сделать в ближайшие годы.