«Самое главное в КХЛ — выполнять установку тренера»

На этой неделе в Москве действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА дважды выиграл у «Адмирала» в товарищеских матчах со счетом 3:1. В составе клуба из Владивостока выступал новичок, 20-летний нападающий Кирилл Кожевников, считающийся одним из наиболее перспективных молодых хоккеистов команды.

После второй игры с армейцами он дал интервью «Известиям», в котором рассказал о предсезонке в дальневосточном коллективе, поездке в лагерь НХЛ и причинах своего отсутствия на чемпионатах мира в составах юниорской и молодёжной сборных России, за которые его ровесники завоевали бронзовые медали ЮЧМ-2017 и МЧМ-2019.

— Как оцените прошедшие матчи «Адмирала» с армейцами?

— В принципе, две игры с ЦСКА можно занести себе в актив. Мы играли неплохо, создавали моменты. Но ошибки — без них никуда — привели к пропущенным шайбам. Где-то нас подвела реализация. Но в целом за содержание игры тренеры нас похвалили. Сказали, что если продолжим действовать в этом же ключе, придёт успех.

— Можете оценить свои шансы закрепиться в главной команде «Адмирала» на уровне КХЛ?

— На самом деле стараюсь просто работать. Если мне доверяют место в составе, попытаюсь максимально хорошо отыграть. Всегда тяжело переходить из молодежного хоккея во взрослый, но главное, отдавать всего себя на тренировках и в матчах и использовать полученные шансы.

— Пока ваш опыт в КХЛ ограничивается четырьмя матчами за «Югру» в сезоне-2016/17. Тогда была возможность закрепиться в составе?

— Возможность была, но тренеры решили, что мне чего-то не хватает, чтобы постоянно играть в КХЛ. Поэтому еще сезон провел в Молодежной хоккейной лиге.

— Многие хвалят школу «Югры». Она действительно одна из лучших в стране?

— Самое главное, что, когда хоккейный клуб «Югра» был только создан (в октябре 2006 года. — «Известия»), в него собрали лучших ребят со всего Ханты-Мансийского автономного округа. И все мы, в том числе парни из моего родного Нижневартовска, получили шанс проявить себя в хороших условиях, которые были созданы в школе. К тому же занимались под руководством сильных тренеров. Сами видите, как много ребят из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и других городов округа играет сейчас на серьезном уровне. Взять того же Павла Шэна (бронзовый призер последнего молодёжного чемпионата мира. — «Известия»), который сейчас уехал в «Бостон», или Александра Яремчука, выступающего сейчас за «Авангард». Ханты-мансийская школа действительно одна из лучших.

— В позапрошлом году вы были в клубе «Виндзор Спитфайрс» в ОХЛ (Хоккейная лига Онтарио — одна из юниорских лиг Канады). А в лагерях НХЛ тренироваться доводилось?

— В том же 2017 году ездил в лагерь развития «Торонто Мейпл Лифс». Понятно, что это крайне серьезная система. Чтобы там зацепиться за шанс попасть в НХЛ, нужно очень много играть и работать. Это очень тяжело и возможно только в будущем. Пока надо постоянно вкалывать, чтобы этот шанс получить. А тогда там в «Торонто» тренировались только проспекты (перспективные молодые игроки. — «Известия»), а за ними наблюдали тренеры по развитию. Это продлилось неделю.

— Что-то новое для себя увидели за это время?

— Да. Вроде и недолго там был, но получил большой опыт. Совсем другая атмосфера, другой мир. И язык другой, и отношение к хоккею. Очень интересно было там побывать.

— Вы сказали, что из МХЛ в КХЛ непросто перейти. Что для этого нужно сделать?

— Самое главное — выполнять установку тренера. Если в МХЛ ты можешь себе позволить что-то свое сделать на льду, то в КХЛ всё четко по заданию. Но при этом сейчас мне нужно сохранить тот стиль игры, который помогал показывать себя на уровне молодежки. Это ведь то, за что тебя берут в КХЛ. А там уже объяснят твои задачи и направят.

— Многие ваши ровесники, например Григорий Денисенко и Павел Шэн, отметились медалями молодежных и юниорских чемпионатов мира, а некоторые даже закрепились на уровне КХЛ. Почему вас не было на крупных турнирах среди сборных своего возраста?

— Я три года ездил в юниорскую сборную. А чтобы попадать в молодежную сборную, нужно играть в КХЛ. У меня там не получилось быстро закрепиться. Пришлось играть в МХЛ, а оттуда не вызывали игроков в сборную.

— Юниорская сборная России 1999 года рождения во главе с Сергеем Голубовичем дважды ездила на чемпионат мира. Сначала среди команд не старше 1998 года рождения, когда заменила более взрослых хоккеистов (в 2016 году СМИ связывали экстренную замену команды с обнаружением у ее игроков допинга), а через год среди своих сверстников выиграла бронзовые медали. Почему вас там не было?

— Тогда у меня была травма плеча. Почти весь сезон ушел на восстановление. Полгода даже не тренировался. О поездке на ЮЧМ в связи с этим даже речи не шло. Были две операции, поэтому потерял очень много времени.