Предсезонные СКАчки: лидеры КХЛ летом не блещут стабильностью

До старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше двух недель. Уже 1 сентября матчем на Кубок открытия 12-й сезон в лиге стартует для финалистов минувшего Кубка Гагарина — московского ЦСКА и омского «Авангарда». Ожидается, что оба коллектива вновь будут в числе фаворитов, а среди их конкурентов традиционно называют петербургский СКА. Но внимание на себя обращают неудачные выступления команд из Северной столицы и Сибири в летних контрольных матчах. Что касается московских армейцев, то они лишь в эту среду начали активную проверку состава выставочными встречами.

«Авангард»

Как и в прошлом сезоне, из-за аварийного состояния «Омск Арены» «ястребы» будут проводить домашние матчи в Балашихе. Клуб намерен как минимум повторить результат минувшего плей-офф и снова выйти в финал Кубка Гагарина. На прошлой неделе «Авангард» занял предпоследнее место на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Подопечные Боба Хартли проиграли хозяевам соревнования «Сочи» (1:3), олимпийской сборной России (3:4) и ярославскому «Локомотиву» (3:1). «Ястребам» удалось победить только петербургский СКА (4:1). В последней игре за «Авангард» дебютировал его самый статусный новичок — защитник Вячеслав Войнов. Возможно, в сегодняшней контрольной встрече с московским «Динамо» олимпийский чемпион-2018 и двукратный обладатель Кубка Стэнли также выйдет на лед.

— Делать глобальные выводы по предсезонным турнирам не стоит — очевидно, что тренеры ведут поиск оптимальных сочетаний, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин. — Хоккеисты еще набирают оптимальную форму, кому-то надо почувствовать игровой ритм. Особенно это касается Войнова, который пропустил из-за травмы весь прошлый сезон. Сейчас его нужно постепенно подводить к сезону, чтобы максимально использовать высокий потенциал Вячеслава. Думаю, «Авангард» свою игру еще улучшит и в ходе чемпионата снова будет серьезной силой.

СКА

Петербургский клуб вновь теряет ключевых игроков и перестраивается. Многолетний лидер команды Павел Дацюк отправился в родной «Автомобилист». Главная звезда СКА последних сезонов Никита Гусев уехал в НХЛ. Также за океаном оказались защитник Владислав Гавриков, основной вратарь Игорь Шестеркин и ведущий форвард Николай Прохоркин. Зато в Питер переехали три нападающих, являвшихся лидерами своих команд в предыдущие сезоны — Йоонас Кемппайнен и Владимир Ткачёв из «Салавата Юлаева» и Дмитрий Кагарлицкий из московского «Динамо».

Перед началом первого сбора в клубе сменился главный тренер. Илья Воробьев покинул эту должность, а его помощник Алексей Кудашов возглавил команду. Дебют 48-летнего специалиста получился неудачным — последнее место на турнире в Сочи. Правда, вчера питерские армейцы выиграли контрольный матч у «Йокерита» (2:1).

— Из команды ушло не так много ключевых игроков, но и Дацюк, и Гусев, и Шестёркин, и Прохоркин играли значимые роли, — заявил «Известиям» экс-главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Пришедшие новички — хоккеисты достаточно высокого уровня, но их еще надо встроить в игру, подобрать для них оптимальных партнеров по звеньям. Для таких поисков и нужны предсезонные турниры, поэтому торопиться с выводами после сочинских выступлений СКА я бы не стал. Эта неудача неприятная, но реальный результат работы тренеров мы увидим только в ходе сезона.

ЦСКА

В рядах армейцев всё спокойно. Еще после апрельского триумфа в Кубке Гагарина никто не сомневался, что большинство игроков останется на будущий сезон, так как их контракты действуют еще минимум год. Вопросы вызывала только судьба капитана ЦСКА Сергея Андронова и его многолетнего партнера по звену в клубе и сборной России Ивана Телегина. У обоих истекали договоры, и существовала вероятность отъезда хоккеистов в НХЛ. Но в итоге руководство красно-синих убедило обоих олимпийских чемпионов остаться и заключить новые контракты. После сезона за океаном в ЦСКА вернулись защитники Богдан Киселевич и Игорь Ожиганов. Правда, последний еще в позапрошлом чемпионате КХЛ редко получал от Никитина игровое время, поэтому клуб решил обменять его в «Ак Барс» на нападающего казанцев Иржи Секача. Не стали продлевать контракт с форвардом Грегом Скоттом, а его коллега по амплуа Янник Хансен завершил карьеру. Кроме того, истек срок соглашения у защитника Михаила Пашнина — он ушел в «Салават Юлаев».

В среду ЦСКА провел первую игру на предсезонном турнире Hockeyades в Швейцарии. Армейцы обыграли местную «Лозанну» (2:0). В четверг они выйдут на лед против команды «Женева-Серветт», а в пятницу — против «Фрибур-Готтерон».

— Клуб обошелся без кардинальных перемен, сохранив победный костяк и точечно его усилив качественными исполнителями вроде Киселевича и Секача, — поделился с «Известиями» экс-форвард ЦСКА, олимпийский чемпион –1988 Валерий Каменский. — Очевидно, что армейцы вновь будут бороться за Кубок Гагарина. Та система игры, которую прививает тренерский штаб, доказала свою эффективность двумя подряд финалами плей-офф, один из которых оказался победным. А теперь хоккеисты будут ещё более уверены в себе, и это поможет им держать высокий уровень.

Также ожидается, что за Кубок Гагарина поборются магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». Впрочем, не исключены прорывы к решающим стадиям плей-офф хельсинкского «Йокерита», московских «Динамо» и «Спартака», ярославского «Локомотива», уфимского «Салавата Юлаева» и «Барыса» из Нур-Султана.