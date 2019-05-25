«Приезжал в Ярославль не готовым к работе в России»

На матчах чемпионата мира по хоккею в Братиславе собралось множество значимых персон. Среди них — первый иностранный тренер в России Владимир Вуйтек. В 2001 году чешский специалист возглавил ярославский «Локомотив». Под его руководством «железнодорожники» выиграли золото чемпионата России 2002 и 2003 годов — с тех пор клуб ни разу не побеждал в сезоне. Те успехи ввели моду на иностранных тренеров не только в нашем хоккее, но и в целом в нашем спорте. Топовые легионеры и легионеры второго эшелона в футболе, волейболе и баскетболе появились уже позже.

В дальнейшем пан Вуйтек тренировал в России казанский «Ак Барс», московское «Динамо», а в 2010-–2011 годах повторно возглавлял «Локомотив». После этого специалист ушел в сборную Словакии, которую в 2012 году вывел в финал чемпионата мира, где она проиграла сборной России. Последним местом работы 72-летнего специалиста стала сборная Чехии, которую он покинул в 2016 году после чемпионата мира в Москве и завершил тренерскую карьеру.

В Братиславе между матчами мирового первенства он дал интервью «Известиям», в котором оценил назначение канадца Крейга Мактавиша на пост главного тренера «Локомотива» и вспомнил начало своей карьеры в Ярославле. А также рассказал, как рекомендовал в стан «железнодорожников» на свое место нынешнего наставника магнитогорского «Металлурга» Йозефа Яндача, который мог оказаться на печально известном борту самолета Як-40, в результате авиакатастрофы которого ярославская команда погибла в сентябре 2011 года.

— Как оцените назначение Мактавиша в «Локомотив»?

— Не знаю, как у него получится. Хотя с Крейгом знаком — когда мой сын играл за «Эдмонтон» (Владимир Вуйтек – младший выступал за «Ойлерз» в НХЛ в 1992–1994 годах. — «Известия»), я был несколько раз в их расположении. И там познакомился с Мактавишем. Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер. У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в «Локомотиве».

— Президент «Локомотива» Юрий Яковлев спрашивал ваше мнение о Мактавише?

— Нет, нет. Хотя две недели назад я был в Ярославле, ездил туда повидаться с друзьями. Но Яковлева не встретил — в те дни его, к сожалению, не было в городе. Так что я просто погулял по Ярославлю, пообщался с друзьями и не думал о хоккее.

— Что главное для иностранного тренера, приезжающего работать в Россию?

— Для меня главным было знать язык. Когда я подучил русский, мне было гораздо легче работать. Хотя сейчас времена другие. Уже очень много россиян знают английский. Особенно в хоккее, поскольку в российских командах играет много иностранцев. Поэтому с 2001 года поменялось очень многое.

— Вы следили за прошедшим сезоном «Локомотива»? Удивляет, что команда задействовала огромное количество местных молодых воспитанников в КХЛ?

— Знаю об этом. Но работа академии в Ярославле для хоккейных людей давно не является секретом. Уже немало людей оттуда заиграло в НХЛ, КХЛ и сборной России. Надеюсь, что и те парни, которые стали играть в главной команде «Локомотива» в последний год, продолжат расти в своем мастерстве. И смогут на равных играть против ЦСКА и СКА. Потому что тяжело конкурировать против топ-клубов из Москвы и Санкт-Петербурга, покупающих лучших игроков.

— Вам сложно было адаптироваться в России, когда вы приехали в Ярославль и стали первым иностранным главным тренером в истории нашего хоккея?

— В Чехии мы ничего не знали о России и ее чемпионате. Здесь, в Европе, все писали исключительно об Америке и НХЛ, иногда о Германии. Когда «Локомотив» впервые вышел на меня с предложением о работе, я даже не мог найти в СМИ информацию о том, как команда закончила предыдущий сезон. С трудом обнаружил, что в плей-офф Суперлиги 2001 года она дошла до полуфинала. Приезжал в Ярославль не готовым к работе в России. Но благодаря менеджерам во главе с Яковлевым сумел адаптироваться. И после двух чемпионств «Локомотива» со мной во главе в Чехии стали гораздо больше интересоваться российским чемпионатом.

— Следили за работой вашего соотечественника Йозефа Яндача во главе магнитогорского «Металлурга» в прошедшем сезоне КХЛ?

— Следил, но не могу сказать, что смотрел много матчей «Магнитки». Я смотрю игры КХЛ, но в регулярном чемпионате и первых раундах плей-офф не все встречи. В этом сезоне полностью наблюдал за финалом Кубка Гагарина и финалами конференций. Кстати, мне понравились серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» и ЦСКА и СКА.

— И как вам первый сезон Йозефа в Магнитогорске?

— Тяжело оценивать. Он всего год отработал в КХЛ. Надо время, чтобы по-своему построить команду. Когда я пришел в Ярославль, команду строили президент и генеральный менеджер. В обойме команды было 40 игроков, из которых я должен был выбрать 25 хоккеистов, с которыми мы стали бы играть в том сезоне. В начале работы в «Локомотиве» я никого из них не знал. Но должен был за шесть недель определиться, кого оставлять в клубе, а с кем расставаться.

— Яндач рассказывал, что после своего второго ухода из «Локомотива» в 2011 году вы его рекомендовали Яковлеву на свое место. Он правда мог возглавить ту команду, которая в сентябре погибла в авиакатастрофе?

— Да, это правда. Когда Яковлев спросил меня, кого я бы советовал вместо себя из чешских тренеров, я назвал ему Йозефа. Но Ярославль не смог его взять. Яндач был на контракте со «Спартой», руководство которой заняло жесткую позицию в этом вопросе и не отпустило его. И получается, спасло ему жизнь.