«Хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции Кубка Гагарина»

В субботу состоялась презентация состава московского «Динамо» на предстоящий сезон КХЛ. Среди новичков — защитник Дмитрий Огурцов. Уроженец Москвы в детстве и юности выступал за юношеские команды столичных «Крыльев Советов», «Спартака» и ЦСКА, а в Континентальной хоккейной лиге дебютировал за армейцев в регулярном чемпионате-2013/2014. Но после того сезона хоккеист уехал на периферию, проведя год в тольяттинской «Ладе» и четыре года в нижнекамском «Нефтехимике». В коллективе из Татарстана он сделал себе имя в КХЛ и этой весной вернулся в Москву, перейдя в «Динамо».

После вчерашней презентации Огурцов дал интервью «Известиям». Он рассказал об адаптации в стане бело-голубых, работе с главным тренером Владимиром Крикуновым и причинах ухода из «Нефтехимика».

— Как освоились в «Динамо»?

— Многих игроков команды знаю не первый год, поэтому адаптация на самом деле много времени не заняла. А ощущения от пребывания в клубе самые хорошие. Команду «Динамо» не надо представлять — это бренд. Буду стараться принести ему как можно больше пользы.

— За годы в Нижнекамске успели отвыкнуть от Москвы?

— Да, конечно. Я в Москве уже лет пять-семь не играл — многое забыл. При этом в Нижнекамске меня всё устраивало. Всё было хорошо. Просто не договорились с клубом об условиях и контракте. Такова жизнь любого хоккеиста и спортсмена. Повторюсь, в «Нефтехимике» всё было нормально. Но, к сожалению, тренер и новое руководство не видели меня в составе на следующий сезон. Поэтому пришлось уйти.

— В чем ключевое отличие нынешней Москвы от той, из которой вы уезжали в Нижнекамск?

— Жизнь не стоит на месте. Прогресс идет. Поэтому в целом город меняется. Но что-то конкретное сложно сказать.

— Может быть, пробки не такие большие?

— Пробки такие же. Однозначно. На машине по Москве невозможно передвигаться.

— С Владимиром Крикуновым вы уже работали в «Нефтехимике». То, что он теперь главный тренер «Динамо», повлияло на решение перейти в ряды бело-голубых?

— Он меня как раз позвал в Нижнекамск. И сейчас позвал в «Динамо». Для меня это только честь. Горжусь, что такой мастер второй раз захотел видеть меня в команде. Поэтому буду стараться не оплошать.

— Он в плане тренировок и отношений с игроками не поменялся с нижнекамских времен?

— Конечно, нет. Всё такой же требовательный и жесткий. Тренировки очень трудные — тут тоже Владимир Васильевич не изменился.

— На что «Динамо» может претендовать в предстоящем сезоне?

— У нас самые максимальные задачи — побеждать в каждом матче. А там посмотрим. Хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции.