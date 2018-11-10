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Светлов: «После перерыва в КХЛ «Адмирал» выступит более успешно»

Главный тренер владивостокской команды — о неудачах в первой части сезона, перелетах без чартеров и вызове голкипера Никиты Серебрякова в олимпийскую сборную России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2018 году владивостокский «Адмирал» переживает финансовые трудности. Это привело к смене юрлица, а предыдущее стало банкротом. Часть действующего руководства клуба дисквалифицировала Континентальная хоккейная лига. Перед текущим сезоном КХЛ дальневосточный коллектив комплектовался по остаточном принципу, собрав множество хоккеистов без опыта выступлений на высшем уровне, а также ветеранов, оказавшихся ненужными другим клубам лиги.

Главным тренером был назначен знаменитый в прошлом нападающий московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион –1988, чемпион мира – 1986 Сергей Светлов. Он уже возглавлял «Адмирал» в первый год его существования. Тогда специалист по ходу сезона-2013/2014 сменил на посту главного тренера Ханну Йортикку и помог «морякам» с первого раза выйти в плей-офф. В первом раунде команда сумела одержать одну победу в серии (1:4) с магнитогорским «Металлургом», ставшим в итоге победителем того розыгрыша Кубка Гагарина.

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Перед своим вторым пришествием в «Адмирал» Светлов не имел тренерской практики почти три сезона. Его команде предрекали безнадежный статус аутсайдера, однако сейчас она идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции и выдала несколько ярких матчей. Лишь в овертайме были проиграны оба матча против лидера Западной конференции — московского ЦСКА (3:4 дома, 1:2 в гостях).

В интервью «Известиям» Сергей Светлов рассказал, что мешает его команде даже неплохие по качеству игры матчи доводить до победы, и объяснил, чего ждет от своих подопечных после перерыва на Евротур.

— Как вы оцените выступление «Адмирала» в первой части сезона?

— Первая часть чемпионата была очень сложной. Было сыграно много матчей. Самый тяжелый момент — у нас большое количество перелетов, что особенно сложно, когда у «Адмирала» мало времени между блоками домашних и гостевых встреч. А у команды этой осенью реально были небольшие паузы между играми, когда предполагались длинные перелеты. Мы много времени проводили в аэропортах и самолетах, что означает большую нагрузку для хоккеистов. Но в целом они это выдержали. Ребята отдаются каждой игре, в каждом матче стараются играть на победу, выжимать из себя все, что можно. Была полная самоотдача со стороны команды — не могу сказать, что мы какой-то матч вчистую провалили.

— Почему эта самоотдача не приводит к набранным очкам?

— Наверное, нам пока не хватает мастерства и опыта, чтобы при неплохой игре набирать больше очков. В этом году у нас новая команда, по сравнению с прошлым сезоном она значительно обновилась. Причем мы собрали много ребят, которые до нынешней осени вообще никогда не играли в КХЛ. Теперь у них есть хорошие практика и опыт. Тем не менее при всех непростых обстоятельствах мы показываем качественный хоккей. У «Адмирала» есть свой рисунок игры, хоккеисты демонстрируют неплохое командное взаимодействие на льду. Что-то получается, что-то нет. Нам не хватает побед, но содержание игры соответствует тому, что я хочу видеть. Оценю работу хоккеистов в первой части сезона положительно, есть тенденция роста сплоченности коллектива и улучшения его игры.

— Как на неудачи команды влияют длинные перелеты?

— Это основная причина наших неважных результатов. Перелеты ведут к накоплению усталости — не только физической, но и психологической. У нас в результате оказалось много травмированных игроков. Я думаю, пауза на Евротур позволит ребятам перевести дух. Плюс поправятся травмированные. Сейчас мы перезагрузимся — немножко отдохнем, потренируемся. Причем и то и другое сделаем в меру. И полагаю, что на втором этапе регулярного чемпионата нам будет немного полегче. Говорю это из тех соображений, что у нас уже будет не так много перелетов и выездов. Появится побольше пауз между блоками. Отсюда — больше возможностей для восстановления и подготовки к матчам.

— Что вам нужно исправлять, чтобы удерживать победы в таких матчах, как с ЦСКА, или в играх с равными себе по статусу соперниками?

— В первую очередь, нам надо работать над игрой в неравных составах. Все-таки хочется, чтобы реализация большинства стала немного лучше. А это очень зависит от концентрации, собранности игрока, его свежести и мастерства. Поэтому, повторюсь, нам очень важно сейчас хорошо восстановиться после тяжелой первой части регулярного чемпионата. Когда хоккеист уставший, у него концентрация теряется, и ему тяжело дается исполнение на завершающей стадии атаки, голевое чутье притупляется. Поэтому сейчас уделяем время физической подготовке, отдыху и восстановлению. И по мере возможностей занимаемся отработкой большинства и завершающей стадии атакующих действий. В плане реализации хочется добавить.

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— За счет чего Никите Серебрякову удалось заслужить вызов в олимпийскую сборную?

— Никита — молодец. Он очень талантливый молодой человек, который еще в прошлом сезоне о себе громко заявил. При этом у него было не много игр, чтобы показать себя. Меня радует, что Серебряков четко осознал, что уже готов быть первым номером. Те нагрузки, которые он получает из-за перелетов и тренировок, им выдерживаются. У Никиты хорошие данные, и видно, что мальчишка неплохо работает. Есть тенденция к дальнейшему прогрессу. Существуют определенные технические нюансы при подготовке, которые знает наш тренер вратарей. Но я вижу главное: самоотдача, работоспособность и стремление быть лучше свойственны Серебрякову. И это самое главное.

— По статистике «Адмирал» в КХЛ меньше всех забивает и больше всех пропускает в третьих периодах. И именно в третьих периодах получаете массу удалений. 

— Повторюсь, что нам достался тяжелый календарь. Во многих матчах свежести хватает на два периода, а в третьем наша неопытность и недостаток мастерства для игры в решающих моментах приводят к нелепым ошибкам и голам, за которые приходится расплачиваться. Ну, и силы подходят к концу — быть сконцентрированным на протяжении всех трех периодов очень сложно. Большинство наших противников — команды мощные, атакующие. Они способны прибавить в концовке встречи, чем заставляют нас ошибиться.

— В таких условиях тренеры по физподготовке могут что-то сделать, чтобы минимизировать усталость?

— Проблема всегда есть и будет. Ее никак не решишь. Нет возможности в такие сроки полностью восстановиться в условиях разницы в семь часовых поясов. И в данной ситуации «Адмирал» еще не всегда летает чартерными рейсами. В свободный день между матчами мы летаем между аэропортами — это дополнительные нагрузки. Сложно, сложно... Нужно иметь такой запас прочности и мастерство, чтобы все время быть в хорошей форме и переигрывать соперника за счет физического состояния. Это очень сложно, но мы ищем пути и возможности для успешной игры даже в таких условиях. И видно, что в большинстве матчей мы не уступаем соперникам. Играем, боремся и будем дальше бороться. Думаю, дальше станем выступать более успешно на фоне того, что больше игр проведем дома, соответственно, будет меньше перелетов.

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