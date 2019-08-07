«Думаем только о попадании в плей-офф»

В Москве прошел первый предсезонный матч команд КХЛ. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА обыграл дома «Адмирал» (3:1). В среду они сыграют снова. Клуб из Владивостока проходит первый подготовительный период после серьезных изменений. В прошлом году «моряки» переживали крайне тяжелые времена из-за финансовых проблем.

Перед предыдущим сезоном команда Сергея Светлова комплектовалась по остаточному принципу, а в первой половине регулярного чемпионата летала на выездные игры на рейсовых самолетах, что при плотном графике команд КХЛ очень усложняет хоккеистам процесс восстановления, поэтому клубы в основном не экономят на чартерах. Тем не менее «Адмирал» давал бой большинству соперников и, как правило, либо набирал очки, либо проигрывал с минимальным отставанием.

Зимой в клубе сменилось руководство. Был увеличен бюджет, вернулись чартеры, и команда резко улучшила результаты. Из последних 18 матчей регулярного чемпионата «Адмирал» выиграл 12. Теперь от него ждут выхода в плей-офф в новом сезоне. В лидерах нападения команды последних лет — братья-близнецы Василий и Александр Стрельцовы. После вчерашнего матча с ЦСКА Василий Стрельцов дал интервью «Известиям», в котором оценил изменения условий в команде, порассуждал об удобстве игры на маленьких площадках и рассказал о задачах на предстоящий розыгрыш КХЛ.

— Год назад «Адмирал» тоже в начале августа играл против ЦСКА в Москве и даже победил его. С тех пор армейцы сильно изменились?

— У них сейчас было очень много молодых ребят. Играл не полностью тот состав, который будет задействован в чемпионате. Но всё равно приятно выходить против действующего обладателя Кубка Гагарина. Тем более молодежь тоже бьется и доказывает право быть в основе. Интересно выступать против столь сильного соперника.

— При этом осенью, в начале прошлого сезона, ваша команда в обоих матчах лишь на последних минутах основного времени упускала победу над ЦСКА и проигрывала сначала в овертайме (3:4), потом в основное время (1:2). Когда весной наблюдали за победной поступью армейцев в плей-офф, не удивлялись этому?

— Мы много кого чуть не обыгрывали. Но не было мысли, что этот ЦСКА еще за полгода до плей-офф был в шаге от поражения от «Адмирала». Мы вообще много команд в прошлом сезоне могли обыгрывать, но не хватало одной шайбы. Или не удавалось удержать победный счет в последние секунд 30. В итоге проигрывали и теряли очки.

— «Адмирал» сильно изменился по сравнению с самим собой годичной давности?

— Состояние приблизительно такое же, как в прошлом году. Мы приезжали на такие матчи приблизительно в то же время, что и сейчас. Еще идет небольшая адаптация после перелета из Владивостока в Москву. Хоть и прошло уже достаточно времени с этого момента, смена часового пояса всё равно дает о себе знать. Пока тяжело. Плюс нагрузки на сборах немаленькие получаем, но они есть у всех — и у нас, и у ЦСКА, и у других клубов. В целом всё по плану идет — готовимся к сезону.

— С учетом того что условия работы команды теперь другие, требования тренерского штаба к игрокам как-то изменились?

— Требования всё те же, что и раньше. Штаб один и тот же, поэтому ничего не изменилось. Выполнение заданий на льду, соблюдение режима и дисциплины — этого от нас тренеры требовали и при прежнем руководстве, и при нынешнем. Но требования требованиями, а условия улучшились. Перелеты, спортивное питание — всё улучшилось.

— А Сергей Светлов что-то стал менять в середине прошлого сезона, когда сменилось руководство и появились чартеры? Или одно лишь улучшение бытовых условий помогло раскрепоститься и начать побеждать?

— Тренерский штаб ведь тот же остался. Что он может поменять? У него те же задачи и методы, что и раньше. Просто поменялись условия работы команды — изменился и эмоциональный фон. Команда воспряла духом, стала лучше работать. Не на что жаловаться в бытовом плане, поэтому и тренируемся, и отдыхаем лучше. Отсюда после смены руководства так резко пошел результат. Все были довольны атмосферой, поэтому начались серии побед. Надеюсь, в этом году мы не будем раскачиваться и сразу станем стабильно набирать очки.

— Изменение условий перелетов сильно влияет?

— Конечно, влияет. От наличия времени на восстановление зависит очень многое. Сейчас начнется чемпионат, посмотрим, как мы сможем перенести в новый сезон ту игру, которая в конце прошлого регулярного чемпионата позволяла нам демонстрировать хороший хоккей и побеждать. Надеемся, что будем и дальше чартерами летать. Нам клуб это пообещал. Разумеется, в этом случае времени на восстановление будет больше, что только в плюс.

— «Адмирал» одним из первых в КХЛ перешел на маленькие площадки. Это давало вашей команде преимущество?

— Конечно, давало. Разумеется, каждому хоккеисту нравится по-разному играть. Кому-то по душе на большой площадке играть, кому-то — на маленькой. На маленькой ты быстрее думаешь и принимаешь решения. И сам хоккей более быстрый и контактный. Мне кажется, в прошлом сезоне нам было лучше играть дома на маленькой площадке, чем на большой выездной. Тем более когда тренируешься на своем льду, быстрее привыкаешь к этим скоростям, и это позитивно сказывается на игре твоей команды.

— Тяжело привыкать к другим площадкам, когда отправляетесь на выездные матчи?

— Да, это непривычно. Но после одной-двух тренировок уже нормально. Особых сложностей нет.

— Следили за соперниками по Восточной конференции? На что на их фоне теперь может рассчитывать «Адмирал»?

— У нас задача одна: это плей-офф. А в остальном не смотрим, какие у нас соперники и какой состав. Надо выходить на лед и рубиться за победу. Независимо ни от чего. Не смотрим ни на соперников, ни на составы. Думаем только о попадании в плей-офф.