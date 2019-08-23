«Не пил самогон из Кубка Стэнли»

В столице стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок мэра Москвы. Четыре клуба из столичного региона проводят матчи в рамках последнего подготовительного отрезка к сезону КХЛ, который начнется уже в конце следующей недели. В первой встрече турнира московское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» (4:1).

Как и в прошлом сезоне, ударным звеном у бело-голубых должна стать первая тройка во главе со звёздным Вадимом Шипачёвым. Правда, теперь в ней нет Дмитрия Кагарлицкого, на пару с которым Шипачёв приносил своей команде львиную долю очков. Дмитрий ушёл в петербургский СКА. Его заменяет Андре Петерссон.

Третьи нападающие в этом звене менялись и в прошлом сезоне, и этим летом. Форвард Андрей Алексеев до своей прошлогодней травмы часто бывал в этой тройке. И успел поиграть сейчас с Шипачёвым и Петерссоном. После матча с «Витязем» он дал интервью «Известиям». Нападающий рассказал, как поменялась тактика первой тройки «Динамо», и поделился впечатлениями от вечера, на котором форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв показал Кубок Стэнли.

— Насколько звено Шипачёва изменилось после замены Кагарлицкого на Петерссона?

— Существенно. Всё-таки Дима игрок поопытней. У них с Вадиком была своя наигранная связка. Они набирали много очков. С ними всегда было просто. А Петерссон только пришел в «Динамо». Он новый человек в команде и еще многих связок не знает. Но думаю, со временем взаимопонимание между Петей и Вадиком придет, и у них образуются свои связки, которые будут эффективны в играх КХЛ.

— Чем Петерссон отличается от Кагарлицкого?

— Трудно сказать, я не так много с ними играл. Как говорил Вадик, Андре — игрок интеллектуальный и рукастый, с броском, как и Дима. Но что-то пока не прет у них двоих. Что у Кагарлицкого проблемы с очками, что у Пети. Однако это предсезонка, все под нагрузками, поэтому нестрашно, что у кого-то не идет игра. А сравнить Кагарлицкого и Петерссона не могу. У каждого свои компоненты, за счет которых они хорошо играют в хоккей.

— В прошлом сезоне с Шипачёвым и Кагарлицким часто играли вы, Даниил Тарасов и Микс Индрашис. У вас идёт с ними конкуренция за место в первом звене?

— Конкуренция всегда есть. И она приветствуется, иначе мы расслабимся и ничего не будет получаться. Но мы так же, как и раньше, поддерживаем друг друга внутри коллектива, советуемся, как лучше сыграть. А дальше тренер смотрит, кто лучше, и того ставит в состав.

— У вас прошли первые подготовительные сборы под руководством Владимира Крикунова, ставшего главным тренером по ходу прошлого сезона. Что-то новое в его упражнениях увидели?

— У нас примерно то же самое было по ходу прошлого сезона и в перерывах на евротуры. Крикунов давал упражнения не на земле, а на льду. Как обычно, с жилетами и баллонами. Разные упражнения на ускорения. Недавно был тест «5 по 54 м». Но я в основном проводил время на велосипеде (велотренажер. — «Известия»), потому что после перелома мне нельзя было находиться с командой на беговых упражнениях. Поэтому не знаю, что у них было на земельных тренировках. А на льду было всё, что обычно и бывает у Владимира Васильевича, — тяжелые трёхчасовые занятия. В принципе, мы отработали всё, что только можно включить в тренировочный процесс (улыбается). В общем, идет рабочий процесс — ничего страшного.

— Как прошел вечер, где Иван Барбашёв выставлял Кубок Стэнли?

— Нормально всё прошло. Спасибо Ване, что позвал нас, своих партнеров по ХК МВД (бывший фарм-клуб «Динамо» в ВХЛ. — «Известия»). Мы долгое время вместе играли, поддерживаем отношения. И Барбашёв позвал нас на свой праздник. Так сказать, проставился. Рад, что не забывает нас. Мы сидели за отдельным столом для хоккеистов. Половину присутствующих на этом вечере не знали, но пообщались с Ванькой, он рассказал нам, как и что устроено у них в «Сент-Луисе» и НХЛ. В общем, ничего необычного — нормально посидели.

— Он давал вам советы на случай скорого отъезда в НХЛ?

— Нет, мы так подробно не разговаривали. Ваня был очень занят гостями, которых собралось очень много. Было много желающих с ним сфотографироваться. Поэтому Барбашёва особо не отвлекали от всех этих хлопот.

— Попробовали самогон, которым Барбашёв заполнил Кубок Стэнли?

— Нет, я не пробовал самогон (смеется). Потому что на следующий день у нас была товарищеская игра со «Спартаком». Нужно было готовиться. Я ехал к Барбашёву не пить самогон. Ехал для того, чтобы поздравить друга и пообщаться с ним.

— На что «Динамо» может рассчитывать в предстоящем сезоне?

— Перед собой всегда надо ставить максимальные задачи — не только побеждать в каждом матче, но выкладываться в каждом моменте и единоборстве, завоёвывать шайбу, помогать партнерам, слушать тренерскую установку. Как и у всех команд. Если ты не хочешь выигрывать, то нет смысла выходить на лёд.

— «Динамо» подписало приехавшего из «Вашингтона» Дмитрия Яшкина. Успели с ним познакомиться?

— Еще нет. Мы только сейчас в первый раз его увидели. В пятницу у нас день отдыха. Думаю, в течение дня представят нам всех новичков, включая Яшкина и Михала Чайковски.