«Хочу, чтобы чемпионат КХЛ был без фаворитов»

В Восточной конференции КХЛ в новом сезоне многие эксперты ждут прорыва от хабаровского «Амура». Прошлый год дальневосточный коллектив закончил на последнем месте, но заключительную часть «регулярки» после смены главного тренера провел ярко. С приходом на этот пост Александра Гулявцева команда выиграла восемь матчей из 13.

Один из самых ярких нападающих чемпионата России 1990-х годов большую часть карьеры провел в родной Перми за местный «Молот-Прикамье». Оттуда в 2000 году вызывался в сборную на этап Евротура, где выступал с юным Павлом Дацюком, который позже признавался, что многому научился у Александра Гулявцева в плане техники. Как тренер 46-летний специалист сделал себе имя в том же «Молоте» — в 2014 году команда дошла до полуфинала плей-офф ВХЛ. Тогда его признали лучшим тренером сезона. А на уровне КХЛ Гулявцев прославился в сезоне-2017/18, когда вывел в плей-офф череповецкую «Северсталь».

В интервью «Известиям» наставник «Амура» поделился ожиданиями от предстоящего сезона, вспомнил период работы в Череповце и рассказал о старте карьеры Павла Дацюка.

— Первая предсезонка в «Амуре» сильно отличается от тех, что были в «Северстали»?

— Отличие в том, что надо готовить команду с учетом длинных перелетов. Чтобы хоккеисты к каждой игре были в хорошей физической форме, несмотря на смены часовых поясов, которые так или иначе сказываются на физиологии. У нас есть специалисты по физподготовке, подсказывающие мне, как лучше подводить команду к матчу.

— Сами успели привыкнуть к таким перелетам?

— В прошлом сезоне после моего прихода у «Амура» был всего один выезд. Остальные матчи мы играли на Дальнем Востоке. Но когда только прилетел в Хабаровск после назначения, немного пришлось перестраивать свой организм с учетом местного часового пояса. Но мне довольно быстро удалось это сделать.

— В этом смысле календарь предстоящего сезона насколько оптимален для «Амура»?

— Вы не первый, кто спрашивает про календарь. Исходя из своего опыта, могу сказать, что он никогда ни для кого не бывает оптимальным. Надо подстраиваться под то расписание, какое есть. И готовиться с учетом того, как оно составлено. Мы ведь не можем ничего изменить.

— Говорят, на Востоке КХЛ сейчас почти нет фаворитов. Ждете непредсказуемую битву за плей-офф?

— Я бы вообще хотел, чтобы каждый чемпионат КХЛ был непредсказуем, без фаворитов. Тем он будет интересней. А то сейчас у нас заблаговременно, еще до старта сезона, начинают выделять будущих финалистов и победителей. А хочется конкурентную лигу — что-то вроде того, что мы в этом году видели в НХЛ. Когда «Сент-Луис» в середине регулярного чемпионата шел на последнем месте, а в итоге выиграл Кубок Стэнли. Такие интриги в турнире были бы интересны для болельщиков и специалистов.

— В позапрошлом сезоне ваша «Северсталь» в первом раунде плей-офф навязала борьбу петербургскому СКА — в двух встречах дело дошло до овертайма. Но в итоге были проиграны все четыре матча. В нынешней КХЛ вообще можно выигрывать серии у команд уровня СКА, если ваши ресурсы ограниченны?

— Хоккей в принципе игра непредсказуемая. Мы это видели на примере «Спартака», который повел в серии против СКА 2:0. А потом еще и поехал к себе домой играть следующие матчи. Красно-белые спокойно могли зацепиться за выход во второй раунд. Ведь первые две встречи явно ошеломили и армейцев, и самих спартаковцев. В итоге они не дожали петербуржцев, но сам факт такой борьбы в шести матчах говорит о том, что сражаться можно с любым соперником.

То, что «Северсталь» в позапрошлом сезоне навязала борьбу СКА, возможно, связано с тем, что мы к тому моменту уже выполнили задачу пройти в плей-офф. И играли более раскрепощенно. Для фаворитов ведь всегда опасен первый раунд, поскольку им нельзя допускать осечку. И их соперник, вышедший с восьмого места, может себе позволить играть свободнее: получится — хорошо, не получится — задача всё равно уже выполнена. В итоге все четыре матча против СКА не были проходными. Кроме двух поражений в овертаймах, еще в двух матчах мы проиграли в основное время (0:2 и 4:6), имея шансы на успех. В итоге не смогли выиграть, но это не значит, что победа была в принципе невозможна. При любых кадровых и финансовых возможностях, когда играешь в плей-офф, ты думаешь только о том, как добиться успеха. Ведь любой хоккеист должен в своей жизни добиться каких-то регалий и наград. И когда такой шанс предоставляется, нужно им пользоваться. Тем более в таком коллективном виде спорта, как хоккей. А плей-офф — это всегда шанс выиграть. Надо цепляться за такую возможность.

— Даже если приходится комплектоваться по остаточному принципу, как было в «Северстали», подписывавшей Виталия Вишневского, не игравшего два года?

— Я бы не стал называть приход Вишневского комплектованием по остаточному принципу. Во-первых, он профессионал с большой буквы. Во-вторых, даже при двухлетнем игровом простое спортсмен держал себя в форме. Такие люди, как Виталий, очень требовательны к себе. И это качество всегда позитивно влияет на коллектив. Да и по игре я не заметил, что Вишневский пропустил два года. Он играл и тренировался так, будто не было никакой паузы. Играл надежно, был одним из лидеров и здорово помог команде. Выполнял все требования, отличался дисциплиной. Тем более человек имел богатый опыт игры в НХЛ, а это определенный знак качества.

— Довольны селекцией «Амура»?

— У нас достаточно квалифицированный менеджмент, делающий всё, чтобы провести качественную комплектацию состава. И я доволен подбором игроков. Может быть, стоило еще усилиться, но надо понимать, что не каждого хоккеиста можно заманить на Дальний Восток. Хотя клуб для этого делает всё возможное. Поэтому работа по селекции еще будет идти, но к ребятам из нынешнего состава я претензий предъявить не могу. Все отлично работают, однако бывает, что идет большой травматизм. Как было у меня в начале прошлого сезона в «Северстали», когда разом выпало девять человек, а на рынке было не так много людей, способных безболезненно восполнить потери. Надеюсь, что в «Амуре» такого не произойдет и мы войдем в сезон с теми игроками, которые есть на данный момент.

— О «Северстали» вашего периода ходило много слухов. В частности, говорили, что тогдашнее руководство не сильно пыталось удержаться в КХЛ, поэтому устраивало недокомплект игроков. А прошлогодний выход в плей-офф игроки и тренеры совершили вопреки менеджменту.

— Я не буду политизировать свой период в Череповце. Старался честно выполнять работу. Передо мной стояла задача выйти в плей-офф — мы с командой всё для этого делали. А насчет слухов… Вы и ваши коллеги любите выражение «источник нам сказал». Понимаю, это ваша работа, но земля вообще всегда полна слухами. И, если все их разбирать, некогда будет работать. Может быть, со стороны вам казалось, что мы с ребятами сопротивлялись каким-то обстоятельствам. Но я всего лишь думал о том, чтобы выполнить задачу выйти в плей-офф. Потому что если она не выполнена, то виноват тренер. Я жил этой мыслью, а вдаваться в какие-то слухи — пустое дело. Очень благодарен «Северстали» за тот период, что у нас был. Чего-то мы добились совместно с игроками и руководством. Но та страница перевернута — сейчас сосредоточен на работе с «Амуром».

— В ноябре вы покинули «Северсталь» чуть позже прежнего руководства. Причем ваше увольнение выглядело странным, поскольку произошло не перед перерывом на Евротур, а сразу после него. Шанс удержаться при новом менеджменте был?

— Отчасти я уже немножко догадывался, что будет. К этому надо быть готовым. Всё равно же чувствуешь определенные настроения людей. Поэтому неожиданностью это не стало. Всё-таки в клубе шла реорганизация. А она подразумевает полную смену руководящего звена, а не отдельных его частей. Тем более результат у «Северстали» был отрицательный. То есть повод меня уволить был веский. Почему убрали не в перерыве, а после него? Новое руководство входило в курс дела, было множество неотложных дел. Возможно, это повлияло на то, что не сразу решили тренерский вопрос.

— В 2017 году в Череповце очень удачно отыграли хайп на вашем обещании подстричься налысо, если команда начнет ноябрь в зоне плей-офф. Сейчас можете проделать что-то подобное в «Амуре»?

— Почему нет? Но в «Северстали» не было целенаправленного хайпа. Мне то ли журналист, то ли болельщик задал вопрос, готов ли я подстричься налысо, если ноябрь начнем в зоне плей-офф. Надо было реагировать. Сказал бы «нет», все вокруг, включая команду, могли подумать, что я не уверен в себе, что не очень хорошо. Поэтому решил пообещать, поскольку потерять волосы не страшно — они всё равно быстро отрастут. А уже дальше клубная пресс-служба отыграла эту историю по полной программе. Сейчас в «Амуре» тоже с ребятами определенные пари заключаем, но не буду об этом рассказывать на всю страну.

— Павел Дацюк не раз отмечал, как многому научился у вас в сборной в плане техники. Вы с ним много общались на эту тему?

— Вы сейчас произнесли модное ныне слово «хайп». Вот можно сказать, что и Паша делал то же самое, меня в таком контексте упоминал. Я уже много раз это говорил и сейчас повторю: как Павел Дацюк может у кого-то учиться? Как? Тут весь мир у него должен учиться тому, что он делает на площадке. Не зря его зовут Волшебником.

— Он уже в 2000 году был Волшебником?

— Да он всегда был таким. Просто, может быть, поначалу на это не обращали внимания.

— А в житейском плане вы ему какие-то советы тогда давали?

— Не давал и не хотел давать. У нас с ним разница в возрасте всего пять лет. Если бы ему было 20 лет, а мне 30, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так вы про Дацюка меня даже не спрашивайте — я буду всё равно отвечать только одним словом — Волшебник. Больше тут нечего добавлять — всем и так понятно, что это за человек, что за фигура для мирового хоккея. Дацюк выиграл всё что можно, добился всемирного признания и всё равно продолжает играть в 40 лет, ставит перед собой новые цели. Комментарии тут излишни — остается только восхищаться.