«Локо» снова первый: ярославцы выиграли молодежный Кубок мира

В субботу в Сочи завершился девятый по счету Кубок мира по хоккею «Сириус». Это традиционный ежегодный турнир среди сильнейших молодежных клубных команд России и зарубежья.

Как правило, от нашей страны в нем участвует действующий обладатель Кубка Харламова — главного приза победителю плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Вновь, как и год назад, победителем молодежного Кубка мира стал ярославский «Локо», команда системы одного из сильнейших клубов КХЛ «Локомотива».

«Железнодорожники» уже третий раз выигрывают данный турнир. В субботу в финальном матче со счетом 3:0 они обыграли сборную канадской AJHL (Молодежная хоккейная лига провинции Альберта), в просторечье именуемой сборной Альберты.

— Турнир прошел на очень высоком уровне, а команды показали даже более высокое качество хоккея, чем год назад, — поделился с «Известиями» управляющий директор МХЛ, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. — Приехали интересная канадская и финская («Кярпят». — «Известия») команды, остальные также достойно себя показывали, а про ярославцев даже говорить не приходится. Показательно, что в одной из групп команду, занявшую первое место, пришлось определять по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Приятно, что и посещаемость турнира растет.

Этот турнир уже во второй раз подряд проходит в Сочи, и особую популярность ему придает наличие в составе «Локо» звезд МХЛ, уже закрепившихся на уровне КХЛ. Речь в первую очередь идет об авторе двух решающих голов в финале, MVP (самом ценном игроке) турнира 19-летнем нападающем Григории Денисенко, дебютировавшем на уровне «Локомотива» в разгар плей-офф позапрошлого сезона.

Тогда он вышел на лед во втором раунде Кубка Гагарина против петербургского СКА и отметился уверенной игрой — в том числе хоккеист применил силовой прием против олимпийского чемпиона-2018 Николая Прохоркина и вступил в драку с чемпионом мира-2014 Виктором Тихоновым. После вылета «Локомотива» из турнира Денисенко вернулся назад в «Локо» и помог ему выиграть Кубок Харламова. В прошлом сезоне он уже был почти постоянным игроком основы «Локомотива» в КХЛ, но и о ярославской молодежке не забывал, повторив с ней успех в плей-офф МХЛ.

— Система подготовки молодых хоккеистов в Ярославле отлажена великолепно, — добавил Морозов. — Хорошо развита инфраструктура, до мелочей выстроена вертикаль — две школы, команды в МХЛ и КХЛ как вершины этой системы. Воспитанникам «Локомотива» дают себя проявить на самом высоком уровне, и отсюда результат.

Минувшей зимой Григорий Денисенко выиграл с молодежной сборной России бронзу чемпионата мира в Ванкувере и стал лучшим бомбардиром. Там же с ним выступали еще два выходца из «Локо»: 19-летний нападающий Николай Коваленко дебютировал в КХЛ в феврале 2018 года и также в прошлом сезоне был в основе главной команды «железнодорожников», а 20-летний Кирилл Слепец закрепился в ней после успешного молодежного чемпионата мира. Оба игрока, как и Денисенко, сыграли ключевую роль в двух победах «Локо» в Кубке Харламова и молодежном Кубке мира. Также из этого состава на уровне КХЛ в конце прошлого сезона закрепился 18-летний защитник Даниил Мисюль.

— Не могу сказать, что мы пресытились играми в МХЛ, — сказал «Известиям» Николай Коваленко. — Мы профессионалы и должны ответственно подходить к выступлению в любом турнире за любую команду. Тем более с «Локо» мы за последние два года очень многое прошли, выиграли всё что можно. И хотелось повторить это вновь.

Для «Локо» турнир в Сочи стал первым после смены главного тренера. Создатель этой суперкоманды Дмитрий Красоткин выиграл три Кубка Харламова (2016, 2018, 2019) и ушел на повышение — теперь он работает в штабе «Локомотива». Сменивший его Игорь Меляков успешно начал свою работу во главе «Локо».

— С уходом Красоткина больших изменений в нашей игре и тренировочном процессе не произошло, — отметил в разговоре с «Известиями» Даниил Мисюль. — Все-таки в клубе давно четко выстроена система работы, весь тренерский штаб «Локо» не первый год работает в Ярославле и знает сильные стороны каждого хоккеиста. Поэтому никаких сложностей у нас не было.

Ожидается, что Денисенко, Коваленко, Слепец, Мисюль и другие хоккеисты «Локо» вновь будут определять игру «Локомотива» в предстоящем сезоне КХЛ.

Сезон в МХЛ начнется во вторник матчем открытия в Ярославле, где «Локо» примет череповецкий «Алмаз».

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/2020 стартует в воскресенье матчем ЦСКА – «Авангард». «Локомотив» начнет свои выступления в среду домашним матчем со «Спартаком».