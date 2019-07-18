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Звездный Войнов: как укрепляются к сезону клубы КХЛ

Самый титулованный хоккеист лиги сделал омский «Авангард» хедлайнером летней трансферной кампании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Большинство команд КХЛ уже начали предсезонную подготовку, а остальные приступят к ней в ближайшие дни. Многим тренерам придется наигрывать новые сочетания звеньев, так как ряд клубов существенно обновился нынешним летом. Впрочем, для некоторых коллективов, например, действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА, гораздо ценнее было сохранить имевшийся состав. Петербургский СКА, напротив, пытается найти замену ушедшим звездным ветеранам Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку. «Авангард» вернул в хоккей олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова. Но самое значительное усиление произвел магнитогорский «Металлург», подписавший семерых статусных игроков лиги.

«Авангард»

Финалист прошедшего Кубка Гагарина усиливается не так активно, как год назад, когда с приходом нового руководства и главного тренера клуб провел едва ли не самую агрессивную трансферную кампанию. Сейчас базирующийся в Балашихе омский коллектив обновляется точечно. Из «Колорадо Эвеланш» пришел форвард Свен Андригетто, из «Лос-Анджелес Кингз» — нападающий Никита Щербак. Еще одна позиция легионера пока не закрыта. Из россиян «Авангард» лишился сразу нескольких своих лидеров. Главная потеря — нападающий Илья Михеев, уехавший в НХЛ.

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Из московского «Динамо» в ряды «ястребов» перешел защитник Максим Минеев, нападение пополнили обладатель прошлогоднего Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Потапов и лидеры «Амура» Павел Дедунов и Валентин Пьянов.

Но главную трансферную бомбу менеджеры «Авангарда» взорвали на прошлой неделе. Состоялось долгожданное возвращение в хоккей защитника Вячеслава Войнова. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» в 2015 году со скандалом покинул США. Его обвинили в семейном насилии в отношении своей жены Марты, с которой он, кстати, живет до сих пор. После этого он три сезона провел в СКА, в 2018 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной России, а последний год оставался без клуба. Причиной была травма. Также он предпринимал попытки вернуться в НХЛ. Но из-за скандальных событий, связанных с супругой, ему так и не дали разрешение на трудоустройство за океаном. В итоге 29-летний хоккеист взял курс на Балашиху, где сейчас базируется омский клуб.

— «Авангард» предсказуемо пытается сохранить основной костяк и точечно усилиться отдельными звездами, — поделился мнением с «Известиями» олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский. — Понятно, что после внушительной кампании прошлого лета и успешного сезона клубу не нужно сильно обновляться. Необходимо лишь усилить отдельные позиции, а также восполнить некоторые потери, которых не удалось избежать, как в случае с отъездом Михеева. Среди новичков, разумеется, выделяется Войнов. В подписании хоккеиста, не игравшего больше года, есть определенные риски, но репутация Вячеслава как настоящего профессионала, дает основания полагать, что он быстро вернется на свой уровень. У него уже был долгий простой после известных событий на финише заокеанской карьеры, но ему удалось за короткий срок набрать форму в СКА, и заслужить вызов в сборную России с последующей победой на Олимпиаде.

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«Металлург»

На данный момент усиление «Магнитки» выглядит наиболее качественным из всех топ-клубов КХЛ. Команде удалось вернуть в свою систему защитника Егора Яковлева. Из ярославского «Локомотива» пришли его ведущие нападающие последних лет Андрей Локтионов и Брэндон Козун, из «Ак Барса» — защитник Пол Постма. Также «сталевары» подписали соглашения с лидером ХК «Сочи» канадским нападающим Эриком О’Дэллом и ключевыми форвардами нижегородского «Торпедо» Денисом Паршиным и Владимиром Галузиным.

— Не могу сказать, что наша селекция окончена, поскольку этот процесс не заканчивается никогда, — пояснил «Известиям» вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. — У нас есть большое количество молодых игроков, которых проверяет тренерский штаб, работающий сейчас с шестью составами. Но в целом команда на 99% укомплектована. При этом не забывайте, что остается еще одна свободная легионерская позиция. Поэтому, если случится форс-мажор и понадобится срочное усиление, мы сможем взять еще одного игрока. Но острой необходимости в этом нет. Будем работать с теми, кто есть. В том числе с большим количеством молодежи, что даст «Металлургу» взаимозаменяемость. Поэтому вакансию иностранца держим в запасе на непредвиденный случай.

ЦСКА

Большинство армейских хоккеистов, выигравших в апреле Кубок Гагарина, имеют еще минимум год контракта. Поэтому состав красно-синих остается стабильным. Руководство клуба не раз говорило о необходимости максимально его сохранить. Отсюда главной задачей было продлить соглашения с капитаном Сергеем Андроновым и его напарником по звену Иваном Телегиным. Они были одними из немногих, чьи контракты истекали. В результаты ЦСКА сумел продлить пребывание у себя обоих олимпийских чемпионов. Еще одного триумфатора прошлогодних Игр в Корее вернул из НХЛ. Речь о защитнике Богдане Киселевиче. Также из-за океана вернулся его коллега по амплуа Игорь Ожиганов, но права на него армейцы обменяли в «Ак Барс», получив взамен чешского нападающего Иржи Секача, одного из главных творцов победы казанцев в Кубке Гагарина-2018.

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— Никаких резких шагов со стороны руководителей клуба ситуация не требует, — заявил «Известиям» экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Александр Пашков. — В последние два года команда укомплектована под завязку, тренеры уже давно определились, кто подходит им под игровую концепцию, и отсеяли лишних. Два выхода в финал Кубка Гагарина и победа в нем подразумевают усиление отдельных позиций. Лидеры в лице Кирилла Капризова, Ильи Сорокина, Михаила Григоренко были на контрактах. Андронова и Телегина удалось продлить. А Киселевич и Секач — хорошее дополнение к сложившемуся коллективу. Тем более Богдан Киселевич всего год не был в ЦСКА — ему даже адаптироваться не надо к требованиям команды. В общем, клуб готов к защите титула.

СКА

Петербургские армейцы всего за четыре дня до начала первого сбора сменили главного тренера. Совмещавший руководство СКА с аналогичной работой в сборной России Илья Воробьев уступил место на обеих должностях Алексею Кудашову. Новый наставник был ассистентом своего предшественника как в национальной команде, так и в клубе. Между тем петербуржцы продолжают обновляться. Они подписали лидера московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого, а также обменяли у «Салавата Юлаева» форварда Владимира Ткачева и взяли свободным агентом его финского коллегу по амплуа Йоонаса Кемппайнена. Кроме того, защиту усилил расторгнувший контракт со «Спартаком» Ярослав Дыбленко.

Но потери у петербуржцев также чувствительные. Легендарный Павел Дацюк ушел в родной екатеринбургский «Автомобилист». В НХЛ уехали главный защитник команды последних лет Владислав Гавриков, вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Николай Прохоркин. Ведет переговоры за океаном также лидер сборной России Никита Гусев.

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— Команде предстоит непростая перестройка, но индивидуальные качества Кагарлицкого и Ткачева внушают оптимизм, — сказал «Известиям» экс-главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Оба умеют делать разницу на льду, индивидуально решать эпизоды. А Кемппайнен показал себя отличным центрфорвардом, способным раздавать передачи и организовывать атаки. Он был одним из ключевых творцов успехов уфимцев в плей-офф. Но, конечно, когда теряешь таких ребят, как Дацюк и Гусев, играть очень непросто. Хотя Павел Дацюк уже и не молод, но мастерство и понимание хоккея у него до сих пор фантастическое. Думаю, «Автомобилист» не раз извлечет пользу из возвращения в Екатеринбург такого мастера.

Также, обращают на себя внимание переходы в «Локомотив» лидеров «Ак Барса» последних лет — нападающих Александра Свитова и Антона Ландера, а также форварда «Автомобилиста» Стефана Да Косты. «Ак Барс» помимо Игоря Ожиганова подписал защитника минского «Динамо» Кристиана Хенкеля, нападающих «Авангарда» Михаила Фисенко и Кирилла Петрова, а также лидеров атаки «Барыса» Мэттью Фрэттина и Патриса Кормье. Наконец, в «Спартак» из СКА пришел один из лучших защитников команды последних лет Патрик Херсли.

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